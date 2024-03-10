Janet亮麗現身代言農純鄉記者會 超狂狀態驚豔全場 滴雞精好喝就像現煮 是女人的最佳後援

由網友票選出2023年最愛婦幼菁品大賞人氣獎的農純鄉滴雞精，成分安全、風味口感、食用方便、價格實惠等四項特點皆為滿分，收穫網友高度好評「零脂肪無腥味，好喝到就像現煮！」，更迅速成為百貨熱銷滴雞精第一名。想把最好的都給媽媽，是品牌創辦人周書如的堅持，今年首次邀請正能量媽咪Janet謝怡芬擔任代言人。

記者會現場Janet亮麗現身，分享從孩子出生開始的每一天，除了照顧孩子還須兼顧事業，「當媽媽要照顧全家人，但不要忘記好好照顧自己。」已是二寶媽的Janet坦言，當媽媽之後很容易覺得電力快用完，尤其孩子生病的時候，又忙又累又心疼，差一點就會崩潰垮下去，「這時候最需要強大後援，每天一包農純鄉滴雞精可以快速補充身體所需的營養。味道天然新鮮，我很喜歡早上空腹喝，會讓我充滿精神活力，也有好氣色。」

早上空腹喝滴雞精，是Janet的晨間儀式感，也補足了一天的活力。（資料來源：農純鄉）

媽媽對家庭百分之百毫無保留的付出，當然也要百分百補給。擁有國家健字號認證的農純鄉滴雞精，品質把關相當嚴格，只取第一道初淬精華，100%不摻一滴水，職人滴煉工藝，講究6-8小時恆溫滴煉雞隻精華，並經由層層過濾，濾除多餘油脂，不僅富含豐富蛋白質與胺基酸，且零脂肪、低鈉無負擔。

創辦人周書如在婦女節這一天希望所有的女人都要記得「每個女人都是獨一無二，認識自己、接納自己，更無所畏懼的面對這個世界。」就像滴滴精煉出的滴雞精，連食用的便利及安全性都考慮周全。使用通過檢驗認證的食品級包裝，不產生塑化劑，只需加熱3分鐘，就能補充最完整豐富的營養，讓沒有時間或零廚藝的媽咪也能輕鬆補充營養。Janet因工作關係到處飛，想補充精氣神，就將隨身攜帶的滴雞精，用保溫瓶隔水加熱馬上喝，方便暖心又撫胃。

「農純鄉滴雞精味道非常好喝，很像現煮的，小孩跟老公也愛喝。」就像蔬菜水果，每個人都可以也需要吃，不限於媽媽或女性，例如紅棗枸杞滴雞精口味甜甜的，是孩子最愛，黑蒜蛤蜊滴雞精補充體力最棒，Janet笑著說，「有空就會熱給老公喝。」