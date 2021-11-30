花20元中頭獎不買新北房 43年後女兒感謝父親明智決定

如果你中了大樂透或威力彩頭獎，會拿這筆獎金做何用途呢？懷舊達人張哲生日前在臉書分享一名女網友的父親，43年前中了愛國獎券第一特獎的故事，溫馨的結局也引發網友們有不同的討論。

該名網友的父親於民國67年（1978年）花20元買了一張愛國獎券，結果中了第一特獎，金額高達新台幣100萬元。獎金扣除稅金20萬元後，她母親說，這筆錢當年足以在新北三重買下一棟透天厝。

她開心全家人終於可以擁有屬於自己的房子，不用再租屋了。但是父親野心不大，只想回鄉下蓋一棟可以讓全家人住在一起的房子，然後扶養孩子們長大。父親相信小孩在鄉下長大比較快樂，而她直到現在仍很感謝父親當年的決定，讓她擁有愉快的童年及美好的家庭生活。

張哲生回顧了愛國獎券的歷史並指出，其自1950年開始發行，於1987年底停止發行，是目前財政史上最長壽的獎券，共發行了1,171期。一開始可能定價15元太貴，市場反應不熱烈，後來調降為5元，最高獎金為新台幣20萬元，當時足以在北市鬧區買一棟房。

隨著台灣經濟逐漸富裕，愛國獎券的售價逐步調升為10元、20元、50元、100元，最高獎金也自1982年起，調升為1000萬元，開獎頻率更從每月一次增加至每月三次，民間甚至傳唱愛國獎券歌曲，可見小市民期待中大獎的心情。

貼文一出，有網友認同這位父親好有遠見，鄉下長大的孩子比較快樂，佩服他的眼光和行動力。也有人分享當年房價，「我台北家67年買的，新店公寓將近30坪快70萬」、「63年逢全球石油危機，物價大漲，我爸媽買重慶北路公寓，約25坪已經要近60萬」、「我家67年買透天二樓半65萬，在台中大里。」

不過也有人覺得，野心不大的後果就是小孩沒辦法當包租公收租投資生活。還有人分析，「那時候如果買了信義區的農地，現在就…」、「聽說那時候忠孝東路六段很便宜。」另也有人開玩笑說，「很棒的故事，若是買在西門町，徒增子孫煩惱，因為租金收不完。」也有人難過表示，以現在的房價就算中了一千萬，也只能買三房兩廳，然後沒有廚房廁所和前後陽台。