大台中不動產公會理事長王至亮：政府應對有孩家庭 提供特別房貸利率

大台中不動產公會理事長王至亮表示：「目前首購族除了新青案政策外，最低利率為2.06%，一般房貸族卻是已經高達2.5~3%，央行升息過後，將衝擊擁有第二戶、第三戶以及高總價物件，也牽動近期開發商走向，不排除會出現因壓低總價推出如香港籠居的房型，對百姓未必是好事。」

不過升息考量乃整體大環境的全盤經濟，非單純僅就房貸面向思考，王至亮建議：「少子化、不婚不生族增加，利率可以做為政府武器、也能當作獎勵，建議針對願意生小孩的族群，提供特別的房貸利率，如生1個補貼0.25%、2個補帖0.5%等方式，才不會將高房價、少子化成為無限循環的壓力。」