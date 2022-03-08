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史上路徑最詭異的颱風　讓臺北捷運變身大型滯洪池

聯合新聞網 / 報時光
臺北車站在納莉颱風的肆虐下也無法逃離被大水淹沒的命運，整個地下車站軌道與月台全都浸泡在大水中，而節節上升的水位更令駐守在該區的鐵路警察不敢大意，只得坐在階梯上盯著水位。日期：2001/9/17．攝影：杜建重．來源：聯合報
臺北車站在納莉颱風的肆虐下也無法逃離被大水淹沒的命運，整個地下車站軌道與月台全都浸泡在大水中，而節節上升的水位更令駐守在該區的鐵路警察不敢大意，只得坐在階梯上盯著水位。日期：2001/9/17．攝影：杜建重．來源：聯合報

2001年9月的納莉颱風可說是史上最怪的颱風，它以詭異的行徑滯留臺灣長達49小時，造成北臺灣面臨嚴重的豪雨災情。其中尤以臺北市及臺北縣受創最深，更造成捷運系統全面癱瘓，歷時3個月重建才恢復全線通車，至今車站仍留有當年淹水的高度紀錄線。

在許多人的記憶中，納莉颱風帶來的水患或許是臺北淹得最誇張的一次，整條捷運線宛如地下「漂漂河」一般，令人咋舌。

北台灣大淹水

16人死亡9失蹤 瑞芳汐止變汪洋 北市幾全泡水 部分淹水地區 明停止上班上課

2001-09-17 / 聯合晚報 / 1版 / 要聞

【記者孔令琪╱台北報導】颱風「納莉」侵襲北台，強風豪雨造成北台灣包括台北市、台北縣、宜蘭縣、基隆市慘重災情；根據中央災害應變中心所接獲的最新死傷統計，全台目前已有16人死亡、9人失蹤，數十人受傷，陳總統中午指示，國軍全力投入救災。

根據災情通報，台北市受創最為嚴重，內湖、南港、木柵，幾乎一片水鄉澤國，處處淹至二樓以上，各抽水站失靈，河水倒灌，午後情形更為嚴重，市長馬英九第一次以市長名義請求外縣市及軍方立刻動員支援。

納莉颱風帶來的豐沛雨量，在北台灣地區造成嚴重水災，台北市內湖區可以說有三分之二是泡在水裡。台北縣的汐止市幾乎全部淹在水裡面，有的地方甚至淹到兩層樓高。另外瑞芳、貢寮、雙溪等三個消防分隊因為遭到淹水影響嚴重，無法出動進行救災疏散勤務。

台北市方面受災嚴重，捷運全面停駛，各抽水站都「掛了」，午後淹水續漲。社子島地區，和景美溪木柵路四段三三巷一帶淹水嚴重。另外連接南港、內湖的南湖大橋，也因為淹水超過橋面而封閉。木柵老泉街，和內湖大湖山莊街部分地區淹水一層樓高，有民眾受困。

納莉颱風今晚才會從中台灣附近離境，明才能解除警報。

受災地區，台北市淹水部分地區明天停止上班上課，台北縣下午決定是否停止上班上課，但雙溪先確定停止上班上課，宜蘭與基隆下午決定。

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