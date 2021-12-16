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「女友宅在家卻打卡去上班？」他養同居女友7年結局超驚悚

聯合新聞網 / 綜合報導
很多情侶愛到濃時選擇同居，既可相互照顧又省房租。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage
很多情侶愛到濃時選擇同居，既可相互照顧又省房租。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage

很多情侶愛到濃時，總想膩在一起，很多人選擇同居，既可相互照顧又省房租。有位網友在臉書社團《靠北女友》分享了一個故事，有對情侶同居，雖然雙方都有工作，但女生常跟男友要零用錢，後來兩人發生爭吵，男方默默調查了女友的生活作息，發現跟他認知的完全不同，結局超驚悚。

原PO表示，這對情侶交往同居7年，房租、水電、手機網路等生活開銷都是男生支付，男生偶爾還會給女友零用錢，男生覺得他賺得比較多，養女友天經地義。後來男生工作出了狀況，金錢不如以往充裕，他要求女友幫忙分擔家用，女生卻表示，她的錢都寄回老家，所以拿不出錢。

雙方開始有爭吵，男生自己搬回老家住，但仍幫女友支付房租。某天房東提醒男生說女生怪怪的，男生偷偷調查女友作息，這才發現女友會在臉書打卡說「去上班」，但事實上卻沒有出門，甚至只是去超商買食物或租漫畫就回家，然後又打卡說「上完班了，今天好累」。

男生驚覺自己被騙，甚至懷疑「同居女友這7年難道一直沒上班嗎？」因為男生上班比女友早出門，當他下班回到家，女友也已經「下班」在家，所以他一直沒查覺異狀。他提了分手，也告訴女生之後不會再幫忙繳房租。

房東想請女生搬離，明明家門口的攝影機顯示無人進出，但每次敲門都無人回應，房東開門後發現電視開著，也有吃一半的零食和漫畫，但就是沒有人。後來房東找來男生一起進房處理，兩人一陣東翻西找，拉開衣櫃，才發現女生蹲坐裡面，幽幽地說了一聲「 Hi」。

超展開的故事情節，引起網友熱議，「傻眼⋯更恐怖的是我還傻傻看完了」、「我以為這是鬼故事...嚇到」、「哈哈哈！恐怖又好笑，我如果是房東會直接給那女的一拳」、「更恐怖的是那個Hi！手機差點黏在牆壁上」、「可以七年沒發現，男生也是挺厲害的」、「我到底看了什麼」、「Hi那邊我笑出來了」、「所以這是衣櫃的業配吧！#我們家衣櫃能塞90公斤也不破喔」。

網友還改編鬼故事版本，「故事這樣不精彩，我幫你改一下...衣櫃門打開時，摔出一名早已乾扁的死屍，後來經法醫鑑定是一具女性屍體，且死亡時間超過七年以上」、「有伊藤潤二的獵奇風格」。

房東

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