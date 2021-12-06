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宜蘭水田中央蓋別墅？ 內行人：不要問，很可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
水田中央的宜蘭透天厝有三層樓、陽台，但牆壁有些白色痕跡。圖擷自爆廢公社
水田中央的宜蘭透天厝有三層樓、陽台，但牆壁有些白色痕跡。圖擷自爆廢公社

自從雪隧開通後，許多台北人喜歡到宜蘭遊玩，當地也逐漸興起民宿、房產業等。一名網友提問，為何宜蘭有一棟透天厝在水田中央，並貼上照片，引起內行人揭「不要問，很可怕」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」提問「宜蘭這棟透天為何在水田中間？」，從照片中可見，該透天厝有三層樓、陽台，但牆壁有些白色痕跡，更座落在水田中央、四面環水，沒有道路連結透天厝的入口。

許多網友看見照片後，紛紛留言說笑「護城河」、「水岸別墅」、「潮水退了就可以出門」、「以前才種田，現在種房子才有錢」、「此別墅必須搭乘游艇才能出入」、「屋主出入口在屋頂，早上坐直升機出門了」。

不過，也有網友指出，宜蘭有很多買農地蓋透天的房子，其實都是農舍，「農舍之名、別墅之實。不要再問，很可怕」；也有網友提醒，這些農舍大多都在等執照，只好先擱在一旁，「這是不符合規定的農舍（違建），屋主應該在等執照吧」、「因為是農舍，然後又賣不出去，只能先種田」、「記得好像建管要求農舍，必須離馬路12米吧？最後拿到農舍建照、使用執照，通常又部份違建圍牆、水泥地等」。

農舍 透天 宜蘭 違建 雪隧

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