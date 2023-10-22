快訊

骨質疏鬆症不只是長輩的病 兩成骨折患者會死亡卻被輕忽

蘋果被爆省成本「塞廉價電池到iPhone 15」 這裡查狀態絕對不會騙你

吃薑防感冒、驅寒已落伍 專家教你喝新鮮薑汁提高秋冬免疫力

來鹿港老街商圈呷糕餅飲好茶

聯合新聞網／ 時尚漫旅

彰化縣建縣300年暨彰化GO購系列活動，「來鹿港呷糕餅飲好茶」於10月15日於鹿港公會堂隆重登場，本次活動邀請來自鹿港、鹿谷茶藝師，引介不同茶葉，搭配鹿港百年糕餅茶食，撞擊鹿港餅藝與鹿谷茶藝的文化火花，舞台上的表演也結合多元古典風格節目與吟唱韻律音調、古樂跨域結合表演，形成詩歌、舞蹈、音樂對話氛圍，緊密鋪陳出懷舊創新，並詮釋溫柔婉約東方古典美,同時結合「建縣300」活動，凡於活動當天在指定店家消費滿300元即贈送喝茶體驗券。

彰化縣政府表示，這次活動有邀請到鹿谷的太極美地茶學院、貞藏茶坊與鹿港的恒生堂來做茶藝的交流，再搭配鹿港傳承百年糕餅的好手藝，歡迎大家一起來鹿港體驗慢活優雅的生活步調；另外即日起至10月31日到54間商圈指定店家消費，還有優惠折扣，活動現場還邀請了鹿港皮雕藝術-施敦仁皮雕工作室、書法藝術-吳肇勳書法館、磚砌藝術-玉龍龍積木磚、製香藝術-施金玉沐香齋及糕餅茶具展示-吉祥坊等店家加入現場市集行列，只要今天在指定店家消費滿300元即贈送喝茶體驗券，喜愛美食、糕餅文化的朋友有福了，來鹿港老街商圈就可一次滿足。

彰化縣政府說，近年縣府積極結合科技與新型態的消費模式，持續輔導商圈店家導入行動支付、建構智慧商圈地圖，打造智慧商圈購物環境。今年特別成立商圈輔導團，針對縣內12大商圈辦理一系列商圈經營領導與數位行銷課程、專家諮詢服務與診斷輔導外，也補助8大商圈活動，週週都有活動到10月28日，10月21日田尾商圈舉辦的「園藝生活風格日」、10月28日打石巷商圈的「拾起員林第一街的懷舊時光」等，歡迎大家透過商圈小旅行、美食踩街、生態體驗等商圈活動，認識彰化不一樣之美。相關活動詳情，請追蹤各商圈粉絲專頁或彰化縣商圈活動官方網站https://yongle-chcg.oppa.tw/。

延伸閱讀

竹縣書法競賽吸136人揮毫 楊文科宣布明年獎金提高50萬

新竹縣府推書法教育 讓學生了解文字結構與美感

鹿港中正路殘破展開拉皮 增設左轉車道、行人專用號誌

雙十國慶焰火在台中 市府打造貴賓伴手禮

相關新聞

歸璞.泊旅 10 月 20 日慶開幕暨榮獲國際品牌與設計金獎

歷經多年規劃，由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領的呈境設計Next Design 團隊及張嘉勳建築師，集結國內外各項設計界的菁英，參與規劃位於日月潭的微型旅宿，加上經營業者的決心與勇氣，大刀破斧將原本營業十五年的旅宿整棟拆除再原地重建，堅持一磚一瓦、職人工匠的精神，以全新品牌「歸璞．泊旅」呈現，意謂回歸自然，英文名為BeoreBeore，寓意B ee（成為）OreOre（自然堅石），與自然融合的經典創作，從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務，歷經無數精雕細琢，於10 月20日正式迎賓！

馬祖特色食材料理競賽及成果發表活動

為了促進馬祖觀光產業的轉型升級並提升地方特色，於11/3(五)交通部觀光署馬祖國家風景區管理處將攜手馬祖觀光圈產業聯盟於南竿福澳碼頭85度C廣場，舉辦一場馬祖特色食材料理競賽及成果發表活動，歡迎到馬祖遊玩旅客及在地鄉親共襄盛舉。

韓國當代藝術家卞大龍台北舉辦My Bear創作個展

丹意信實集團旗下的D&L Gallery日前引進韓國當代藝術雕塑家卞大龍北極熊My Bear系列作品，並特別邀請卞大龍專程來台於D&L Gallery舉辦My Bear創作個展，向本地藝術愛好者及粉絲們分享他的創作。

來鹿港老街商圈呷糕餅飲好茶

彰化縣建縣300年暨彰化GO購系列活動，「來鹿港呷糕餅飲好茶」於10月15日於鹿港公會堂隆重登場，本次活動邀請來自鹿港、鹿谷茶藝師，引介不同茶葉，搭配鹿港百年糕餅茶食，撞擊鹿港餅藝與鹿谷茶藝的文化火花，舞台上的表演也結合多元古典風格節目與吟唱韻律音調、古樂跨域結合表演，形成詩歌、舞蹈、音樂對話氛圍，緊密鋪陳出懷舊創新，並詮釋溫柔婉約東方古典美,同時結合「建縣300」活動，凡於活動當天在指定店家消費滿300元即贈送喝茶體驗券。

謝炳金謝洧銘珍藏館創辦人：讓台灣木藝飄香世界

盛產樟木的苗栗三義，在日本人對當地樹木加工品的喜愛而逐漸發展木雕產業後，成了全台灣獨一無二、充滿樟木香的木雕之城且盛極一時。但不敵外部競爭的壓力，三義木雕產業逐漸凋零，所幸仍有許多職人工匠，堅持守護著這項傳統。如今被視為夕陽產業的木雕迎來了改變的契機，而背後的重要推手，就是在地的優秀青年創業家－謝洧銘。

新世代跨界掀背 CITROEN C4 & E-C4 OPEN MY WAY 打破框架不設限

【本報記者劉奕廷、鐘翠蓮台北報導】CITROEN雪鐵龍汽車台灣總代理寶佳聯合汽車日前宣布引進CITROEN C4 & E-C4兩車款，並以「OPEN MY WAY 打破框架不設限」為主訴求，自10月7日起於全台新車展示/試乘中心開放賞車體驗，亦可利用官方網站線上預約試乘，喜愛該品牌的消費者，不要錯過賞車的機會，建議售價106.9萬元起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。