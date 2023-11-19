封王驚人回饋出爐！味全明星品牌限時3天超殺優惠賀味全龍奪冠

狂賀！味全龍再創巔峰，勇奪2023年中華職棒總冠軍！味全旗下明星品牌-林鳳營、大醇豆、貝納頌、農搾、健康廚房、味全將於11月15日起於不同指定通路各自進行限時三天超殺優惠大放送！

味全龍於本次總冠軍賽屢次展現了在落後逆勢仍不放棄的拼搏精神，用亮眼戰績回應了眾多球迷與消費者對味全龍的相挺和陪伴。2023年適逢味全食品成立70周年，此次奪冠也為集團公司帶來戰勝逆境、勇往向前的象徵性意義。

為了感謝所有消費者的支持，並邀請所有民眾同慶，味全食品將推出一系列明星商品優惠，於指定量販/全聯/7-11/全家等通路，享有林鳳營、大醇豆、貝納頌、農搾、健康廚房與味全等品牌指定商品超殺優惠；味全線上『美好食光商城』同步也有眾多推廣方案，就要給你滿滿封王優惠！

(相關優惠活動細節以後續官方FB和店內實際公布為主)