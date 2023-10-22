來鹿港老街商圈呷糕餅飲好茶

彰化縣建縣300年暨彰化GO購系列活動，「來鹿港呷糕餅飲好茶」於10月15日於鹿港公會堂隆重登場，本次活動邀請來自鹿港、鹿谷茶藝師，引介不同茶葉，搭配鹿港百年糕餅茶食，撞擊鹿港餅藝與鹿谷茶藝的文化火花，舞台上的表演也結合多元古典風格節目與吟唱韻律音調、古樂跨域結合表演，形成詩歌、舞蹈、音樂對話氛圍，緊密鋪陳出懷舊創新，並詮釋溫柔婉約東方古典美,同時結合「建縣300」活動，凡於活動當天在指定店家消費滿300元即贈送喝茶體驗券。

彰化縣政府表示，這次活動有邀請到鹿谷的太極美地茶學院、貞藏茶坊與鹿港的恒生堂來做茶藝的交流，再搭配鹿港傳承百年糕餅的好手藝，歡迎大家一起來鹿港體驗慢活優雅的生活步調；另外即日起至10月31日到54間商圈指定店家消費，還有優惠折扣，活動現場還邀請了鹿港皮雕藝術-施敦仁皮雕工作室、書法藝術-吳肇勳書法館、磚砌藝術-玉龍龍積木磚、製香藝術-施金玉沐香齋及糕餅茶具展示-吉祥坊等店家加入現場市集行列，只要今天在指定店家消費滿300元即贈送喝茶體驗券，喜愛美食、糕餅文化的朋友有福了，來鹿港老街商圈就可一次滿足。

彰化縣政府說，近年縣府積極結合科技與新型態的消費模式，持續輔導商圈店家導入行動支付、建構智慧商圈地圖，打造智慧商圈購物環境。今年特別成立商圈輔導團，針對縣內12大商圈辦理一系列商圈經營領導與數位行銷課程、專家諮詢服務與診斷輔導外，也補助8大商圈活動，週週都有活動到10月28日，10月21日田尾商圈舉辦的「園藝生活風格日」、10月28日打石巷商圈的「拾起員林第一街的懷舊時光」等，歡迎大家透過商圈小旅行、美食踩街、生態體驗等商圈活動，認識彰化不一樣之美。相關活動詳情，請追蹤各商圈粉絲專頁或彰化縣商圈活動官方網站https://yongle-chcg.oppa.tw/。