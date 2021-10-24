學生必備！他指這文具「多功能型武器」 網懷念：用過都老了

相信許多人小學、國中時候書包裡除了書本以外，還裝有不少文具用品，一名網友在臉書PO出一張學生時期常用到的文具照片，原來是一支圓規，讓不少人看了相當懷念，除了分享使用過的經驗以外，還透露很常被這種圓規刺傷，笑稱是「多功能武器型圓規」。

從原PO在「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這支圓規相當有時代感，一邊還能夾住鉛筆來畫圖，勾起不少6、7年級生的回憶，原PO開玩笑地說「誰也用過這款『多功能武器型圓規』？」

網友們看了直呼超懷念，「最容易故障又最耐用的圓規，不怕壞、很好修，真的壞了，就變成錐子，可以拿來打洞，挖桌子，雕刻…等等你想得到的用法」、「撇開武器之說，現在出現那麼多新式圓規，但還是這種舊款的最好用」、「很容易鬆掉的圓規」、「一定要把紙中間插爛」、「轉一圈才發現半徑變了，只好重畫，難以駕馭的工具」、「用過這個圓規都老了」、「現在還有在賣」。

還有人認為這款圓規非常容易讓人受傷，「容易扎手」、「隨便放書包常被刺到」、「防身的文書用品」、「真的從桌上不小心掉下來插到大腿過，差點閃尿，重點還硬著頭皮拔起來」、「這明明就是傷人工具」、「人人都有一個被圓規插過的童年」。

有網友還透露其他用途，「這個是拿來插可樂易開罐的，頂部插一個小孔，搖一搖去噴人或對著自己這樣喝」、「主要用途是在汽水罐上戳孔」、「以前桌子畫中線用這個，超方便、超深，不怕線不見」、「這個好用，挖木板、打孔神器」、「桌椅戳字用的」。