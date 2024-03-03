蓮懺禪師虔心公益 慧燈無盡慈悲傳愛

文/陳可昕 圖/周正隆團隊提供

中華五眼協會、台灣禪茶學會推動多場義演，此次共同主辦的「慧燈無盡 公益禪茶音樂會」於2月25日在劍潭海外青年活動中心盛大舉行，除傳承釋尊大慈大悲的思想理念，也延續蓮門僧團在菩薩道面向，推動公益志業的宗旨，同時更是感念浪漫教育家賈廷詩教授對國家、社會教育的善愛。

活動在蓮懺禪師及慈融騰尊阿闍梨的打板下揭開序幕，鐃鈸齊鳴的鏗鏘莊重且肅穆，別於大眾所認知的音樂會，當日邀請到多位身心障礙表演藝術者以及司茶者，將音樂與禪茶相互結合，讓聽眾伴著濃郁茶香，沉浸在悠揚樂聲中。 台灣禪茶學會理事長蓮懺大師在致詞中表示，中華五眼協會舉辦音樂會已有數十年，而台灣禪茶學會也響應善心，並推動公益，不以善小而不為，不以惡小而為之。

公益導師蓮懺上人也感謝所有志工、表演者、司茶者呂禮臻、張富欽、王松鉉、虞偉達等以及媒體、協辦單位宏鼎物流集團、蓮門山正愿禪寺 蓮門山西禪院、台灣茶協會等貴賓的鼎力支持，特別感謝宏鼎物流集團高世義董事長，繼上次臘八華人感恩節活動後，再度用企業力量回饋社會，贊助發起此次慈善音樂會，正因為大家無怨無悔的付出，才能將公益理念推展至大。

台灣禪茶學會理事長蓮懺禪師致力從事社會服務工作多年，為悟明長老印可，並被明盲界尊稱是「盲人導師」。 圖/周正隆團隊提供

中華五眼協會數十年來致力於舉辦公益音樂會，曾支持許多盲人音樂家赴歐洲留學，同時帶領身心障礙表演藝術者舉辦多場音樂會，陳朝和理事長也表示，這是一場別開生面的音樂會，極具品味，更慈悲為懷，感謝所有義工、禪茶師的奉獻以及與會者的熱情參與，方能成就這場公益盛會。中華五眼協會也在蓮懺禪師的領導下，從盲人為起始，再到智障、肢障等，不遺餘力地關照弱勢團體，是佛教界第一個全國性專門服務殘障界的社團。

現場嘉賓雲集，台灣茶協會創會理事長區少梅、台灣茶葉學會理事長、極道書畫家呂學成、宏鼎物流集團高世義董事長及前桃園縣長吳志揚賢伉儷也到場響應，以薩克斯風作為伴奏，演出曲目「親密愛人」，更由夫人深情伴唱獲得滿堂喝采。

任文倩(肢障)深情獻唱，不向命運低頭的勇氣令人感佩。 圖/周正隆團隊提供

演出內容更是豐富多元，由慈琳朱萬花(弱視)主持、Life爵士樂團團長吳柏毅(弱視)演奏薩克斯風、彭桂珠/時懋菁的古箏獨奏及合奏、任文倩(肢障)的深情獻唱、五眼樂團團長黃東裕(盲)的小提琴/蘇政偉的鋼琴合奏、徐百香(盲)/徐雅惠(弱視)的雙重合唱、王淮禎行雲流水的武術、繆沁琳(弱視)的笛子演奏。

「慧燈無盡 公益禪茶音樂會」藉公益，傳遞慈悲傳遞愛；以禪茶，傳遞寂定傳遞和；用音樂，傳遞雅藝傳遞美。當日活動圓滿落幕，感謝中華五眼協會、台灣禪茶學會以及所有志工、協辦單位在所有人心中點亮慧燈，成為眾人在公益、關懷的道路上持續前進的力量。