彰化古蹟新生 夜生活新去處 光之餐桌

圖片提供｜光之餐桌 撰文｜ Nancy

座落於彰化古蹟高賓閣，光雕投影和在地美食，光之餐桌將帶來彰化夜間餐廳全新氣象。

從前在彰化火車站周邊為往來旅客提供服務的紅葉大旅社，在第二代成為推廣童玩、散播歡樂的紅葉親子童玩館，第三代蘇鉞凱與好友黃啟嘉在此創立「光滿樓」，以光雕投影傳遞在地文化，扇形車庫百年慶典、雲林虎尾中元祭皆可見到他們的蹤跡。同時旅社一樓化為咖啡廳，保留了古董桌燈的舊時氛圍，傳統童玩依舊吸引親子旅客造訪、別緻的餐飲讓人能靜靜品味時光的痕跡，還有投影互動裝置，讓自己繪製的圖案成為牆壁花紋的一部分。

咖啡廳實驗店由同樣為彰化青年的李孟純主理，布丁、油飯、司康，東西口味、鹹甜滋味打造出獨有的味覺體驗，三人並不止步於此，「光之餐桌」結合在地食材與互動投影技術，讓賓客享受味覺與視覺的嶄新體驗。

平均年齡27 歲的青年創業基地光滿樓，座落於彰化火車站的紅葉大旅社二樓，創業不久就已經累積了豐富經驗，在彰化扇形車庫百年慶典中，於火車站立面定時播放光雕動畫，讓愛旅遊的喵星人半半現身引領眾人穿梭時空；與WildAid野生救援、社團法人中華民國關懷生命協合作，以新型態的360 度環繞沈浸式投影展覽，展示大鯨鯊、鬼蝠魟等大型海洋生物；高雄野村燒肉中，以日本鳥居、磅礴海浪、壯闊

瀑布、蔚藍水族四款沈浸式主題，帶來與眾不同的燒肉氛圍。

在地食材新滋味 光雕投影夜中綻放

光之餐桌選址於彰化縣定古蹟「高賓閣」，歷經料理屋的盛況、鐵路醫院的過往，如今招商綻放新生。因「112 年度彰化縣青年展店租金補助計畫」，減輕了許多負擔，得以更專注於菜單與技術研發。發現彰化年輕人及上班族群對於夜生活的需求，光之餐桌的飲品有純咖啡、咖啡口味調酒、純調酒，讓人體驗從清醒至酩酊的狀態變化。實驗店熱賣的嬌滴滴布丁、巴斯克、布朗尼在光之餐桌依然吃得到，自家製的水餃、滷味、溫沙拉和牛肉湯，帶來家常溫馨的口味。

結合彰化在地食材，大村酒漬葡萄與布朗尼的搭配，滿足甜食愛好者；來自茉莉花之鄉花壇的茉莉花柚子醬，與自製康普茶巧妙融合，帶來香氣四溢的清新體驗。當季食材製成光雕動畫，當葡萄汁放置於餐桌，從杯底炸出一顆顆圓潤飽滿的葡萄，成為讓來訪者欲罷不能的驚奇感受。

年輕人的創意與在地的養分，為彰化帶來嶄新的生命力。三人不僅對於展店、嘗試更多新合作充滿熱情，也很期待創造屬於彰化的熱鬧慶典，以「小西光祭」展現新一代彰化的活力與魅力。