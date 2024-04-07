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竹風建設董事長徐榮聰 慨捐行動書屋助力徧鄉教育

聯合新聞網／ 時尚漫旅
竹風建設徐榮聰董事長關懷教育事業，充實偏鄉學校學習資源
竹風建設徐榮聰董事長關懷教育事業，充實偏鄉學校學習資源

桃園市新屋區社子國小迎來了六十周年校慶，這是一個值得慶祝的里程碑。為了慶祝這個特別的時刻，竹風建設徐榮聰董事長為回饋母校，特別訂製一座智慧環保行動書屋，捐贈給學校供小朋友們使用，為社子國小提供優質、節能及環保的學習環境。

一向關注書香文化與永續生活價值的竹風建設，除了蓋好房子，也是幸福生活的營造者，曾於去年引入竹北第一家TSUTAYA BOOKSTORE，透過了台日團隊在建築與美學的跨界合作之下，帶動整個街廓的藝文氛圍，營造更美好的竹北生活及價值。

延續幸福生活的理念，竹風建設本次攜手啟翔金屬、台達電、YKK及台灣蔦屋共同捐贈的智慧環保行動書屋，將成為新屋區在地的一個重要資產，不僅提供豐富的閱讀資源，培養學生閱讀習慣及獨立思考環境。同時，透過這樣的捐贈行為，我們也期待能夠充實偏鄉學校教育資源，讓每一位學生都有公平的學習機會，實現教育的永續發展。

這次捐贈不僅是徐榮聰董事長對社子國小的支持與鼓勵，更是對教育事業的關懷與承諾。我們期待透過這次的拋磚引玉可以為社子國小的同學們帶來更多歡樂和享受閱讀生活的幸福。

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