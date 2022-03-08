消失的經典百貨商場：臺南東帝士百貨

東帝士百貨初名「臺南小府城」，位於今北區西門路四段151號，鄰近小北成功夜市及小北商場。引進日本大榮（Daiei）公司合作投資，採「購物中心的規模、量販店的模式」經營，除較平價實惠外並設有電影院及遊樂場等。1986年開幕後順勢帶動了周遭商圈的興起，成為許多臺南人逛街購物必去之地。

然而隨著市中心其他百貨相繼開幕，東帝士百貨的營業收入不斷下滑，開業14年後於2001年宣布結束營業。此後因無人接手荒廢多時，最後於2009年全面拆除。不曉得去過的朋友是否還記得一樓的溫娣漢堡，以及樓上的海盜船、溜冰場嗎？

東帝士百貨將針對年輕消費群，大筆投資遊樂場所，並配合小北夜市整建，重振小北商圈。日期：1996/8/30．攝影：王明山．來源：聯合報

昨天是元宵節，舉辦中正盃撞球賽的臺南東帝士百貨看球的民眾增加，連三、四樓都有人站著看球，選手打來特別賣力。日期：2000/2/19．攝影：陳俊文．來源：聯合報

東帝士與日本大榮聯手出擊 台南小府城「威震」台南 走「量販店」經營型態‧注重實際與效用 1986-10-28 / 經濟日報 / 10版 【本報訊】東帝士集團與日本大榮（Daiei）公司合作投資的我國第一家大型量販店──台南小府城，已定下月廿日開始營業，東帝士與大榮兩大強勢聯手再加上新的量販店經營模式，預測將對消費風氣保守的南台灣百貨零售市場，帶來不少的震撼與影響。 據指出，日本大榮派駐台南小府城的總經理及四位經理和東帝士方面的高層主管，都將於今(廿八)日南下，籌備開幕工作。 台南小府城位於台南市小北路，土地面積達五千坪，總建坪一萬六千坪，其中六千三百坪是規劃為量販店，另外，一樓有溫娣漢堡速食，五樓有電影院和遊樂區，所以整棟建築物屬於綜合性的購物娛樂大樓。 小府城量販店的樓面業種規劃為地下一樓停車場與超級市場，一樓年輕流行服飾與化粧品，二樓淑女服飾，三樓男裝、童裝，四樓為家居用品、休閒用品。另外一、二、三樓的部份賣場是採名店街經營方式，因此，未來專櫃與自營的比例將是五十比五十。 大榮駐台總經理土師健二郎指出，走「量販店」（General Merchandise Store簡稱GMS）經營型態的台南小府城，與國內目前百貨公司經營的不同之處，首在專櫃比例降低，自現存的八、九成降至五成左右；其次是品質維持一定水準而訂價大眾化，並且店內陳列，裝潢力求簡單、實用，不像百貨公司般的豪華、多變化，換言之，量販店較不強調商品的附加價值，而注重實際的氣氛與效用，但能迎合消費金字塔中、下部份的需要與歡迎；另外一個重要關鍵，則是量販不論是採購、進貨或銷售，數量都很大，講求迴轉率快，達到以量制價的目的。 據了解，這次大榮還引進了「特價商品夾報」的促銷法寶，其作法是將一些用現金買到特別便宜的商品，將以低於市價二成以上的售價，並印刷成圖文並茂的夾報直接送達消費者，初期小府城預定每個月送出廿萬份的夾報，對於人口只有六十三萬的台南地區而言，已近乎一網打盡了。 目前台南市只有遠東、環亞（國花）和千大三家百貨公司，除遠東外，另外兩家在規模或經營狀況上都不大，而東帝士選中台南為登陸的橋頭堡，確令我國零售業界頗感意外。 台南東帝士百貨封館腳步近 開業14年 31日午夜走入歷史 懷舊憶往 撿便宜趕最後巡禮動作要快 2001-01-29 / 聯合晚報 / 23版 / 南台灣 【記者林建農╱台南報導】在台南市開業14年，曾帶動小北商圈繁榮，盛極一時的東帝士百貨，後天午夜12時結束營業後走入歷史，封館大拍賣進入倒數計時，民眾趁機揀便宜外，許多懷舊的人也前往最後巡禮。 台南東帝士百貨14年前開幕時，寬廣賣場附設電影院、茶樓、遊樂場等，有如近年興起的「血拼摩兒」雛型，後來小吃聞名的小北夜市在南側開張，入夜吸引相當人潮。 但近年新光三越百貨台南店、遠東百貨台南成功店，在市區中心的火車站前後相繼開幕，以新穎設備和高級商品取勝，東帝士百貨營收不斷下滑。他們去年年中決定結束營業，本來計畫12月底封館，並以一折起出清為號召，因反映不錯延到今年春節後大年初八，也就是後天午夜12時為止。 台南東帝士百貨結束營業從去年9月開始「暖身」，10月中旬正式展開大拍賣，過年期間女內衣和男裝吸引不少人揀便宜。由於迄今沒有適當接手對象，結束營業後將關門大吉，連日來也有許多懷舊的民眾，趕往最後巡禮。

【同場加映】

日治時期最現代化的「五層樓」 林百貨的前世今生

方寸之間的優雅身影 日漸消失的電梯小姐

→點我追蹤更多有趣的懷舊時光