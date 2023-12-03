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財金公司「互通‧共享‧普惠」展區 TWQR、金融FIDO、開放證券三大亮點 體驗數位新生活

聯合新聞網／ 時尚漫旅
2023台北國際金融博覽會與會貴賓(前排由左至右)財金公司林國良董事長、財政部阮清華政務次長、賴清德副總統、行政院鄭文燦副院長、金管會蕭翠玲副主委、(後排左至右)上海銀行郭進一總經理、台灣票據交換所嚴文亮總經理、聯徵中心郭建中董事長、集保結算所林丙輝董事長、合作金庫蘇佐政總經理、第一銀行李嘉祥總經理
2023台北國際金融博覽會與會貴賓(前排由左至右)財金公司林國良董事長、財政部阮清華政務次長、賴清德副總統、行政院鄭文燦副院長、金管會蕭翠玲副主委、(後排左至右)上海銀行郭進一總經理、台灣票據交換所嚴文亮總經理、聯徵中心郭建中董事長、集保結算所林丙輝董事長、合作金庫蘇佐政總經理、第一銀行李嘉祥總經理

準備好躍進下一個金融科技創新世代了嗎?財金公司於2023年協同金融機構、電支機構及新創業者，開辦「TWQR」、「金融FIDO」、「開放證券」三大數位金融服務，歡迎民眾到「2023台北國際金融博覽會」參觀，就可以化身最IN的數位公民，搶先感受行動支付、線上申請金融服務及聰明閱覽理財資訊的數位新生活！

「2023台北國際金融博覽會」於11月24~26日在台北世貿一館盛大登場，財金公司特別攜手台灣票據交換所、土地銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、上海銀行、兆豐銀行、台新銀行、全盈支付、一卡通、愛金卡、橘子支付、三竹資訊、精誠資訊等14家金融機構及第三方服務提供者(TSP業者)，聯合設置「互通．共享．普惠」展區，打造「TWQR」、「金融FIDO」及「開放證券」等三大主題區，並舉辦「體驗活動換好禮」及「集點闖關抽好禮」等各項好康活動(詳附表)，歡迎民眾前來親身體驗金融科技創新所帶來的便利與成果！

2023台北國際金融博覽會與會貴賓(前排由左至右)第一銀行劉培文副總經理、土地銀行邱天生副總經理、台灣票據交換所嚴文亮總經理、聯徵中心郭建中董事長、財金公司林國良董事長、上海集保結算所林丙輝董事長、合作金庫蔡佳平副總經理、兆豐銀行陳建中副總經理、(後排左至右)三竹資訊姚秉洋特別助理、彰化銀行蔡秀霞處長、一卡通林百鍊副總經理、全盈支付劉美玲總經理、台新銀行黃天麟副總經理、愛金卡梁玉璘總經理、橘子支付張朝智總經理、上海商銀謝碧芬處長、精誠資訊江相木協理
2023台北國際金融博覽會與會貴賓(前排由左至右)第一銀行劉培文副總經理、土地銀行邱天生副總經理、台灣票據交換所嚴文亮總經理、聯徵中心郭建中董事長、財金公司林國良董事長、上海集保結算所林丙輝董事長、合作金庫蔡佳平副總經理、兆豐銀行陳建中副總經理、(後排左至右)三竹資訊姚秉洋特別助理、彰化銀行蔡秀霞處長、一卡通林百鍊副總經理、全盈支付劉美玲總經理、台新銀行黃天麟副總經理、愛金卡梁玉璘總經理、橘子支付張朝智總經理、上海商銀謝碧芬處長、精誠資訊江相木協理

「TWQR」串聯銀行、電支兩大體系 一顆QR掃遍台灣

(2023)年10月24日財金公司舉辦「TWQR啟動記者會」後，獲得民眾及商家的熱烈迴響，直呼「行動支付互通真是太便利了」，從今往後，民眾不管使用哪一個支付APP，只要使用「TWQR」掃碼支付，轉帳、繳費、繳稅、購物攏嘛ㄟ通！在全體電子支付機構的共同努力之下，「TWQR」的商家將更加普及，讓民眾透過一顆QR，就可以掃遍全台！

這次「TWQR」主題展區串聯4家金融機構(土地銀行、合作金庫、彰化銀行、上海商銀)及4家電支機構(全盈支付、一卡通、愛金卡、橘子支付)共同展出，除了展示「TWQR」購物」轉帳、繳稅、繳費「全服務功能」外，也讓民眾可以透過不同場景進行跨機構「掃碼支付」體驗，包括實體商店、網路商城、自動販賣機、手機APP點餐及公益捐款等，各攤位還提供太陽餅、限量造型一卡通等優質贈品，讓民眾有「吃」有「買」又有「獎」，以及體驗行動支付「一機在手，掃遍天下」的金融服務新面貌。

財金公司林國良董事長致詞
財金公司林國良董事長致詞

「金融FIDO」建構跨業、跨域身分認證生態系

「金融FIDO」(金融行動身分識別標準化機制)讓金融身分認證變得又快又安全！配合金管會「金融科技發展路徑圖」推動措施，「聯合徵信中心」籌組「金融行動身分識別聯盟」，與財金公司共同推展「金融FIDO」共通標準；以往民眾如要辦理銀行、證券、保險等相關金融業務，只能親跑櫃台辦理，耗時又麻煩，現在只要使用「金融FIDO」進行身分驗證，滑滑手機即可線上輕鬆完成申辦線上開戶、登入行動銀行、服務申請等各種服務，讓用戶大呼有夠方便！

本次「金融FIDO」主題展區邀請到首波開辦服務的第一銀行、兆豐銀行及台新銀行聯合展示，民眾可以透過闖關拿好禮方式，體驗透過「晶片金融卡」在ATM完成身分驗證後，再到金融機構APP完成「金融FIDO」註冊，及體驗完成身分認證後，秒速開立證券戶、線上投保、個人金融資料更新等服務應用，讓民眾現場化身科技達人，實地體驗金融科技的創新成果

財金公司「互通。共享。普惠」展區導覽
財金公司「互通。共享。普惠」展區導覽

「開放證券」開啟跨業數據交流、整合新篇章

繼「開放銀行」服務開通後，我國「開放API」更邁向下一個「開放證券」里程碑！為持續落實金管會金融數位轉型政策目標，臺灣集中保管結算所召集各金融機構成立「開放證券推動委員會」，並由財金公司擔任「開放證券API管理平台」，於今年6月正式推出「開放證券」服務，將「開放API」服務拓展至證券、期貨及投信投顧等業者；從此，民眾瀏覽證券投資理財資訊不用再東查西找、頭昏腦脹，相關證券商品資訊跟銀行資產概況一樣，可以一鍵整合在專屬「理財APP」！理財也可以變得優雅又輕鬆！

「開放證券」主題展區這次邀請到三竹資訊(三竹股市)、精誠資訊(iWow愛挖寶)兩家TSP業者，展示如何運用「開放金融」公開資料查詢服務，提供民眾「一站式」理財資訊整合平台等應用；在展區內完成功能體驗並完成指定任務後，即可獲贈精美小禮物，歡迎民眾蒞臨參觀！

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