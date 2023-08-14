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勞部：非法雇移工擬加重處罰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
非法、失聯移工創下新高，勞動部表示會從鬆綁政策改善缺工、加強源頭管理等處著手解決移工問題。示意圖，非新聞當事人。記者葉信菉／攝影
非法、失聯移工創下新高，勞動部表示會從鬆綁政策改善缺工、加強源頭管理等處著手解決移工問題。示意圖，非新聞當事人。記者葉信菉／攝影

本報昨天報導「非法移工創新高」，勞動部表示為改善產業缺工減少失聯誘因，多次跨部會協商，已鬆綁營造業及農業等移工政策，並建立外國仲介停權機制，協調相關部會從源頭提升雇主選工品質及輔導加強法遵能力，也實施自行到案及國安團隊專案查處，以落實移工有效開放、管控失聯。

由於行政院副院長鄭文燦日前在治安會報直指，非法移工根源來自缺工，勞動部應設法解決。勞動部表示，從產業缺工需求、維護國人就業及預防移工失聯等各方面權衡移工開放政策，才能有效減少因供需失衡造成的移工失聯，六月就已修正發布相關法規，開放或擴大開放一般營造業、農業與機構看護聘僱移工等。

為檢討營造與農業移工「開愈多、失聯愈多」失衡現象，也請內政部及農業部，對新開放行業，加強雇主引進選工及提升聘僱法遵認知。

勞動部表示，已修正法規，實施每三個月定期查核外國仲介公司引進移工失聯人數比率機制，一旦逾規定人數比率就立即停權，最高四周不得引進移工來台。

勞動部說，七月起啟動人力仲介公司收費查察專案計畫，也會提案修法加重處罰非法雇用改按非法僱用人數計罰，及提高非法媒介者五倍罰則，最高至一五○萬元罰鍰。

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