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他翻出50元紙鈔求問真偽 網曝特殊材質：係金A！
每個國家的貨幣都有紙鈔和硬幣兩種，而且隨著時代演進，鈔票會不斷地改版，有些人喜歡收藏舊版的紙鈔，認為不僅有紀念價值，未來也有增值的可能。有一名網友在臉書PO出一張50元紙鈔，讓他搞不懂到底是真的還是假的。
從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這張50元鈔票和大家普遍印象中早期的50元藍色紙鈔不一樣，色彩花色比較鮮豔，上面同樣印製著「中華民國」、「臺灣銀行」等字樣，讓原PO懷疑地說「是我太年輕嗎？搞不懂這是真鈔還是假鈔」。
不少內行人一眼就認出這是真的，「真鈔，台灣唯一張塑膠鈔」、「這是可以流通的貨幣，但是一般店家不會收，因為不方便」、「這是真鈔，收藏用居多」、「極罕見的50元鈔票，質感摸起來很像塑膠片」、「撕不破的紀念鈔」、「紀念幣，也可以拿去台銀換鈔」、「這個是台灣唯一正式發行過的塑膠貨幣，丟到洗衣機都洗不壞，蠻有意思的」。
還有網友透露自己也有拿過，「我家也有」、「有二十年了吧，當初換了一千元，有套裝也有散張，後來到外地工作後，就不知道已經丟到哪裡去了」、「我有很多張連號的，但是已經被孩子們瓜分了」、「我也有，流通很多，所以有紀念價值，沒什麼升值空間」、「短暫出現過，我也有留幾張做紀念」。
這款50元紙鈔其實是1999年發行的，當時為了紀念新台幣發行50週年而推出的，也是唯一一款「塑膠台幣」，不僅防水還撕不壞，更有14種防偽功能，至今仍然是流通的貨幣。
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