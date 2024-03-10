快訊

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

永遠不會扮演他！勞勃狄尼洛重話轟川普：沒救了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Janet亮麗現身代言農純鄉記者會 超狂狀態驚豔全場 滴雞精好喝就像現煮 是女人的最佳後援

聯合新聞網／ 時尚漫旅

由網友票選出2023年最愛婦幼菁品大賞人氣獎的農純鄉滴雞精，成分安全、風味口感、食用方便、價格實惠等四項特點皆為滿分，收穫網友高度好評「零脂肪無腥味，好喝到就像現煮！」，更迅速成為百貨熱銷滴雞精第一名。想把最好的都給媽媽，是品牌創辦人周書如的堅持，今年首次邀請正能量媽咪Janet謝怡芬擔任代言人。

記者會現場Janet亮麗現身，分享從孩子出生開始的每一天，除了照顧孩子還須兼顧事業，「當媽媽要照顧全家人，但不要忘記好好照顧自己。」已是二寶媽的Janet坦言，當媽媽之後很容易覺得電力快用完，尤其孩子生病的時候，又忙又累又心疼，差一點就會崩潰垮下去，「這時候最需要強大後援，每天一包農純鄉滴雞精可以快速補充身體所需的營養。味道天然新鮮，我很喜歡早上空腹喝，會讓我充滿精神活力，也有好氣色。」

早上空腹喝滴雞精，是Janet的晨間儀式感，也補足了一天的活力。（資料來源：農純鄉）
早上空腹喝滴雞精，是Janet的晨間儀式感，也補足了一天的活力。（資料來源：農純鄉）

媽媽對家庭百分之百毫無保留的付出，當然也要百分百補給。擁有國家健字號認證的農純鄉滴雞精，品質把關相當嚴格，只取第一道初淬精華，100%不摻一滴水，職人滴煉工藝，講究6-8小時恆溫滴煉雞隻精華，並經由層層過濾，濾除多餘油脂，不僅富含豐富蛋白質與胺基酸，且零脂肪、低鈉無負擔。

創辦人周書如在婦女節這一天希望所有的女人都要記得「每個女人都是獨一無二，認識自己、接納自己，更無所畏懼的面對這個世界。」就像滴滴精煉出的滴雞精，連食用的便利及安全性都考慮周全。使用通過檢驗認證的食品級包裝，不產生塑化劑，只需加熱3分鐘，就能補充最完整豐富的營養，讓沒有時間或零廚藝的媽咪也能輕鬆補充營養。Janet因工作關係到處飛，想補充精氣神，就將隨身攜帶的滴雞精，用保溫瓶隔水加熱馬上喝，方便暖心又撫胃。

「農純鄉滴雞精味道非常好喝，很像現煮的，小孩跟老公也愛喝。」就像蔬菜水果，每個人都可以也需要吃，不限於媽媽或女性，例如紅棗枸杞滴雞精口味甜甜的，是孩子最愛，黑蒜蛤蜊滴雞精補充體力最棒，Janet笑著說，「有空就會熱給老公喝。」

延伸閱讀

影／響應「為女著紅日」 民團盼正視女性健康

Janet返台接新代言 老公竟趁機抱怨岳母「廚藝還好」

《肉蒲團》藍心妍依舊火辣 因情傷「被名導拋棄」下海拍三級片

《肉蒲團》藍心妍依舊火辣 因情傷「被名導拋棄」下海拍三級片

相關新聞

Janet亮麗現身代言農純鄉記者會 超狂狀態驚豔全場 滴雞精好喝就像現煮 是女人的最佳後援

由網友票選出2023年最愛婦幼菁品大賞人氣獎的農純鄉滴雞精，成分安全、風味口感、食用方便、價格實惠等四項特點皆為滿分，收穫網友高度好評「零脂肪無腥味，好喝到就像現煮！」，更迅速成為百貨熱銷滴雞精第一名。想把最好的都給媽媽，是品牌創辦人周書如的堅持，今年首次邀請正能量媽咪Janet謝怡芬擔任代言人。

彰化古蹟新生 夜生活新去處 光之餐桌

從前在彰化火車站周邊為往來旅客提供服務的紅葉大旅社，在第二代成為推廣童玩、散播歡樂的紅葉親子童玩館，第三代蘇鉞凱與好友黃啟嘉在此創立「光滿樓」，以光雕投影傳遞在地文化，扇形車庫百年慶典、雲林虎尾中元祭皆可見到他們的蹤跡。同時旅社一樓化為咖啡廳，保留了古董桌燈的舊時氛圍，傳統童玩依舊吸引親子旅客造訪、別緻的餐飲讓人能靜靜品味時光的痕跡，還有投影互動裝置，讓自己繪製的圖案成為牆壁花紋的一部分。

蓮懺禪師虔心公益 慧燈無盡慈悲傳愛

中華五眼協會、台灣禪茶學會推動多場義演，此次共同主辦的「慧燈無盡 公益禪茶音樂會」於2月25日在劍潭海外青年活動中心盛大舉行，除傳承釋尊大慈大悲的思想理念，也延續蓮門僧團在菩薩道面向，推動公益志業的宗旨，同時更是感念浪漫教育家賈廷詩教授對國家、社會教育的善愛。

「一花一世界」晶華貴賓室安庾心、董小蕙等藝術家聯展

由ACME+Art Gallery（極美美學藝術）所策展的安庾心與董小蕙等藝術家聯展，近期於台北晶華酒店貴賓室呈現。在以「一花一世界」為主題的這場群展中，由安庾心、董小蕙、Stefano Misesti以及Beni Chu等藝術家聯袂展出。此展覽不僅是對自然之美與人文哲思的深邃探索，更是藝術家們在追求和諧與靜謐之美的創作歷程與藝術成就的集中呈現。

國人鈣攝取量不足 「這一款」補鈣有效

根據國民健康署106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，65歲以上的民眾，約每7人就有1人有骨質疏鬆。因此，要從年輕開始存「骨本」，人體骨骼的骨量大約在20至30歲前會達到最高峰，之後會逐漸減少，若骨量流失過多，就會使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆」。

讓全國民眾關心澎湖的大小事 澎湖通訊社正式上線！

澎湖新聞越被看見！由曾任行政院政務顧問、澎湖縣政府縣政顧問的富溢環球投資股份有限公司鍾鎮宇董事長與卓越傳媒集團社長徐邦浩共同創辦的澎湖通訊社於二月底正式推出。繼馬祖通訊社、金門通訊社陸續上線成立後，卓越傳媒集團再度推出澎湖通訊社，開拓離島電子媒體的新紀元。位於台灣海峽的澎湖縣由64座澎湖群島組成，下轄1市5鄉，澎湖不僅擁有美麗的海岸風光、玄武岩奇景，更有悠久的歷史文化。近年來縣內轉型以觀光產業為主，也打響全台第一座眷村「篤行十村」的文創品牌，可說縣內的亮點豐富多元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。