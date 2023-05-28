121藝術空間東亞策展連線，重磅開幕第二彈「燃燒吧！小宇宙」，網羅日本及泰國炙手可熱的三位新銳藝術家：對網路科技宰制世界提出不滿的Shun、將日本神怪與街頭藝術拼貼的MOYA、以超脫奇幻畫面展現藝術狂熱份子的Erthh，透過不同的靈感和創作方式相互交織，展現小宇宙中的無限可能性！

此次，三位藝術家以不同的形式在自我宇宙中呈現過往經歷與成長，傳遞出對生活的態度和藝術的追求。以塗鴉藝術席捲街頭的Shun，著迷於80年代的時尚和音樂，過去曾與NEW BALANCE、SONY等知名品牌合作，本次展出的Graffit系列，運用塗鴉藝術這種帶有非法的、伸張社會不滿的文化詮釋手法，控訴快速發展的網路社會，AI讓我們的手機或電腦不停被演算法洗版，同時弱化了我們的個人意識和行為表現。

神怪街頭風格的MOYA，也活躍於如SUMMER SONIC和METROCK等世界級音樂節的現場創作，「鯉魚躍龍門」「狛犬」「八咫烏」將日本神祇鬼怪結合街頭藝術創作，透過她對於日本文化的再詮釋，巧妙融合實際的生物形體與虛擬的神話形象，迸發出令人驚豔的日式熱情。

MOYA , 162 x 130 cm, Acrylic on canvas, 2023

MOYA , 117 x 117 cm, Acrylic on canvas, 2023

MOYA , 80 x 100 cm, Acrylic on canvas, 2023

泰國藝術家Erthh的畫作中，有一名叫做「Cheek」的小男孩，代表了畫家年輕時的自己，一一解鎖繪畫、雕塑、素描等各式創作技能後，找到自己真正喜歡的事物。透過獨特風格和鮮豔色彩，將觀眾引入一個充滿想像力和奇妙的世界，並喚起他們的情感和喜悅。我們希望觀眾在欣賞這些畫作的同時，也能尋找到自己的小宇宙，燃燒自己的熱情，實現自己的夢想！

SHUN NAKAO , 73 x 53 cm, Acrylic on canvas, 2023

SHUN NAKAO , 68 x 38 cm, Acrylic on panel, 2023