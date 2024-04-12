前進越南富國島！ 最大「珍珠野生動物園」餵長頸鹿超好玩、「富國大世界」搭貢多拉船遊小威尼斯好浪漫

走跳旅遊／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

2024年開春第一飛，就獻給越南富國島啦，出發前正好碰上年代旅遊放鳥案，導致富國島一夜之間大爆紅。

好家在我們是自助旅行，輕鬆自在沒有壓力，感謝旅行達人好友安排的度假之旅，六天五夜過得舒服愜意，真的太喜歡了啦，有機會一定要二訪。

一轉眼富國島旅行來到最後一天，星灣皇冠飯店的早餐終於有進步，竟然吃得到台式炒麵跟韓國雜菜，再來點日本壽司，東北亞組合都在這一盤了。

今天早上不玩水，我們吃飽喝足後要直奔富國島野生動物園，園區可以近距離餵食長頸鹿，販售的紅蘿蔔有數量限制，太晚去可就買不到，勢必要趕在團體客出動前抵達。

富國島珍珠野生動物園Vinpearl Safari Phú Quốc是越南最大的開放式野生保護動物園，腹地廣大，野生動物種類多，玩上一整天都沒問題，門票可事先在KKDAY購買，內容包括觀賞野生動物園的Safari遊獵車，但不包含遊園車。

一入園馬上直奔長頸鹿區域，好幾組台灣客人也是瞄準長頸鹿，一路上都在比誰走的快。餵食長頸鹿需要購買紅蘿蔔杯杯，一組3萬越南盾，裡面只有4小根，餵食時請把握機會拍照。

一早狂奔還是有用，輪到我們餵食時，周邊遊客不算多，可以好好餵食拍照，感謝長頸鹿們超配合。

感謝神隊友們快狠準拍好拍滿。

野生動物園內除了親餵動物之外，重頭戲還有一樣，那就是搭乘園區內的Safari遊獵車前進野生動物區！！

Safari遊獵車內有導遊全程英文導覽，進入獅子、老虎、河馬、花豹等動物所在的區域，雖然窗戶不能開，但還是能透過窗戶看見野生動物們的日常作息，超級好玩。

動物園腹地廣大，動物們都有寬闊的空間可以跑跳，近距離觀察動物好有趣。

早上餵食的長頸鹿也在觀賞區域內。

如果購買野生動物園的VIP套券，還可以享有免費餵食大象、搭乘遊園車的服務唷。

花了一早上把野生動物園逛好逛滿，其實還有很多區域沒有認真走訪，因為我們的目標只有餵食長頸鹿跟搭乘遊園車而已。中午回到飯店後，直接在泳池旁的餐廳吃午餐，避開人潮悠悠哉哉地享受包場快感。

點了一份炸雞翅、牛肉河粉、薯條、義大利麵，再來點飲品，四大一小吃得飽嘟嘟，吃飽喝足準備放飛自我。朋友預約了飯店SPA、阿東則打算回房間躺著午睡，約好下午四點後再到泳池戲水一番。

朋友們喝酒，我喝草莓奶昔。

在越南的每一天，每天都要吃河粉（堅定不移）

睡了一下午再度出沒，除了享受泳池，海灘旁的棕櫚樹配上青草地也是必拍美景，這個場景沒拍個七七四十九張是不會停下來的，感謝最棒、最有耐心的攝影師趴趴。

拍攝吊床照記得注意太陽位置，才不會讓臉上充滿陰影。

下午泳池人潮又多了起來，接近傍晚太陽下山，開始有些涼意，這才心滿意足的離開。

富國島之旅的最後一個行程，就是買門票附贈的富國大世界門票，如果透過KKDAY購買珍珠樂園、珍珠野生動物園門票，還會加贈富國大世界門票，既然都住在附近，就來瞧瞧吧。

富國大世界是一個新的富國島景點，內有一條長長的運河，主打一個「小威尼斯」風格，不但能搭乘貢多拉划船，周邊的建築更是五顏六色宛如歐洲風情，園區內還有一座巨大的泰迪熊博物館（這也附在門票裡面）。

沒去過威尼斯，就把這裡當成威尼斯吧，依序排隊乘坐貢多拉，乘船的門票需要另外加購，換算台幣約一百多元，當然不搭船也可以，但既然都來了，體驗也無妨。

小船朝市區航行而去，如果不說真的會以為身處歐洲，兩側的歐式建築真的很漂亮，傍晚時分乘船還能幸運看見落日，畫面又美又好拍。

結束貢多拉行程後，我們沿著街邊散步，順道在一旁的小吃店吃晚餐，選了個河岸邊的座位，這次第一次吃非飯店的河粉，原來越南人都是這樣吃的啊～

桌上一整盤生菜加好加滿，牛肉、豬肉丸、各種配料滿滿滿，加了辣椒之後的湯頭更讚，辣感刺激舌尖，鮮美無比的湯頭更是一絕。

相較之下排骨肉的處理就較為普通，還是吃河粉就好！

富國大世界的夜晚霓虹閃爍，說實在附近沒有太多可以逛的商店，畢竟是新景點，廠商、業者進駐的不多，雖然刻意營造出歐風感，但人潮稀落的空曠感還是感受得出來，我們決定把最後一個泰迪熊博物館看完再返回飯店。

小朋友應該會很喜歡泰迪熊博物館，各種可愛造景、藝術感十足的泰迪熊可愛又好拍，還有大球池和換裝區可以玩樂，樓下還有咖啡廳跟紀念品店，但這類博物館韓國其實就有很多了，阿東並沒有太大興趣。

遊客不多，我們幾乎是包場參觀惹！

結束富國大世界行程，我們返回飯店休息，六天五夜的富國島之旅也正式畫下句點。

富國島是近幾年興起的觀光景點，其實很多設施都在興建當中，相信過幾年再回來肯定又是不同風貌，完全可以期待這座免簽小島的未來性，目前台灣也越來越多航空公司直飛，不妨趁著富國島還沒完全商業化、觀光化之前走訪一趟，感受不一樣的海島之旅吧，最後就用一張小威尼斯河道的美照跟大家說掰掰囉。

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」