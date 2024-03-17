金牛消波鳳梨酥為金門贏得米其林一星　創辦人陳育廷分享創業心得

金門首次獲得米其林評鑑一星稱譽，由ITI國際評鑑頒發，成就來自於［得月觀止］以其獨特的［金牛消波塊鳳梨酥］征服了評審的味蕾！

金門再度大放異彩啦，［得月觀止］榮獲2024年第一個為金門拿下有著食品界米其林之稱的ITI國際評鑑所一星評價的甜品糕餅店，創辦人陳育廷感謝金門縣政府建設處的大力協助，特別是在電商輔導、媒體包裝和行銷方面的支持。這對於初創品牌的創業者來說，是實實在在的助力。

陳育廷選擇在金門創業，深受金門獨有的生活氛圍吸引，繼而選擇金門做為品牌創業根基。在分享創業心得時，他不斷表達對金門縣政府建設處青年三創服務平台的感謝。陳育廷表示：「得月觀止能在如此短的時間內取得這樣的成就，感謝金門青年三創服務平台對得月觀止的協助，透過電子商務課程的輔導，成功開啟了電商行銷之路，得月觀止在短時間內得到了廣泛的宣傳，讓更多人認識並接受我們品牌。」

［金牛消坡塊鳳梨酥］的研發者陳育廷巧思獨具，將金門的代表性食材金門高粱和美味的牛肉乾融入產品，獨特風味引人注目。這款鳳梨酥不僅成功拿下米其林一星，更成為金門的驕傲，為金門創下歷史紀錄。陳育廷謙卑而感性地說：「這份榮耀屬於金門鄉親，也屬於長期以來支持得月觀止的家人、朋友，以及不辭千里到訪的每一位客人。」