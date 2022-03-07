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他翻出「1926年肺結核」統計圖 驚覺這職業好健康：簡直無敵

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友翻出1926年的肺結核統計圖表，發現「無職」身份的人死亡率最低。圖擷取自twitter
日本網友翻出1926年的肺結核統計圖表，發現「無職」身份的人死亡率最低。圖擷取自twitter

長久以來，許多人都苦於肺部相關的疾病，除了現在的新冠肺炎疫情，過去肺結核也是令社會相當頭痛的醫學難題。最近一位日本網友，就意外找到一張過去肺結核的相關統計表，引起許多人的討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「aof1080」最近分享一系列昭和元年（西元1926年）的肺結核統計圖表，包括從職業、性別、年齡等項目進行區分。可以看到從事工業和交通業的人們，肺結核死亡率是最高的。而在死亡率較低的農業、水產業等幾個職業中，還包含沒有工作「無職」的人。

aof1080表示，他不確定這張圖表是出自於哪一個單位的統計，不過有些頁面旁邊寫著「健康增進衛生知識大畫報」的字樣，推測是當年某本健康雜誌的特刊。其中圖表的精美作畫，以及長條圖刻意畫成墓碑形狀，都能看得出巧思。而無職的人死亡率低，從事工業的女性數量意外不少等等，這些點也頗值得玩味。

網友們也紛紛表示「設計感很不錯耶」、「無職最強傳說」、「想不到我現在的職業，就是死亡率低的那個」、「不知道『公務自由業』是指什麼」、「無職那張是小說家谷崎潤一郎嗎」。不過也有網友解釋當時的「無職」意思和現在不同，「主要是在說地主之類，不用親自工作就有收入的人」。

肺結核 日本

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