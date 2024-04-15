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曼谷「The Standard 酒店」聯名BLACKPINK Lisa愛牌 推出超夢幻浮誇下午茶

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圖片來源｜©The Standard
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擁有曼谷位置最高屋頂酒吧的The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店，是最具風格地標，BLACKPINK的Lisa、碧昂絲都無法抗拒其魅力的泰國時尚品牌Sretsis所創立的Sretsis Parlour 咖啡廳，一直是網美追捧名店，兩強聯名推出The Standard茶室下午茶，引領春夏風潮！

曼谷The Standard 酒店將與充滿反叛精神的時尚人物 Sretsis 姐妹合作，於Tease茶室推出「超浮誇下午茶」。圖片來源｜©The Standard
曼谷The Standard 酒店將與充滿反叛精神的時尚人物 Sretsis 姐妹合作，於Tease茶室推出「超浮誇下午茶」。圖片來源｜©The Standard

曼谷The Standard 酒店將與充滿反叛精神的時尚人物 Sretsis 姐妹及其可愛的吉祥物Ludo攜手合作迎接潑水節，於Tease茶室推出「超浮誇下午茶」，從美味精緻的鹹、甜點到使用的魔幻茶具、奇幻餐具及訂製的紡織品等，在Tease 茶室內打造一個奇妙的異想世界，成為今春曼谷的流行代表！

「超浮誇下午茶」從美味精緻的鹹、甜點到使用的魔幻茶具、奇幻餐具及訂製的紡織品等，打造奇幻世界。圖片來源｜©The Standard
「超浮誇下午茶」從美味精緻的鹹、甜點到使用的魔幻茶具、奇幻餐具及訂製的紡織品等，打造奇幻世界。圖片來源｜©The Standard

Tease 茶室與Sretsis Parlour 合作，以融合傳統與時尚潮流的方式，提供超浮誇下午茶。圖片來源｜©The Standard
Tease 茶室與Sretsis Parlour 合作，以融合傳統與時尚潮流的方式，提供超浮誇下午茶。圖片來源｜©The Standard

即日起至 4月30 日止，Tease 茶室與在地知名咖啡廳Sretsis Parlour 合作，以融合傳統與時尚潮流的方式，提供超浮誇下午茶，美味內容有令人難以抗拒的香脆豬肉沙爹，以新鮮的鮪魚搭配清爽的奇異果、火龍果、芒果醃製的莎莎醬塔，還有使用嫩椰子和班蘭葉等食材熬煮的香濃泰式椰奶湯圓，及用綠豆製成山竹、香蕉、柳丁等可愛造型的泰國宮廷點心、枇杷風味的奶油起司和絕不可錯過的甜魚乾西瓜糯米飯。

用綠豆製成山竹、香蕉、柳丁等可愛造型的泰國宮廷點心。圖片來源｜©The Standard
用綠豆製成山竹、香蕉、柳丁等可愛造型的泰國宮廷點心。圖片來源｜©The Standard

甜魚乾西瓜糯米飯。圖片來源｜©The Standard
甜魚乾西瓜糯米飯。圖片來源｜©The Standard

Sretsis Parlour是曼谷知名的打卡咖啡廳，以華麗的裝潢設計與美味甜點飲品聞名，幕後推手正是泰國設計師品牌Sretsis三姐妹Pimdao、Klyduen和Matina，受到BLACKPINK的Lisa、碧昂絲等名人追捧；品牌名稱Sretsis正是Sisters倒過來寫，Parlour是法國古語中談話(Parloir)的意思，象徵這是一個能讓女性輕鬆聊天、聚會的場域，店內的細節皆是以女性視角出發，從用餐時的餐具到肌膚能觸碰的紡織品等，無不精心打造，為的就是實現女孩們心中的夢想咖啡廳。

Tease 茶室超浮誇下午茶套餐每人只需 980+泰銖。同時還伴有一場俏皮的時裝秀，Ludo 先生將展示他最新的瀟灑裝扮。

The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店，是曼谷最具風格地標。圖片來源｜©The Standard
The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店，是曼谷最具風格地標。圖片來源｜©The Standard

The Standard, Bangkok Mahanakhon酒店，代表泰國首都曼谷突破傳統的創新精神，也使之成為The Standard品牌亞洲旗艦酒店。該酒店坐落於城中一座標誌性建築之中，提供155間客房，早已成為當地的地標之一。

The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店陽台套房客廳。圖片來源｜©The Standard
The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店陽台套房客廳。圖片來源｜©The Standard

The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店的客房面積從40平方米起，最大的頂層套房面積達到144平方米，此外還配套露台泳池、健身中心、水療中心、會議室和一系列富有活力的餐飲與夜生活場地。無論白天還是夜晚，也無論何種原因造訪曼谷，都是旅行者理想的選擇。

由首屈一指的墨西哥大廚指導的Ojo餐廳。圖片來源｜©The Standard
由首屈一指的墨西哥大廚指導的Ojo餐廳。圖片來源｜©The Standard

The Parlor是酒店的活力中心，客人可以在這裡辦理入住登記和退房手續，品嘗雞尾酒，高效工作或休閒放鬆，或者前往Tease茶室品茶及享用美味，到The Standard Grill燒烤餐廳大快朵頤經典美式牛排，或者去Mott 32餐廳品嘗屢獲殊榮的中華美食與迷人佳釀。由首屈一指的墨西哥大廚指導的Ojo餐廳位於酒店頂層，帶來無與倫比的美食體驗。同樣位於頂層的Sky Beach酒吧，是曼谷目前位置最高的屋頂酒吧。

位於頂層的Sky Beach酒吧，是曼谷目前位置最高的屋頂酒吧。圖片來源｜©The Standard
位於頂層的Sky Beach酒吧，是曼谷目前位置最高的屋頂酒吧。圖片來源｜©The Standard

The Standard酒店品牌創辦於1999年，因其卓越先鋒設計和不遺餘力突破標準的精神，吸引了大批品位非凡的賓客。The Standard品牌誕生於好萊塢，如今在全球諸多重要目的地開設了酒店，包括紐約、邁阿密、倫敦、馬爾地夫和華欣，另有伊比沙島和泰國曼谷的旗艦酒店也已於今年開業。The Standard旗下的每個專案，不論是城市酒店、海濱度假村或屋頂酒吧，均著眼於突破傳統，提升美學品味，打造一種只在The Standard才能享受的體驗。

Sretsis ParlourX Tease下午茶

The Standard, Bangkok Mahanakhon酒店官網

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301028

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