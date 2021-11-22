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稀飯最強配菜是肉鬆？ 鄉民曝這3大食材最下飯

聯合新聞網 / 綜合報導
網友討論稀飯最強配菜到底是哪道小菜。示意圖／ingimage
網友討論稀飯最強配菜到底是哪道小菜。示意圖／ingimage

清粥小菜是許多人愛吃的早餐或宵夜，有鄉民認為「稀飯最強配菜就是肉鬆」，另外也有不少網友喊出「土豆麵筋、玉筍、鹹蛋」等三大食材，都是適合搭配白粥的美味小菜之一。

PTT鄉民表示，稀飯最強配菜第一名是肉鬆，此外常見配菜還有「脆瓜、蔭瓜、醬筍、麵筋、豆腐乳、菜心、小孩最愛甜甜的豆棗、魚類罐頭的紅燒鰻、鯖魚、出油鹹蛋，我們常見的配菜大概就這些，那麼誰才是稀飯配菜的第二名？」

其他網友紛紛留言「土豆麵筋」、「肉鬆配紅豆棗，再挾一塊茄汁鯖魚」、「玉筍一出，誰與爭鋒」、「絕對是麵筋」、「菜脯蛋、豆棗、油豆腐、控肉」、「脆瓜」、「玉筍，沒有之一」、「豆棗加花生」，還有人笑稱「當然是配電視」。

PTT

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