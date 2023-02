超越「旅遊」的意義 勇敢踏上歐洲朝聖者之路

經過漫長的防疫期,人們出門旅遊的需求已經有所不同,新趨勢也等著大家嘗試;例如心靈療癒、養生假期和環保設施越來越受重視,世界各國的神山、聖地和秘境成為許多人慢旅行的首選目的地。

雖說朝聖之旅早已存在好幾世紀,現今走上聖地的意義不止於宗教或贖罪,「與大自然、當地環境深刻連結」、「行動自主」和「重設身心狀態」,正是經歷經濟與公衛動盪的人們最想要的旅行收穫。

歐洲朝聖之路聽起來艱難枯燥,但多條路線和齊全的設施,人人都有機會完成,且當地的人文風情、世界遺產的魅力和獨特美食讓每一天都有新鮮感;如果有半個月以上假期,接受挑戰走一趟聖地,親近不朽的傳奇故事、在寧靜的古蹟周圍漫遊、放下壓力自在思考,打開新視野並丟下多餘包袱,充飽能量的感覺會十分美好!

法國露德:奇蹟聖泉、朝聖之旅起點

在法國西南接近西班牙的庇里牛斯山脈間,有座世界上最多人造訪的聖地之一──露德Lourdes,每年有超過100個國家、500萬名訪客到這裡親近奇蹟、尋求被療癒的感動。

小鎮擁有22處敬拜地點,最高人氣的是潺潺聖泉,相傳在1858年,一位14歲的少女Soubirous在某山洞見到聖母,隨後發現這裡的泉水能治癒疾病,且不斷有奇蹟傳開;百年下來「露德泉水」因所含的活性氫濃度是罕見地高,排毒抗氧化在今天越顯重要,療癒泉水就更受歡迎了。

在露德鎮上,經典的朝聖地點是泉水所在的山洞(Grotte)、每天早上的彌撒、各座聖母聖殿(Sanctuaires)、壯觀的羅馬拜占庭風格的玫瑰經宗座聖殿(Basilique du Rosaire)、可以容納兩萬多人的聖庇護十世宗座聖殿(Basilique Saint Pie X)與擁有千年歷史、從未被攻下的堡壘(Château Fort),以及可以一覽庇里牛斯山風光的纜車(Funiculaire du Pic du Jer)。

最佳旅遊季節是每年5到10月,有最多宗教祈禱活動,來自世界各地的朝聖者讓小鎮變成山間燭光滿溢的神聖、浪漫海洋,每年2月11日的聖母顯靈紀念日更可說是最有代表性的慶典。雖然這是座小山城,她也是法國最熱門的旅遊景點,有近200間旅宿也必須提前好幾個月預訂。此外,作為西歐最重要的山脈之一,庇里牛斯周邊的健行、溫泉、泛舟和滑雪活動非常出色,黑豬肉、羔羊料理、鵝肉濃湯和烤蛋糕等鄉土美食,也都能讓人吃出優質山水的好味道。

露德怎麼去?倫敦、巴塞隆納和米蘭以及法國多座城市都有飛機直達,小鎮也有火車往返巴黎;從這裡開始,大家也可以整理行裝,為開啟30天的西班牙朝聖之旅熱身,然後前往St Jean-Pied-du-Port踏上「法國之路」!

西班牙:最知名世界遺產朝聖之路「聖地牙哥」

在疫情前,聖地牙哥朝聖之旅的人氣已經逐年升高,幾年前狂掃大獎的電影《我出去一下》也激起更多人探索這條古道的熱情。2021防疫措施逐漸緩和後,踏上這條路的人更多了,但也未形成擁擠場面,獨行或三兩結伴的朝聖者依然能享受溫柔田野的風光和西班牙傳統美食。

歐洲的朝聖之路有非常多種走法,義大利、西班牙、葡萄牙也開發出不少路線,其中被公認較容易執行、最熱門的就是「聖地牙哥朝聖之旅──法國之路」Camino de Santiago-The French Way,從這裡翻越庇里牛斯山,每天行走約22公里,經過多座文化名城抵達聖地牙哥。

終點的名稱來自耶穌十二門徒之一「聖雅各」存放遺骨的歷史,是世界遺產兼天主教世界三大聖地之一;信徒從世界各地徒步到此朝聖,事實上大家都是與古人一樣經過繁星和地標的指引抵達,千年古道也被稱作「繁星原野」;30多天近800公里的鍛鍊和收穫在這裡圓滿完成,小城氣氛總飄著興奮和幸福感。

說到翻山越嶺,其實從法國西南出發,只有第一天需要爬山,其他路段地形都較平坦,餐飲店、超市、住宿地點(庇護所)和路標也很齊全,跟著走不須擔心迷路和野外的安全隱患;此外,西班牙西北自古以來就是山珍海味的產地,地靈人傑的區域擁有知名的奔牛節、世界遺產城市,豐富的美食文化非常吸引人。

行程始於法國Jean-Pied-du-Port,綠草如茵的中世紀小鎮將帶領大家到庇里牛斯山的入口準備翻山越嶺;陡峭的路段算是此行最難的部分,但邊境Valcarlos公路較平坦,星級飯店也能讓你多休息一天,再繼續走向老教堂和溪谷環繞的朝聖之路。隨後到了第4天,你可能已經能到達奔牛節的故鄉潘普洛納(Pamplona),如果是節慶舉辦的7月前來,這裡會熱鬧翻天!曾住在巴黎的大文豪海明威也在小城留下足跡,巴斯克文化的魔力你也能感受到。

走過幾座酒莊、稻田和橄欖莊園後,途中會有10多公里的無人居住地帶,接著到了第2個星期,你將有機會見到宏偉的Clavijo castle城堡遺跡、巴洛克風格的升天大教堂La Ascension,里程碑Santo Domingo de la Calzada大教堂……然後抵達另一座值得細看的小城Burgos。這裡是世界遺產、西班牙最美教堂之一的──主教座堂(Cathedral Burgos) 所在!寧靜行旅到第22天左右,你將進入León這座人聲鼎沸的城市,她曾是中世紀的商貿中心,往北可以到海邊,東西向其他西班牙北部城市延伸出去,交通方便,也珍藏許多王室文物、藝術博物館,大師高第的作品、氣派的王家建築和西班牙三大教堂Cathedral of León都讓人捨不得離開。

恭喜,壯行接近尾聲了!Lugo這座獨特的城市將為你洗去疲勞。盧戈城擁有自己的文化與語言,想走進羅馬時代、世界文化遺產就從這裡開始。3世紀留存至今的巨大羅馬城牆圍繞城市,古老石橋串連各個角落輕觸葡萄牙邊境,還有免費開放的羅馬浴場(Termas Romanas)、盛大的夏日「古羅馬節」Arde Lucas Festival可以體驗氣勢磅礡的羅馬軍隊巡遊、說書和藝文表演等活動,這裡可說是義大利之外,羅馬風情最濃的地方。美食呢?肉派empanadas,當地佳釀與甜點「聖地牙哥蛋糕」都很有名!

已深深喜歡上西班牙的同時,加利西亞自治區的首府、朝聖之旅的終點與世界遺產──聖地牙哥城就在眼前。你會很輕易融入歡慶完成朝聖壯遊的氣氛,聖地牙哥大教堂是全世界僅有存放耶穌門徒遺骨的三座教堂之一,1075-1211年間建造完成,不僅是整座城市四座環繞的中心,也是留下無數朝聖者故事的傳奇地點。

教堂免費開放,大家可以到Compostela辦公室領門票參觀,彌撒、教堂屋頂和博物館也對公眾開放,讓大家的行程更加豐富。市區其他華麗的宮殿、巴洛克建築、象徵各大宗教的「榮耀之門」和刻有伊甸園的「銀匠之門」與40多座教堂的精緻藝術也不可錯過!

葡萄牙:大西洋朝聖之路

這條「葡萄牙之路」一樣通往前述的聖地牙哥城,但從南邊的葡萄牙「最佳旅遊城市」波爾圖出發。在疫情前,這條比「法國之路」更短,只須7到12天就能完成,又能享受海洋之美和生猛海鮮的路線,每年人氣都狂飆勝過前一年,或許你會想考慮從這裡開始朝聖。

行程開始前,位於葡萄牙中部的天主教第四大聖地──法蒂瑪聖母聖殿(Sanctuary of Our Lady of Fátima)不可錯過,每年有4百萬人前去參觀,其中有15個祭壇,1952年打造的管風琴有高達12萬管!從世界文化遺產城市波爾圖起算的行程總共約270公里,寧靜小港和壯闊海濤將伴你朝聖,葡萄牙特有的波特酒、酒莊度假區和新開的「WOW世界葡萄酒文化園區」在開頭就讓人驚豔,葡式悠閒生活氣氛也將在你享受咖啡、蛋撻、華麗街道與碧海的同時融化你的心。

這段路每天約行走20到30公里,欣賞過古堡壘上的日落和森林浴的兩個星期結束後,很快就會抵達歷史名城Padron。相傳這裡有聖雅各(聖詹姆斯)遺骨曾經放置的石頭,因此是許多朝聖者到達終點前必訪的景點。也因為這裡已經接近聖地牙哥城,沿路的朝聖者會越來越多,新朋友為彼此加油打氣,到了下個山丘,往遠方眺望就能看見聖地牙哥大教堂的尖頂!

朝聖之旅行前準備

到國外走進大自然,聆聽內心聲音的長途之行,雖然難度沒有想像高,也需要做好準備。首先是體力!以「法國之路」為例,地形大多平坦,主要為碎石路、田間小路和柏油路,行前半年就可以開始健行與慢跑,並訓練負重、肌耐力和心肺功能,輕量登山用品和確實試用也很重要;要是到了當地走得太累,也可以在朝聖途中個小鎮諮詢運送行李的服務,把不必要的裝備寄到下個目的地,聰明省力。

季節方面,選擇在氣候最溫和的春至秋天行走較好,因為有些路段在冬季會封閉,如果冒險越界將收到5000歐元以上的罰款,事前一定要查好路線和天氣情況。行程則可以安排早上9點前出發,午餐安排休息時間整頓狀態,然後預計傍晚6點左右抵達下一個過夜點。

「朝聖護照」Credencial del Peregrino 是每位朝聖者必備的冊子,在出發地的旅遊服務中心、朝聖者辦公室或聖雅各之友協會購買,每個路段的住宿庇護所、教堂、餐廳或警察局等地可以蓋章,除了集滿終點獲頒證書(La Compostela)外,有些庇護所只接待獲優先開放給朝聖者入住,且護照上標明注意事項與封路等重要訊息;拿著它,朝聖之旅將更方便。

此外,最關鍵的「最後100公里」不能坐車,每天也需要蓋一個章,才能在聖地牙哥證書辦公室獲得認可。到終點領證書時,可以選擇在上載明自己的名字或加上其他人的姓名為其祈福,希望把親愛的毛小孩、親友名字列在證書上,且選擇拉丁文或西班牙文版本都可以喔。

上網與支付方面,部分城鎮或庇護所提供WIFI,自己到當地買張歐洲通用的網路卡也很方便;小額現金則最好用,其次帶銀行提款卡到當地提取現金,或在大型超市或旅遊景點刷國際信用卡都可行。

祝大家平安完成歐洲朝聖壯行!

圖文提供/Pnina – Instagram @pninasala