LEXUS、Kia、TOYOTA、MG四車商2023年領牌刷新紀錄

【本報記者鐘翠珠台北報導】【記者 劉嘉菲／台北 報導】刷新歷史紀錄！2024年伊始，車商統計去年整年銷售台數，並對外發布銷售刷新紀錄訊息。這些品牌在性價比高的買氣帶動下，獲得消費者青睞而大量湧進訂單，再加上有原廠相對應充足的供車，及延宕交期的訂單得以消化，多重的因素，才能創出這麼亮眼的表現，除讓同業刮目相看外，更鼓舞消費者認同這些刷新紀錄的品牌，性價比是唯一優質的特性，將勢必成為未來換購車時的目標選擇。

●LEXUS年販3萬台 穩居龍頭寶座 創下台灣豪華車市場歷史最高銷售紀錄

LEXUS品牌本部長賴光雄表示，2023年各家車廠的供應逐步回穩，在來車相對充足的狀況下積極去化長交期訂單，新車市場持續熱絡，全年新車市場登錄台數達47.7萬台，寫下近18年來的新高紀錄；同樣的買氣帶動下，豪華車市場總銷量達11.2萬台，去年比119%，占整體市場比重提升至23.5%，創下全新歷史里程碑！

賴光雄說，LEXUS品牌銷售持續創佳績，12月再度以1,817台的販賣台數，登上豪華車品牌單月冠軍。自今年年初在原廠穩定車源的供應下，不僅連月改寫豪華車市場同期最佳銷售實績，展現強大的販賣實力，全年以超越3萬台的登錄台數稱霸豪華車市場龍頭寶座，更創下豪華車市場單一品牌年度最高銷售紀錄！

除了銷售紀錄創新高，在中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現出色，分別高居該級距的最暢銷車型No.1！其中NX車系不僅成功摘下年豪華車單一車種銷售的冠軍寶座，全年販賣台數更創下新高達13,263台的傲人成績，佔市場構比12%；RX車系在2022年底進行商品強化後成功帶動另一波買氣，持續蟬聯該級距之銷售冠軍寶座長達24年，累計銷售接近8萬台；ES系列全年登錄台數達3,470台，遠超過其他同級競爭對手，佔中大型豪華車市場構比38%，此外，更發表了旗艦車款LM，全面升級的霸氣外觀及氣派舒適的內裝質感成功吸引層峰客群目光，年底累計受訂逾2,800張。

●Kia 2023年領牌達10,188台 榮奪成長最快速進口品牌

Kia總代理台灣森那美起亞總裁李昌益指出，2023年全車系含乘用車與商用車，累計領牌首度突破一萬台紀錄！年度結算10,188台的優異佳績，寫下較去年同期相比成長達109%！不但創Kia在國內市場的歷史新高銷售紀錄，更成為國內車市成長最快速進口品牌；而純電智慧跨界休旅EV6累計銷售領牌近900台，自上市以來累計超過1,500台，持續蟬聯非豪華進口電動車銷售冠軍；至於全新純電智慧旗艦LSUV─EV9，在12月11日展開預售後，在短短不到一個月的時間內，線上預售訂單同樣也已突破300台！

●和泰汽車連續22年稱霸台灣車市銷售NO.1 COROLLA CROSS蟬聯單一車款銷售冠軍

全台市佔率最高的品牌–TOYOTA，2023年台灣車市買氣強勁，在各廠牌供應回穩持續消化訂單及主力重點新車YARIS CROSS發表挹注下，全年總市場登錄台數為476,987台，去年比111%。

和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄159,175台，創下該公司的新高紀錄(次高為2005年150,324台)，去年比111.5%，市場佔有率33.4%，同時順利連續22年稱霸台灣車市龍頭寶座。

本部長劉傳宏提到，去年銷售不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍外，COROLLA CROSS、RAV4、TOWN ACE、ALTIS等四款車更榮登全年五大量販車款之列，其中，名列排行榜第一名的COROLLA CROSS憑藉其兼具時尚與運動化的外觀、絕佳的空間機能與完善的主被動安全配備深獲消費者肯定，全年登錄37,412台，連續三年稱霸市場銷售NO.1；而日本進口的RAV4，則不論在外觀設計、內裝質感、安全配備及動力選擇上皆廣受市場好評，即便受到缺車影響，全年登錄仍繳出18,387台的佳績，連續16年稱霸進口車銷售冠軍；至於深受台灣頭家喜愛的發財王牌TOWN ACE，以其優異的載貨能力、油耗表現、安全配備與保固、保修服務，全年累積登錄18,259台，囊括輕型商用車57%的級距市佔率，也打破過去市場壟斷的局面，更令市場津津樂道。

●MG Taiwan 2023年大放異彩 締造年銷突破1.3萬台歷史新猷

總經理陳宗裕說，2023年MG Taiwan導入HS 2.0T AWD旗艦版與跨界休旅ZS 1.5L旗艦版，豐富產品陣線，秉持著「超規滿配」的產品策略，提供消費者購車新選擇，在暢旺買氣與產能提升加持下，第四季掛牌數為5,292輛，較去年同期成長超過三倍，續寫單季新高銷售紀錄，同時全年總掛牌13,791輛的亮眼的成績單再創歷史新猷，寫下全新里程碑！