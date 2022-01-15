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喚起童年的回憶！這些飲料網友從小喝到大

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
喚起童年的回憶！這些飲料網友從小喝到大 unsplash
喚起童年的回憶！這些飲料網友從小喝到大 unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年「童年飲料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大童年飲料網路聲量排行。

近年來台灣的飲料品牌及種類越來越多，但還是有一些經典的飲料，陪伴我們度過童年，並在心中有著無可取代的地位，而究竟哪些飲料是網友們念念不忘，直到現在還會推崇的童年飲料霸主？

「養樂多」便宜好喝成經典、網友敲碗求「這些」飲料復活

觀察網友熱議的童年飲料，其中以「養樂多」討論最為熱烈，除了因酸甜的滋味備受喜愛外，不少民眾表示因小時候沒有什麼零用錢，因此都會買價格相對便宜的養樂多喝，有網友就直呼「我國小的時候好愛養樂多」、「（養樂多）喝的是滿滿的童年快樂回憶啊～」，可見養樂多在大眾心中的經典地位。

10大童年飲料網路聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖
10大童年飲料網路聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖

另外，在台灣已經停賣的「Qoo」及「雪克33」也備受網友討論，其中，Qoo的廣告歌更在當時風靡全台，而日前有網友詢問「會忍不住懷念小時候喝過的飲料嗎?」，吸引網友紛紛回覆「Qoo真的是傳奇，幾乎每個小朋友都會唱Qoo有種果汁真好喝」、「Qoo 以前小時候真的都一箱一箱買」；而雪克33也是不少人懷念的飲料之一，喝之前要搖33下成為大眾的共同回憶，不少網友表示「很懷念雪克33」、「可以連署讓雪克復活嗎？」等。

除此之外，一句「熟悉的麥香最對味」，而喚起不少民眾童年記憶的「麥香」紅茶及奶茶，也受到網友推崇，除了價格便宜外，近期還推出印有麥香圖案的迷你側背包，可愛的外型讓不少麥香粉絲搶著收藏，有網友看到就表示「從小就愛麥香紅茶跟奶茶」、「麥香紅茶超好喝，從小喝到大」，可見麥香在飲料界的地位。

即便現在超商層架上的飲料琳瑯滿目，還有手搖杯搶佔飲料市場，但還是有許多經典的童年飲料是不少民眾從小喝到大的，也因此每每談論到這些飲料時，總能喚起民眾的兒時記憶，下次口渴時不妨來一杯小時候愛喝的飲料，來回憶一下自己的童年吧！

觀看原文→https://bit.ly/33g04pW

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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