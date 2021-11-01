台灣第一名零食！ 內行喊「這2款」吃了20年：吃的是回憶

台灣的零食種類非常多，且在各大賣場及超市都可以直接購買，吸引不少饕客們固定回購，但在琳瑯滿目的零食中，各種牌子及口味都各有擁護者，對此便有網友討論「哪款餅乾是現在台灣的零食霸主啊？」貼文引發廣大迴響。

原PO在PTT上以「台式零食霸主是誰」為題指出，自己真的有一陣子沒有吃零食了，最近心累想要去買幾包零食回家配著玩電動當肥宅，但只知道有小泡芙跟蝦味先兩種，小時候還有吃過那種鹹鹹的飛機餅乾，不知道現在還有沒有賣，便想藉此貼文詢問「請問台灣的零食霸主現在是誰？」

此文一出，網友紛紛回應「可樂果」、「可樂果跟蚵仔煎（洋芋片）」、「當然是可樂果啊，都吃20年了，可以再戰20年」、「波的多蚵仔煎洋芋片」、「可樂果沒有之一」、「蚵仔煎+1」、「沒有蚵仔煎味道的蚵仔煎」、「可樂果真的好吃」、「樂事系列吧」、「浪味仙也不錯啊」、「鱈魚香絲好吃」。然而綜合上述網友意見，多數人最推薦的便是「可樂果」及「蚵仔煎」。