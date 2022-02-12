爸爸年輕買一疊股票 他嗨翻天一查：要是2330就好

許多人會用股票來理財投資，尤其現在台積電股價飆升，若是在幾年前就以較低價格購入，現在早已漲翻倍。日前一名網友分享，自己在過年大掃除時，發現了一大疊爸爸年輕時購買的股票，他嗨翻天搜尋該公司的股價，期待現在股價上漲，沒想到「該公司已經解散」，讓他大嘆「要是這些股票是2330（台積電）多好？」

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」指出，自己日前在大掃除時，發現爸爸在年輕時購買了2疊的股票，一疊大約有20張，而且一千股要價1萬元左右，他剛找到這些股票時非常開心，期待能大賺一筆，沒想到上網查詢公司股價後大失所望，發現「該公司已經解散了」，讓他難過表示「是要丟掉還是拿去燒了？」他感嘆「如果這些是2330（台積電）該有多好？」

對此，不少網友安慰他「留著當紀念吧」、「改當壁紙」、「跟上次翻到禮券的人一樣，當聖誕節交換禮物」、「裱框也不錯」，還有人分享悲慘經驗，指出「我爸11年多前買了3張大立光，沒幾個月他就賣了，然後大立光最高還6075元，但他好像在280元附近賣了」、「我爸也有留下近百張股票給我，看記事本上祂手寫的紀錄應該是200多萬的成本買入，慶幸的是這家公司目前還活著，期待我有生之年他能東山再起」。