28年前「泡沫紅茶店」照片曝！網友見亮點：國中放學最愛去

在沒有人人低頭滑手機的年代，學生們都去哪兒殺時間呢？一張28年前「泡沫紅茶店」照片近日在臉書社群曝光，令不少人懷念，直呼「當年的大學生現在已經是大二生的家長了」。

「報時光UDNtime」臉書粉專昨（25）日發文表示「回憶過去的放學時光，總愛與好友們相約泡沫紅茶店」，點一杯飲料就能與朋友們享受暢談的歡樂時段；亦或第一次約會時，在泡沫紅茶店度過兩人的獨處世界，「在那個沒有手機的年代，與朋友們享受著單純的幸福」，並貼出1993年舊照片，可見3位學生手拿書本開心大笑。

網友紛紛回憶，「我記得泡沫紅茶一杯15元」、「當時永遠都點『蛋蜜汁』」、「桌上也要放一台算命桶」，還有眼尖網友發現「男生後方買菸的小盒子是亮點，已經完全看不到了」、「後面牆壁的餐點70元，現在大概要100多了」、「男生林志穎頭，女生徐懷鈺頭」、「1993年的服裝好像和現在幾乎沒差」。

也有網友坦言，大學時原本是去討論上課報告「結果討論不到10分鐘結束，其他時間都在打橋牌！」、「點一杯飲料打撲克牌、聊天到晚上」，甚至有人感嘆「當年的大學生現在已經是大二生的家長了」。