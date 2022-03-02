魯肉飯只要三塊錢！當年重慶露店與周邊小吃到底多便宜

台北重慶北路上曾有一段長約400公尺的窄巷，聚集了小吃店、書店、五金行等各種類型的攤販，照片中是當時的一間小吃店。來看看48年前的物價：一碗魯肉飯只要3元、香菇肉羹6元⋯⋯，以現在一碗魯肉飯大約30元對比，庶民飲食的價格已經翻了10倍左右。

重慶露店的盛衰是老台北人的飲食記憶，庶民小吃的物價漲跌也反映了社會今昔的變遷。不知1970年代的魯肉飯，吃起來是怎樣的滋味呢？

1973-02-10 / 聯合報 / 07版

【本報記者 歐陽元美】與圓環同樣出名的台北市重慶北路一帶的小吃店，將於今夜拆除，昨天，該處仍然擠滿了吃小食的人，晚間熱鬧的情景與往日無異。

在這一條長約四百公尺的窄巷中，有小吃店、書店、玩具店、五金店、服裝店、皮包店，以及賣草藥、配鑰匙的攤位，命相館等五花八門的行業共計五百三十三家。建成區建文里里長陳振華是位相士，他在重慶露店設了二十二年命相館，為人算命，談起這一帶露店的滄桑史。他說，台灣光復後，原先那兒只有一家博愛慈善醫院，也沒有兩旁的高樓大廈。後來，那兒零零星星地擺設了幾十家賣小吃、衣服的攤位，遇到下雨天，路面泥濘不堪。慢慢的，經過慘澹經營，大家合力出錢舖了一條水泥路；同時，在政府的許可下建起兩排房子，於是就一邊在道兒做生意，也一邊以此為家了。

由於這一帶的交通四通八達，佔地利之便，為他們帶來興隆的生意。當然，有些人也因此發了財。不過這種錢賺來不易，每天要從早上十時左右開市，直到夜晚三、四點才打烊。

為人看相的陳里長，閒時常在巷子裏走來走去，這些年來，他也在這條小巷裏看盡了眾生群像，每個攤位上的顧客，不僅有一般小市民，有時也有赫赫有名的人，最近更有外僑前來觀光或品嚐，這個小吃中心已是遠近馳名。

台北市政府，為了安定他們已決定把他們的臨時攤販遷到松江路光華橋下，新興市場及承德路，使他們能夠照常營業。

重慶北路露店 昨夜自動拆除

今起遷入新興市場

1973-02-11 / 聯合報 / 07版

【本報訊】聞名全省的台北市重慶北路露店及建成市場攤販，昨天午夜前在爭取最後一次營業機會後，紛紛自動拆除，只剩下少數儲藏貨物房屋，也將於近日拆除。

台北市違章建築處理委員會說，所有應拆除的商店和住戶，均已同意拆遷，且進行自動拆除，今天起便可先遷入新興市場（一百七十多個攤位），住戶則一律遷入蘭州街整建住宅內。

昨天，因為大部份露店商販希望再多做一天生意，故一直挨到接近午夜時，才趕緊進行拆除。 當大家開始拆除時，各人親朋好友均前來幫忙。建成區的議員林義盛夫婦是協調拆屋的功臣之一，昨晚也在拆遷戶的人群中，替他們的選民們搬家。