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「世界腎臟日」偉喬生醫 全新專利體外診斷試劑核准上市
每年三月第二個星期四是「世界腎臟日」，這個從2006年起由國際腎臟病協會及國際腎臟基金聯盟共同發起的日子，目的在提醒世人重視慢性腎臟病，進而早期檢測及預防。對於以腎（尿）毒素檢測試劑為創業初心的偉喬生醫，今年3月14日的「世界腎臟日」更是別具意義。偉喬生醫創新研發的親蛋白腎（尿）毒素檢測試劑「〝偉喬生醫〞硫酸吲哚酚檢測試劑組（〝Leadgene〞Indoxyl Sulfate (IS) ELISA Kit）」，近日通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）第三等級體外診斷試劑（IVD）查驗登記核准（衛部醫器製字第007625號），上市後將可造福臺灣與全世界的腎臟病患者。
偉喬生醫董事長莊詠鈞表示， 「〝偉喬生醫〞硫酸吲哚酚檢測試劑組（〝Leadgene〞Indoxyl Sulfate (IS) ELISA Kit）」親蛋白腎（尿）毒素檢測試劑上市後，能有助於降低龐大醫療支出，並提供院所更便利及更多的腎功能指標資訊，把握腎病的黃金治療期，進而康復進程。
(記者孟倩玉報導 )
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