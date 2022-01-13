約好吃螃蟹卻突猝死 亡父留下這本「女兒成長日記」惹哭網友

俗話說「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，有時往往在雙親過世後，為人子女才感受到父母無私的親情。最近一位日本網友，就因為父親的離去，而意外發現了他不為人知的心意。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「岡本神菜子」近來分享，表示她父親在上個月無預警突然離世，她在整理父親的遺物時，發現一本筆記。而紀錄在筆記上頭的，正是父親養育她的種種點滴。

這份筆記從神菜子出生便開始記載，內容有「我的愛女，誕生！…真的太感激了，今天就抱著這份奇妙的愉快心情入睡吧」、「站起來了！神菜子帶著得意的表情站起來了」、「晚上發燒了，約39度，帶去給醫生看，說是扁桃腺發炎」、「買了一輛三輪車，就命名為神菜子特別二號」等等。筆記一旁還附上插圖，對女兒的父愛之情溢於言表。

父親畫下神菜子學會站立的瞬間。圖擷取自 twitter

然而，神菜子的父親12月時突然過世。過世前一週才和神菜子聯絡，說訂了高級螃蟹，希望能大家一起聚餐享用，沒想到東西都還沒送達，就已經天人永隔。儘管遺憾，看著筆記上的這些內容，神菜子也確實感受到了父親的心意。

網友們也紛紛感動表示「好棒的父親」、「邊哭邊讀完」、「看這個不可能不落淚」、「一定要好好保存這本筆記」、「完全感受得到父親有多愛妳」、「完全能想像這位父親喊『站起來』的樣子」、「人小的時候被愛，長大時付出愛，到老時再接受愛」、「非常溫暖人心」。