園藝生活風格日暨陽台設計展 10/21~29在田尾盛大開展！

「2023彰化商圈GO購祭」系列活動-「園藝生活風格日暨陽台設計展」，在10月21日田尾鄉民族路1段393號(詠泉園藝對面)熱鬧登場，邀請在地特色店家，將居家常見植物，打造成八種不同園藝風格的【陽台設計展區】，搭配整片植生牆，打造園藝版的【IKEA】，現場還邀請「彰」顯青年超有料創意的「沃土豐河彰農市集」，及延續去年口碑爆棚的園藝主題大師講座、朱槿花評鑑成果展示等，即日起至11月19日前加入田尾公路花園協會官方line@，至會員店家再享優惠，消費可集點換盆栽、摸彩券，秋冬遊賞來田尾公路花園商圈，絕對讓您值回票價、收獲滿滿。

副縣長林田富說，花卉每天有3百種花都盛開，絕無僅有的地方，就是在田尾；工程讓城市巨大，文化藝文是讓城市變得更偉大，將園藝生活美學融入城市生活一部分，可以做到的只有田尾，感謝議會對預算的支持，今年縣府積極推動優化觀光旅遊環，初怡心園工程改善，將綠地廣場打開，二期工程3500萬元年將於年底完成、農曆過年前開放；今天活動的場地-民族一路廣場，也將規劃成廣場、停車場與綜合式衛福大樓，讓田尾成為彰化的名片，未來更成台灣的名片，成為台灣的驕傲。

議員劉淑芳表示，感謝縣長對產業活動的支持，也謝謝劉理事長一夕之間，將一片荒蕪的活動場地，改變成現地這麼美完成大改變，現場過目的植栽都是在地業者免費提供，今年花田祭也將於11月18日至19日舉辦，與大家創造田尾更美好的未來。

田尾公路花園協會理事長劉漢欽說，本次活動特別邀請在地特色店家，運用居家常見植物，打造迥然不同風格的陽台，展現在地植人的設計美學力，希望透過設計引導流行，在地花博，就在田尾，即日起至11月19日前入田尾公路花園協會官方line@，至會員店家再享優惠，消費集3點可集點換盆栽，集滿5點可再換摸彩券，歡迎大家多多來田尾選購。

經濟暨綠能發展處補充說明，「2023彰化商圈GO購祭」週週精彩，接續還有10月28日打石巷商圈的「拾起員林第一街的懷舊時光」活動，相關活動詳情，請追蹤各商圈粉絲專頁或彰化縣商圈活動官方網站https://yongle-chcg.oppa.tw/。