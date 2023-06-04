2023台北羽球公開賽 歐德「羽」您一起加油 回饋歐德舊客戶 用實際行動支持台灣賽事

長期推動社會公益的歐德集團，繼「百林計畫」植樹造林護地球，以及「百閱計畫」為偏鄉學校打造「幸福圖書室」後，2023年更以實際行動支持多場羽球賽事，從國小盃，國中盃到青少年分齡賽，贊助台灣基層羽球運動發展，希望培養更多優秀的頂尖好手，董事長陳國都受邀參加6月1日「YONEX 2023台北羽球公開賽」賽事啟動記者會，接受大會致贈感謝獎座。

「YONEX 2023台北羽球公開賽」6月20日至25日端午節連假，將於臺北市立大學天母體育館開戰，參賽陣容堅強，有馬來西亞、印度、韓國、日本、泰國、印尼等24個國家，約282位選手報名參賽。本屆為巴黎奧運積分賽中BWF Super300級別亞洲第一站，創下台北最強參賽陣容，男單選手有來自日本的奈良岡功大(世界排名第3)、印度普蘭諾伊（世界第9）、香港一哥伍家朗、及世界排名第7的馬來西亞混雙-吳塤閥/賴潔敏、男雙王耀新/張御宇(世界第8) …等世界頂尖羽球選手。台灣地主隊將由球后戴資穎、一哥周天成領軍以及王齊麟/李洋、盧敬堯/楊博涵、許玟琪…等選手出賽，全力捍衛主場，為前進2024巴黎奧運而戰！

「賽事啟動記者會」現場貴賓雲集，有中華奧會主席林鴻道、教育部體育署副署長林哲宏、臺北市政府體育局蔡培林副局長等長官蒞臨指導祝賀。中華羽協張國祚理事長首先致詞感謝各家贊助商共襄盛舉。做公益不落人後，善盡社會企業責任的歐德傢俱，也以實際行動支持羽球賽事，蒞臨現場的陳國都董事長不但與民權國小羽球小將以及帶領誓師集氣的藝人郭子乾開心合影，為了回饋舊客戶，免費招待歐德VIP一起觀賞精彩賽事，6月1日開始報名，就受到熱烈回響，歐德「羽」您一起加油。

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