快訊

抓錯重點？分局長令值班警「勿滑手機、追劇」 游毓蘭：無差別攻擊沒時間反應

巨人軍來台／30890人進場史上次高 巨猿強投交鋒前5局戰平

南跑道整修剩北跑道...班機起降壅塞遭旅客抱怨 桃園機場回應了

彰化古蹟新生 夜生活新去處 光之餐桌

聯合新聞網／ 時尚漫旅

圖片提供｜光之餐桌 撰文｜ Nancy

座落於彰化古蹟高賓閣，光雕投影和在地美食，光之餐桌將帶來彰化夜間餐廳全新氣象。

從前在彰化火車站周邊為往來旅客提供服務的紅葉大旅社，在第二代成為推廣童玩、散播歡樂的紅葉親子童玩館，第三代蘇鉞凱與好友黃啟嘉在此創立「光滿樓」，以光雕投影傳遞在地文化，扇形車庫百年慶典、雲林虎尾中元祭皆可見到他們的蹤跡。同時旅社一樓化為咖啡廳，保留了古董桌燈的舊時氛圍，傳統童玩依舊吸引親子旅客造訪、別緻的餐飲讓人能靜靜品味時光的痕跡，還有投影互動裝置，讓自己繪製的圖案成為牆壁花紋的一部分。

咖啡廳實驗店由同樣為彰化青年的李孟純主理，布丁、油飯、司康，東西口味、鹹甜滋味打造出獨有的味覺體驗，三人並不止步於此，「光之餐桌」結合在地食材與互動投影技術，讓賓客享受味覺與視覺的嶄新體驗。

平均年齡27 歲的青年創業基地光滿樓，座落於彰化火車站的紅葉大旅社二樓，創業不久就已經累積了豐富經驗，在彰化扇形車庫百年慶典中，於火車站立面定時播放光雕動畫，讓愛旅遊的喵星人半半現身引領眾人穿梭時空；與WildAid野生救援、社團法人中華民國關懷生命協合作，以新型態的360 度環繞沈浸式投影展覽，展示大鯨鯊、鬼蝠魟等大型海洋生物；高雄野村燒肉中，以日本鳥居、磅礴海浪、壯闊

瀑布、蔚藍水族四款沈浸式主題，帶來與眾不同的燒肉氛圍。

在地食材新滋味 光雕投影夜中綻放

光之餐桌選址於彰化縣定古蹟「高賓閣」，歷經料理屋的盛況、鐵路醫院的過往，如今招商綻放新生。因「112 年度彰化縣青年展店租金補助計畫」，減輕了許多負擔，得以更專注於菜單與技術研發。發現彰化年輕人及上班族群對於夜生活的需求，光之餐桌的飲品有純咖啡、咖啡口味調酒、純調酒，讓人體驗從清醒至酩酊的狀態變化。實驗店熱賣的嬌滴滴布丁、巴斯克、布朗尼在光之餐桌依然吃得到，自家製的水餃、滷味、溫沙拉和牛肉湯，帶來家常溫馨的口味。

結合彰化在地食材，大村酒漬葡萄與布朗尼的搭配，滿足甜食愛好者；來自茉莉花之鄉花壇的茉莉花柚子醬，與自製康普茶巧妙融合，帶來香氣四溢的清新體驗。當季食材製成光雕動畫，當葡萄汁放置於餐桌，從杯底炸出一顆顆圓潤飽滿的葡萄，成為讓來訪者欲罷不能的驚奇感受。

年輕人的創意與在地的養分，為彰化帶來嶄新的生命力。三人不僅對於展店、嘗試更多新合作充滿熱情，也很期待創造屬於彰化的熱鬧慶典，以「小西光祭」展現新一代彰化的活力與魅力。

延伸閱讀

賊星該敗！喬監視器反而被錄 專偷打烊名店的慣竊認栽

彰化二二八關懷協會理事長要求釐清二七部隊真相 為高齡受難者不平

打掉不必要人工建物、設彰化最長溜滑梯 八卦山大佛綠地盡情「森呼吸」

八卦山大佛綠地森呼吸啟用 彰化最大溜滑梯亮相

相關新聞

彰化古蹟新生 夜生活新去處 光之餐桌

從前在彰化火車站周邊為往來旅客提供服務的紅葉大旅社，在第二代成為推廣童玩、散播歡樂的紅葉親子童玩館，第三代蘇鉞凱與好友黃啟嘉在此創立「光滿樓」，以光雕投影傳遞在地文化，扇形車庫百年慶典、雲林虎尾中元祭皆可見到他們的蹤跡。同時旅社一樓化為咖啡廳，保留了古董桌燈的舊時氛圍，傳統童玩依舊吸引親子旅客造訪、別緻的餐飲讓人能靜靜品味時光的痕跡，還有投影互動裝置，讓自己繪製的圖案成為牆壁花紋的一部分。

蓮懺禪師虔心公益 慧燈無盡慈悲傳愛

中華五眼協會、台灣禪茶學會推動多場義演，此次共同主辦的「慧燈無盡 公益禪茶音樂會」於2月25日在劍潭海外青年活動中心盛大舉行，除傳承釋尊大慈大悲的思想理念，也延續蓮門僧團在菩薩道面向，推動公益志業的宗旨，同時更是感念浪漫教育家賈廷詩教授對國家、社會教育的善愛。

「一花一世界」晶華貴賓室安庾心、董小蕙等藝術家聯展

由ACME+Art Gallery（極美美學藝術）所策展的安庾心與董小蕙等藝術家聯展，近期於台北晶華酒店貴賓室呈現。在以「一花一世界」為主題的這場群展中，由安庾心、董小蕙、Stefano Misesti以及Beni Chu等藝術家聯袂展出。此展覽不僅是對自然之美與人文哲思的深邃探索，更是藝術家們在追求和諧與靜謐之美的創作歷程與藝術成就的集中呈現。

國人鈣攝取量不足 「這一款」補鈣有效

根據國民健康署106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，65歲以上的民眾，約每7人就有1人有骨質疏鬆。因此，要從年輕開始存「骨本」，人體骨骼的骨量大約在20至30歲前會達到最高峰，之後會逐漸減少，若骨量流失過多，就會使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆」。

讓全國民眾關心澎湖的大小事 澎湖通訊社正式上線！

澎湖新聞越被看見！由曾任行政院政務顧問、澎湖縣政府縣政顧問的富溢環球投資股份有限公司鍾鎮宇董事長與卓越傳媒集團社長徐邦浩共同創辦的澎湖通訊社於二月底正式推出。繼馬祖通訊社、金門通訊社陸續上線成立後，卓越傳媒集團再度推出澎湖通訊社，開拓離島電子媒體的新紀元。位於台灣海峽的澎湖縣由64座澎湖群島組成，下轄1市5鄉，澎湖不僅擁有美麗的海岸風光、玄武岩奇景，更有悠久的歷史文化。近年來縣內轉型以觀光產業為主，也打響全台第一座眷村「篤行十村」的文創品牌，可說縣內的亮點豐富多元。

彰化60年以上老店|嘗美食、辦年貨、體驗趣味手作

喜逢迎新春，彰化縣政府推薦5家老牌肉圓店、23家歷久彌新伴手禮店、21家特色小吃店、9家採買年貨老店、2家觀光工廠等60年以上老店，邀請您春節期間來彰化，嘗美食、辦年貨、體驗趣味手作，等著您來發現！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。