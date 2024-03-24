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青年創業家的知識寶庫—「金門青年三創服務平台YouTube頻道」 幫助你實現創業夢想！

聯合新聞網／ 時尚漫旅
酒字咖啡與得月觀止青創業者感謝直播教母錢珊綾協助
酒字咖啡與得月觀止青創業者感謝直播教母錢珊綾協助

你是否曾經有創業的想法，但不知道如何下手？「金門青年三創服務平台」在YouTube上設立專屬頻道，幫助你在創業道路上掃除一切阻礙！

金門青年三創服務平台YouTube頻道，提供專業全方位服務與線上輔導課程，培育在地青年具備創業的實戰力。頻道上除了有創業育成課程，包含電商女王陳希愛的「自媒體行銷教戰手則」與職場達人、前1111人力銀行發言人兼執行副總吳睿穎的「創業與魅力行銷」，教導創業者如何透過網路自媒體經營直播電商事業，並幫助釐清自己內在的優缺，了解創業過程中的機會與威脅，提升行銷自己的能力。另有趨勢講座系列，由金牌國片製片人孫國欽告訴你後疫情時代，電影行銷如何逆轉勝！提供所有創業家所需要的創業資訊和幫助。

直播教母錢珊綾訪問阿布腸粉青創業者
直播教母錢珊綾訪問阿布腸粉青創業者

而電子商務已成為現代商業運營的重要一環，該平台特規劃辦理「電子商務開店輔導培訓班」，特邀請政府培訓專案特約講師－江美燕，來協助創業者建立基礎社群行銷概念、了解電商系統並培養經營技巧。為開拓電商平台的夢想者們鋪平道路，並有助於提升其對市場趨勢的洞察力與應變能力。

頻道上還有青年創業業者的訪談系列，由直播教母錢珊綾老師探訪金門在地，深入了解十二位優秀金門青創家背後的創業故事，透過採訪聊天的方式，分享經驗和建議給所有想要來金門創業的青年們。

直播教母錢珊綾帶講師與青創業者交流
直播教母錢珊綾帶講師與青創業者交流

「金門青年三創服務平台」的YouTube頻道整合有關創業的培訓課程、電子商務課程、趨勢論壇及優秀創業家的訪談經歷，讓有意創業的青年可以藉由該頻道，找到自己的創業方向或建議。讓就算是新手的你，都能在「金門青年三創服務平台」YouTube頻道的幫助下，成為你創業路上最好的助力。

金門縣政府「金門青年三創服務平台」，整合了中央、地方政府及民間的創業資源，給予在地金門青創家許多幫助。除了提供一對一專業諮詢、創新論壇、培訓班、交流會、趨勢講座，也舉辦相關活動增加曝光度吸引人潮來金門。另外為了符合現在多媒體資訊時代而設立專屬YouTube頻道，讓大家就算實體課程沒有參與到也可以在線上觀看影片，達到學習創業無距離的狀態。同時也為青年發展及政策方向，建立制度化的溝通機制，聆聽青創家的需求和心聲。

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