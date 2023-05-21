快訊

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

新竹縣上演水豚君脫逃記！一隻要價20萬 飼主身分曝光：家還有羊駝

放棄蜜月急開演唱會！李昇基現身台灣親口解答原因

英式輕奢 簡約現代

聯合新聞網／ 時尚漫旅
三商美福提供
三商美福提供

隨著年紀增長與人生階段變化，對居住環境的需求也會有所不同，長年旅居國外，時而回台小住的屋主夫妻，對英式風格一見鍾情，在看了設計師提出的提案建議，以及720° VR 全境擬真實境的呈現後非常喜愛。

重整格局 更開闊寬敞

原先的裝潢採全室純白，天花板也做了相當多的修飾，卻因此降低樓板高度，且玄關旁規劃了架高的和室，需要爬上爬下，已然不適合現今夫妻倆的需求。由於居住成員單純，空間坪數精緻，規劃顧問將原有的格局全面重整，首先除去過於壓低的天花裝修，提升空間高度，讓整體視覺更拉抬寬敞。玄關旁原先的架高和室則改成書房，並以簡潔櫃體與素雅百葉窗，規劃出男主人可以專心處理事務的空間；拆除原本主臥室的隔間，改以半高隔牆做為臥室與起居空間的區隔，爭取更開闊的視野，同步納入充足自然光，打造出舒適的採光型態。

三商美福提供
三商美福提供

玄關落塵區使用花磚效果的超耐磨地板，做為內外的區隔，也讓一進門的區域保有吸睛焦點，而右側牆面，則規劃為大容量的鞋櫃、汙衣櫃與收納櫃，並納入了穿鞋椅與穿衣鏡，不論是出門或返家，動線規劃皆順手且便利。玄關左側規劃了看似櫥櫃的隱藏門，優雅的藏起客用衛浴的門片，讓廊道整體顯得乾淨俐落。

三商美福提供
三商美福提供

線板與莫蘭迪藍 型塑空間風格

電視的使用機率低，因此將原本電視牆的空間規劃為鋼琴區，搭配簡約典雅的線板櫃門，打造高雅寬敞的起居空間；同步運用在餐廚空間，整體降低彩度的色調，讓餐廚區的氛圍既雅緻又安定，牆面鋪設鐵道磚，型塑風格也便於清潔；瓦斯爐調整成IH 爐，免去明火更具安全性。而中島更身負多元化機能，同時兼具備餐檯、餐桌外，亦同為女主人的書桌、化妝桌的功用，因此除了配備足量的電器櫃收納外，也規劃了更多實用的抽屜與插座，讓此區的使用彈性加倍便捷。

三商美福提供
三商美福提供

餐廚空間與臥室之間的半高隔間牆，一側為展示櫃，另一側為床頭，莫藍迪藍由床頭延伸至衣櫃側的天花，再展延至陽台側牆面，界定出主臥室空間主調；規劃顧問以弧形線條修飾為了容納吊隱式空調，稍稍降低的天花板，循圓潤的線條間接柔和空間表情，也讓視覺感層次倍增；系列櫃門再次運用在空間中，與起居室櫥櫃遙相呼應，更鞏固整體感。全室燈光依崁燈順序投射於櫃門上，營造出宛如畫廊般的空間質感，也讓居住空間更有氛圍，不論身處哪個區域，都可感受到自在放鬆，日常居住也備感沉穩與舒心。

三商美福提供
三商美福提供

撰 文｜Patina

延伸閱讀

北市信義區坑洞案損鄰 蔣萬安：建商須修繕善後

隕石從天而降？美國住宅突遭「神秘金屬石頭」砸穿天花板

顏值天花板的互動　宋慧喬送禮韓韶禧

羽球場天花板不耐輕震 監察院糾正桃園市政府

相關新聞

英式輕奢 簡約現代

隨著年紀增長與人生階段變化，對居住環境的需求也會有所不同，長年旅居國外，時而回台小住的屋主夫妻，對英式風格一見鍾情，在看了設計師提出的提案建議，以及720° VR 全境擬真實境的呈現後非常喜愛。

超越「旅遊」的意義 勇敢踏上歐洲朝聖者之路

歐洲朝聖之路聽起來艱難枯燥，但多條路線和齊全的設施，人人都有機會完成，且當地的人文風情、世界遺產的魅力和獨特美食讓每一天都有新鮮感；如果有半個月以上假期，接受挑戰走一趟聖地，親近不朽的傳奇故事、在寧靜的古蹟周圍漫遊、放下壓力自在思考，打開新視野並丟下多餘包袱，充飽能量的感覺會十分美好！

時尚漫旅公布「2023年7大旅遊趨勢報告」療癒之旅、低碳旅行、精打細算將是旅行新關鍵字

2022年10月台灣終於跟著世界鬆綁邊境政策，民眾經歷三年疫情的摧殘與等待、旅行成本提高、繁雜的出入境規定和染疫風險，使大眾對海外旅遊雖然躍躍欲試又難免焦慮。因此儘管已經有許多人飛出國，也有不少旅客持保留態度，決定暫時留在國內繼續好好探索。旅遊媒體《時尚漫旅》整理出2023年最新的7大旅遊趨勢，提供您接下來一年的旅行準備方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦