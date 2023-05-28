第一屆卓越公益企業獎隆重落幕 九家企業獲肯定

由卓越雜誌主辦的『2023年第一屆卓越公益企業獎』，於5月22日星期一在喜來登飯店舉辦頒獎典禮，共有九家企業獲得金質獎與銀質獎的肯定。內政部長林右昌親臨頒獎，肯定此一活動對社會弱勢團體極有貢獻。期待第二屆可以更盛大。更多的企業願意投入此一活動。

卓越公益企業獎是由卓越雜誌主辦，以關懷弱勢團體，邀請企業投入經費，協助公益團體拍廣告。此一創意為國內首創，不但可以幫助弱勢團體，透過拍攝廣告片強化宣傳效果，也對企業本身的形象很有幫助。頒獎典禮也有許多企業主和扶輪社總監前往觀禮，相當認同這個活動的理念，表明將爭取第二屆的參加權利。

卓越雜誌鄭玉章董事長表示，公益團體的募款問題，關鍵在於行銷。由於一些公益團體沒有經費做行銷，相對於一些比較成熟的公益團體，他們有專業人才協助募款和廣告，甚至有專屬代言人，公益募款已經出現嚴重的M型化現象，為了讓弱勢中的弱勢團體可以募到款，協助它們做行銷，拍一支廣告片是最起碼的開始。

卓越雜誌董事長鄭玉章，說明活動籌備過程

因此從去年初，在立法委員吳琪銘的提議之下，卓越雜誌組成專案小組和許多企業溝通此一理念，並請專業的導演團隊協助拍攝，在有限的資源下，完成了一支支膾炙人口的短片小品。包括華人無國界教師學會，小胖威利病友關懷協會，台灣關愛基金會，喜願協會，樂活育幼院，全方位基金會，小樹傳愛協會等，目前都因此擁有專屬的廣告片。透過網站和臉書的宣傳，讓民眾更加了解它們的訴求，並進而捐款給團體，讓他們可以因為擁有釣竿，而可以自行有募款的能力。此一策略訴求，獲得在場所有來賓的一致肯定。

內政部長林右昌總結表示，企業社會責任是現代顯學，企業除了營利，更重視社會永續，承擔更多社會責任。林右昌表示，獲獎企業將力量轉換為公益團體最需要的宣傳資源，希望能拋磚引玉，吸引更多企業、善心人士共襄盛舉。

扶輪社前總監阮虔芷和立法委員吳琪銘獲頒特別獎

第一屆卓越公益企業獎共有五家獲得金質獎，四家獲得銀質獎。包括南部化成股份有限公司，大衛之城文創股份有限公司，海灣國際開發股份有限公司，財團法人全方位社會福利基金會，和泰興業股份有限公司(大金變頻空調)，立昌紙業股份有限公司，益瑞電子股份有限公司，生生綠建材股份有限公司，阿默企業股份有限公司等。另外，扶輪社前總監阮虔芷女士，擔任本次活動的公益形象代言人， 立法委員吳琪銘是活動發起人，過程中也投入很多的心血，也獲頒特別獎。

阮虔芷獲得公益形象代言人特別獎(右)

阮虔芷表示，鼓勵每一個企業都投入認養公益團體的行動中，是本活動的終極目標。幫忙弱勢團體拍一支廣告片，讓愛深入到每一個角落。讓愛無死角，讓愛無陰影，讓愛無所不在。吳琪銘立委表示，他發現沒有知名度是弱勢團體募不到錢的原因之一，很感謝主辦單位可以解決這個難題，讓贊助企業，公益團體同時獲得形象的提升，互蒙其利，將來也會持續地推動讓愛無所不在這個活動。

立法委員吳琪銘(右)是活動發起人，獲頒特別獎

放寬中低收邊緣戶的照顧方式 讓更多民眾得到幫助

林右昌利用這個場合，宣布即將推動的社福新政策。他表示，現在有社會安全網支持中低收入戶，但實際上有些民眾收入雖然比中低收入戶高，還是生活得非常辛苦，又無法獲得社會福利支援。

林右昌表示，政府正在研議，放寬中低收邊緣戶的照顧方式，讓更多民眾得到幫助。他說：『(原音)我在3個多月前上任之後，我也特別針對這點跟小英總統，還有跟陳院長報告，他們兩位都非常了解有這樣的情形。所以我也想趁這個機會跟大家報告，政府現在正在研議放寬中低收入戶以上的邊緣戶照顧標準跟範圍，希望能擴大政府支持的力量，能夠幫助更多真正生活得很辛苦，但又得不到社會資源，需要照顧的團體和民眾。』

全體得獎者合影