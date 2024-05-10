東南亞旅遊熱潮不減！ 「富國島、峴港、泰國免簽、海島假期」4大趨勢成最新關鍵字

【文・吳丁江】 全長近8公里的富國島太陽世界自然公園跨海纜車，體驗360度全景纜車車廂的視覺感相當震撼。 圖／TTN圖庫 提供

「報復性旅遊」成為疫後人人掛在嘴邊的新詞彙，出境旅遊風氣大開，旅遊產業也再現曙光。根據旅行業者觀察，東南亞線產品深受旅客青睞，擠進今年熱門旅遊目的地前3名，面對這波東南亞旅遊熱潮，有4大趨勢關鍵字值得業者參考。

關鍵字 ① 富國島

越南旅遊免簽好去處

富國島自1∕17宣布提供國際旅客免簽證優惠，再加上過年春節某家推出富國島產品的旅行業者經營不善，登上新聞版面推波助瀾，瞬間成為國人口耳相傳的熱門旅遊目的地。事實上，過去國內業者推富國島行程，必須飛到越南胡志明市轉機才能抵達，富國島的瞬間爆紅，與便利的免簽優惠，以及越來越多直航航班開通息息關係。其中越捷推Daily航班並於7∕1增班、虎航每週3班且6∕25起將優化航班時間，另外星宇也將在7∕1正式開航富國島航線。根據當地業者觀察，2023年到訪富國島的旅人，有7成來自台灣。

做為越南第一大島，富國島面積僅約2個台北市，整座島被潔白沙灘與蔚藍海水環繞，近來被世界旅人譽為越南馬爾地夫。島上消費平實，最常被與其他高消費的熱門海島如峇里島比較，成為另一吸引消費者的特點。

富國島景點多樣化，從北到南有適合全年齡旅客的野生動物園、珍珠樂園、富國大世界，著名網美景點日落沙灘，以及太陽世界香島自然公園裡最長也最吸睛的跨海纜車。此外，跳島行程中業者安排旅客躺在繫繩的SUP立槳上拍照，更是當網美的獨特體驗。

台灣虎航「桃園—富國島」航班資訊（～6/24） 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 桃園-富國島 IT557 14:40/ 17:25 2、4、6 富國島-桃園 IT558 18:25/ 23:15 2、4、6 台灣虎航「桃園—富國島」航班資訊 (6/25 ~ 10/25) 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 桃園-富國島 IT557 06:45/ 09:30 2、4、6 富國島-桃園 IT558 10:30/ 15:20 2、4、6

越捷航空「台北—富國島」航班資訊 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 台北-富國島 VJ845 14:10/16:50 Daily 富國島-台北 VJ844 08:20/13:00 Daily 越捷航空「台北—富國島」7／1增班資訊 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 台北-富國島 VJ847 16:00/18:40 1、3、5、7 富國島-台北 VJ846 09:50/14:30 1、3、5、7

星宇航空「台北—富國島」7／1開航資訊 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 台北-富國島 JX705 15:00/ 17:55 1、3、4、5、7 富國島-台北 JX706 09:50/ 14:30 1、3、4、5、7

關鍵字 ② 峴港

落地簽、治安好 靠口碑爆紅

根據觀光署2023年資料統計，台灣人旅遊出境目的地中，越南擠下泰國成為第4名；疫情之後，越南簽證規範也相對放寬，因此並非新興旅遊城市的峴港，因治安良好、團體旅客得採落地簽證入境的便利玩法，成為國人最喜愛的越南旅遊目的地之一。放眼全球旅遊市場，峴港也被國際旅遊評論網站TripAdvisor評選為「世界十大爆紅景點」。簽證容易、安全性佳，又具話題性。加上包含華航、台虎、長榮、星宇、國泰共11家航空公司皆有峴港航線，這就是峴港能歷久不衰，並擠身東南亞旅遊新勢力的最大原因。

旅行業者分享，東南亞旅遊中，越南與泰國經常是前兩大考量，但泰國的氣氛、旅遊型態都更適合年輕族群，因此中生代與高年級旅客，最終都選擇到越南旅遊。尤其峴港本就是一個大商港，當地海鮮食材相當豐富，這點抓到了台灣人特別喜歡吃海鮮的特性，峴港自然而成為多數人選填旅行志願表的前幾大志願。

旅遊不離吃喝玩樂，滿足了旅客的味蕾，接著要再抓緊他們的目光。峴港除了有推陳出新的景點不斷吸引旅客重遊，周邊更有不少以半日行程即可操作的重量級景點。近期幾個最火紅，各家旅行業者爭相安排的景點包括巴拿山與黃金橋、美山聖地、五行山、會安古鎮、峴港粉紅大教堂、美溪沙灘等。

✨ 最吸睛峴港景點安排 ✨

圖／TTN圖庫 提供

巴拿山＋黃金橋(上圖)：

被稱譽為越南最美法國山城的巴拿山曾是法國殖民時期的避暑勝地，美景纜車登頂、暢玩樂園與滑車競速、漫步高空巨手黃金橋等，彷彿是讓旅人樂遊忘返的仙境。

圖／TTN圖庫 提供

美溪沙灘(上左圖)：

綿延30公里沙灘美景，有一段美溪沙灘曾被《福布斯》雜誌評為世界6大最美海灘之一，漫步在白沙細軟、海天相連的寬闊景致中，時間彷彿都停下來了。

會安古鎮(上右圖)：

除了自然風光，歷史文化采風也是重要的一環。位於峴港西南邊的會安古鎮即是必看必遊的世界文化遺產之一，走入古城有如歷史博物館直接開展於眼前。

關鍵字 ③ 普吉島

海島愛好者 樂享包機直航之便

【左圖】藍天、碧海、小島，最標準的海島景致在普吉島觸手可及。【右圖】業者開發在Island Escape by Burasari度假村裡跟著導覽老師進行生態探索、認識在地文化的永續行程，值得業界參考。 圖／TTN圖庫、Island Escape by Burasari 提供

越來越多以觀光立國的國家在疫情趨緩後採用較寬鬆的入境規定，有開放局部地區免簽如富國島，也有些採用限時取消簽證搶占全球入境旅客。泰國政府在2023年11月中旬宣布開放台灣人持有效護照與回程機票，即可免簽進入泰國觀光旅遊，最長可停留30日，免簽開放預計到2024年5∕10，泰觀局台北辦事處處長莎莉蔓更對於簽證優惠政策期限延長抱持樂觀態度。

台灣旅客喜歡泰國的程度不在話下，旅客大多集中在曼谷、清邁等直航點城市旅遊。趁著泰國特許台灣人免簽入泰的時間，業者們樂於與航空公司洽談包機，近期如品冠、山富、春暉3家旅行社聯手，與泰獅航空合作5～10月份包機航班；燦星旅遊也與台灣虎航合作一年獨包，每週2、4、6出發的「桃園－普吉島」航班，雙雙為泰國海島假期的愛好者帶來更便利旅遊的好消息。

此外，「永續旅遊」在疫情後發酵，並在2024年成為旅行業者的重要思維，須加強思考如何將此概念運用在團體旅遊操作中。觀察業者規劃普吉島遊程時，可發現業者順應永續與樂活慢遊的趨勢，安排旅客連住2晚椰子島上的度假村，並邀請熟知在地文化的導覽老師進行深度的生態探索，不著痕跡地寓永續於旅遊，為業界建立一個實踐永續旅遊的樣板。

台灣虎航「桃園—普吉島」航班資訊 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 桃園-普吉島 IT503 14:40/18:00 4、6 15:00/18:15 2 普吉島-桃園 IT504 19:15 / 00:20(+1) 2 18:50 / 00:05(+1) 4、6

關鍵字 ④ 蘇美島

高質感目的地 鎖定高端旅遊族群

【左圖】島上大型度假村、星級酒店皆圍據優美海岸線，提供旅客尊榮優雅的旅遊感受。【右圖】蘇梅島的風情自成一格，適合做為情調浪漫、高質感的頂級海島假期產品。 圖／TTN圖庫 提供

泰國離島眾多，喜愛泰國的旅客大部分也熱愛泰國的海島風情。但蘇梅島對於整個泰國旅遊市場來說，地位卻更高一層。Local業者分享，泰國的蘇梅島通常會拉出來與馬爾地夫這類奢華海島假期放在一起分眾銷售，最大原因是交通和島上的消費指數。

傳統外國遊客前往，大多飛到素叻他尼國際機場，經過2.5小時的轉車與船舶時間才能真正登上蘇梅島。另一更為便利的交通方式則是搭乘國內航線由曼谷轉飛蘇梅島機場，因蘇梅島機場較小會限制起降機型，因此目前為曼谷航空一家獨飛，預計5月份會再新增酷航開啟蘇梅島航線。

根據相關統計指出，全球的豪華旅遊市場還會持續成長，亞太地區將會於2027年再成長10%。對應這樣的局勢，具有豐富酒店資源的蘇美島，各家國際級5星飯店仍紛紛插旗，更是提升整體氛圍的指標。雖然島上客容量較小，整體消費也較高，但卻能為旅客提供更加保有隱私與悠閒感的旅遊品質，這些都是蘇梅島旅遊產品火紅，且足以鎖定高端旅客的指標。

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