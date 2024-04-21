這才是我要的飯店！超高CP值「越南住宿推薦」7間超豪華峴港飯店

「真不敢相信不用台幣2500元就能住到海景第一排！」安排越南旅行才發現越南峴港的住宿真的超高CP值！能想像台幣800元就能住到豪華雙人房嗎？台幣2000元就能每天拉開窗簾看到南海風光？這次小編幫大家整理了7間越南峴港最熱門飯店，越南自由行不僅要住的便宜，還要舒適又寬敞、交通又方便；文末還有小編私藏推薦峴港最高級飯店，有預算一定要安排一晚住看看。

越南住宿：7間超豪華峴港飯店

Le Boutique Danang

圖 / @nanawazowski

位在美溪沙灘附近的Le Boutique Danang，是間有種身在叢林裡既視感的文青旅店，除了飯店寬敞有泳池之外，徒步2分鐘就能走至海邊，重點是雙人房一晚僅台幣1000元，簡直比台灣青年旅館還要便宜！超高CP值不住對不起自己！Le Boutique Danang鄰近漢市場、山茶夜市、峴港情人橋、峴港占婆雕刻博物館與美溪沙灘。

峴港M精品酒店Le Boutique Danang

地址： 43 Vo Nghia, 福美, 峴港, 越南, 550000

Haian Beach Hotel & Spa

圖 / @angel___0823

同樣位在美溪沙灘附近的Haian Beach Hotel & Spa，徒步就能走至海邊，但Haian Beach Hotel & Spa由於是高樓層飯店，在頂樓無邊際泳池游泳時就能直接看到海景，每晚價格也不到台幣2000元，就能感受到一望無際的海平面風光，超級划算！Haian Beach Hotel & Spa鄰近漢市場、山茶夜市、峴港情人橋、峴港占婆雕刻博物館與美溪沙灘。

海安海灘水療飯店Haian Beach Hotel & Spa

地址： 278 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000越南

Tam House Villa Hotel

圖 / @jjjasmine_tw

位在市區裡的Tam House Villa Hotel每晚約台幣2000元，是一間名符其實的叢林旅店，每間房都有獨立陽台，而且因為植栽很多，隱密性極佳，另外飯店的早餐就是道地的越南麵包與河粉，吃得飽又超滿足！是一間超高CP值的峴港飯店。Tam House Villa Hotel鄰近安海東市場、漢市場、山茶夜市、峴港情人橋、峴港占婆雕刻博物館與美溪沙灘。

Tam House Villa Hotel

地址： 209/27 Nguyễn Văn Thoại, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000越南

Aria Grand Hotel & Apartment

圖 / @qoo628628

你敢相信這間頂樓有無邊際大泳池，能眺望峴港城市風光的飯店，一晚雙人僅台幣800元？而且Aria Grand Hotel & Apartment距離海灘徒步僅350公尺，飯店還有免費的桑拿與蒸氣浴可以享受，附近也有很多餐廳不怕晚上沒東西吃，雖然便宜，但是設備與環境完全不隨便；Aria Grand Hotel & Apartment鄰近安海東市場、漢市場、山茶夜市、峴港情人橋、峴港占婆雕刻博物館與美溪沙灘。

Aria Grand Hotel & Apartment

地址： 63 – 65 – 67 Phan Tôn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000越南

Peninsula Hotel Danang

圖 / @yu_wang0417

而Peninsula Hotel Danang則是名符其實的「海景第一排」，過個馬路就能走至夢台海灘與美溪沙灘，重點是每晚僅台幣2200元，在台灣這種房間至少台幣4000元起跳，Peninsula Hotel Danang房間寬敞，拉開窗簾南海就在眼前，就算不愛玩水，光是在飯店裡待上整天看海景都覺得值回票價！Peninsula Hotel Danang鄰近夢台海灘、美溪沙灘、3D Museum Art in paradise Da Nang、山茶夜市。

Peninsula Hotel Danang

地址： 84 Võ Nguyên Giáp, Street, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000越南

Fusion Suites Da Nang

圖 / @9nluuu

不敢想像這樣的風景這樣的裝潢與格局，一晚居然不用台幣2000元！(小編好想搬去越南峴港住！)Fusion Suites Da Nang已經不是飯店像是一間獨立套房，如果要在越南峴港長住旅行，Fusion Suites Da Nang真的好適合，沒有過多華麗的裝修與點綴，簡簡單單純白風格，配上無敵美景，早上在這裡醒過來一定超幸福！Fusion Suites Da Nang鄰近夢台海灘、美溪沙灘、3D Museum Art in paradise Da Nang、山茶夜市。

峴港融合套房飯店Fusion Suites Da Nang

地址： 88 Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng 50410越南

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

圖 / @xinyu321_

最後這間算是小編私藏推薦，要說峴港近期最熱門的飯店，非InterContinental Danang Sun Peninsula Resort莫屬，雖然每晚要價20000台幣，但太陽半島洲際度假村被稱為「全峴港最高級飯店」，地點位在峴港猴子灣山茶半島半山腰上，每天早上拉開窗簾就是海景，而最大的賣點是戶外漂浮在水面上的錐形用餐區，可以俯瞰整個海域；如果有預算，一定要來此住上一晚。

峴港太陽半島洲際度假村InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

地址： Thọ Quang, Hải Châu District, Da Nang 550000越南

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