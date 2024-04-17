朝聖全島最大「金剛超市」買伴手禮！ 最美日落餐廳「Mango Bay」喝調酒 來去富國島夜市買珍珠

走跳旅遊／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

2024年開春第一飛，就獻給越南富國島啦，出發前正好碰上年代旅遊放鳥案，導致富國島一夜之間大爆紅XDD

好家在我們是自助旅行，輕鬆自在沒有壓力，感謝旅行達人好友安排的度假之旅，六天五夜過得舒服愜意，真的太喜歡了啦，有機會一定要二訪。

富國島的第三天早餐依舊要吃好吃滿，光是這碗牛肉河粉就讓我們意猶未盡，連續兩天都要吃！

吃飽喝足繼續展開每日耍費行程游泳、泡水、曬太陽，趕在退房前把滑水道設施玩過一遍，太喜歡富國島長灘洲際渡假飯店啦。

離開後，我們一路往中部開，既然來到中部肯定不能錯過全富國島最知名的金剛超市，這裡也是觀光客們必採買的熱門夯地，各種伴手禮、小點心、日常生活用品都能買得到。

可惜因為包車時間有限，我們只能利用短暫的時間進行採買，不能好好大逛特逛太可惜，但還是快狠準的為大家精選出幾樣富國島熱門伴手禮。

來到富國島最多人推珍珠、胡椒、果乾還有各式花生堅果，金剛超市一進去就能看得到了，什麼東西最多、最顯眼，就是最熱賣，完全不用花時間找。

富國島產胡椒，胡椒研磨罐肯定要帶幾罐回去，現磨的胡椒味道真的不一樣，很香也很夠味，雖然台灣也買得到現磨胡椒，但能買得到當地純天然的，吃起來也安心。

光是胡椒的種類就很多元，黑胡椒、檸檬胡椒鹽、蒜味鹽等等。

芒果乾、香蕉乾、草莓乾也是人氣商品，草莓乾就是台灣這幾年流行的乾燥草莓，但價格便宜許多，喜歡吃的朋友可以囤起來。

芒果乾的種類多元，阿東認為這款最好吃，還有有糖、無糖的版本，當初只買一包真的不夠吃～

喜歡喝咖啡的朋友，越南咖啡也可以試試，這款濾掛壺也很好用，輕巧又環保，沖洗後便能重複使用。

這趟出遊沒有兌換太多越南盾，搭車、住宿基本上都是刷卡居多，但逛街購物多少還是需要越南盾，帶著新台幣到當地兌換所兌換即可。大家認明這間珍珠店，市區內連鎖好幾間，都是可以兌換台幣，匯率也還不錯，我們一共換了兩次，價格都很漂亮。不建議一次換太多，除非未來還有越南旅遊的打算，不然用完再換其實就可以了。

拿著幾百萬在路上走的感覺好神奇啊！！

購物、換錢行程通通結束，接下來就該吃午餐，午餐選在富國島中部的熱門餐廳「幸容餐廳Hanh Nhung Luxury」，台灣各大旅行團幾乎都會在這裡用餐，因此在餐廳內聽見熟悉的中文並不稀奇。

幸容餐廳除了各式道地越南料理之外，最吸引人的必點菜色就是越式海鮮火鍋，這也是越南人當地的傳統圍爐料理，使用造型別緻的鐵帽鍋，帽沿放上肉片、鮮蝦、花枝、蔬菜等各種配料，中間的湯頭煮滾後，再將食材逐一丟入，

越南炒飯炒得十分鬆脆，有種吃碎鍋巴的感覺，還蠻有嚼勁，好吃。

炒五花肉片也是必點的下飯菜，調味火侯都處理得不錯，一片接一片全都清光光。

涼拌花枝也是店內的招牌菜，酸甜醬汁吃起來好涮嘴，這道我們也很喜歡。

炒空心菜很有台味，炸蒜的香氣為這道菜增色不少。

富國島的海鮮是真新鮮，加入特色調料的小卷讓我們一口接一口。

不該點太多熱炒料理，導致主菜上場我們都快吃不下了，鐵帽鍋真的就像一頂大帽子一樣，各式配料擺得滿滿滿，視覺感超強烈，相機先食超級心滿意足。

不只有花枝、鮮蝦、魚肉、蔬菜，居然還送上一大盤越南米線，簡直要飽到天靈蓋，湯頭是濃郁的泰式酸辣湯，酸香濃郁好吃到不行，這道阿東真的推到爆！！！

吃飽喝足繼續往北部前進，今晚入住的飯店是洲際飯店在北部新開的「富國島星灣皇冠假日飯店」。這間飯店距離北部各大景點都不遠，車程10分鐘內皆可到，因此也深受台灣觀光旅遊團的喜愛，一連住三天遇見好多台灣人。

辦理check in、等待入住期間，我們先在大廳的躺椅躺好躺滿，舒舒服服。

這次預定的是海景房，一開門眼前的無敵海景讓我們超級滿意，窗外即是一整面湛藍，雖然下午西曬熱呼呼，但能在這麼美的房間度過接下來的旅程，依舊讓我們滿心歡喜。

長方形泳池坐落在飯店正中間，遠處是一整面私人海灘，也就是我們這三天會待好待滿的地方。

趕在日落前，我們必須抵達今天預定的日落餐廳「On The Rocks Restaurant 」，這裡是深受歐美人士喜愛的網美拍照好去處，Youtube頻道「欸你這周要幹嘛」也曾來過這裡，同樣推薦到不行，坐擁無敵海景第一排，喝杯調酒，吃個精緻料理，欣賞落日餘暉實在太舒服。

從入口小徑走進去，就會看到接近海邊的一座小木屋，通透開闊的用餐空間，藍白木三種簡單配色，與環境融為一體的乾淨配色，讓視覺感相當舒服，餐廳分作室內、室外兩個大用餐區，尚未接近傍晚時太陽熾熱，正是最曬的時候，我們坐在戶外座位區簡直快燒成乾，真佩服不怕曬的外國人。

餐廳採預約制，通常兩人比較有機會能夠坐在第一排靠海景座位。

這個海景、這個天氣，怎麼不拍爆！！！

做得最對的一件事，就是我有帶帽子，否則絕對曬到脫皮～

還不到晚餐時段，戶外座位區幾乎坐了個半滿，清一色亞洲人臉孔，尤其台灣、韓國客最多。

除了義大利麵、pizza或些許義式輕食之外，餐廳也有販售一些基本的越式料理，下午茶、正餐都很適合，因為沒有很餓，所以我們簡單點些調酒、pizza分食。

真的很佩服其他桌旅客，阿東坐沒兩下就受不了，馬上躲進室內吹電風扇（真的沒用）

落時分是真的美，傍晚六點左右人潮開始入內，真的懂玩的人這時候入場就對了，有些許藍天白雲，接著欣賞落日，餐廳工作人員會逐桌點蠟燭、樹上的燈條更是增添幾許浪漫，夜晚的燭光晚餐伴隨著海浪聲，說有多浪漫就有多浪漫，在這裡求婚絕對成功率100％！不過拍照也要注意，欄杆後面直接就是海岸與岩石塊，靠在欄杆旁拍照需要非常小心，一個不小心掉下去可能就掰掰了。

傍晚時分離開餐廳，沿途小徑點了燈，整個意境十足，再度拍了七七四十九張照片。

來到富國島，記得安排一天晚上逛逛當地最大、位於富國島中部的「陽東夜市」，一入內就被各種珍珠攤商的呼喊聲所吸引，開始買買買。

聽朋友說夜市販售的珍珠都是真正的珍珠，價格便宜又實惠，雖然半信半疑，但既然都來了就買買看，手鍊、項鍊、戒指應有盡有，不僅價格便宜，甚至還能殺價，打個八折都沒問題，算下來一條珍珠項鍊不用千元，也太便宜了吧。

珍珠買完就來看看有什麼好吃好喝，因為下午吃過PIZZA，其實我們並不餓，主食類就先PASS。反而是路邊的豬肉、雞肉串燒吸引我們的注意力，一串約莫台幣30元，說實話不好吃，肉質乾柴調味又很鹹，不如去吃越式法國麵包（哭）

另外，陽東夜市內最推的是海鮮大排檔，一字排開的活海鮮讓人眼花撩亂，一時之間不知道該如何點，記得先打聽價格，以免被當成肥羊宰。

本來想吃網路最推薦的皮皮蝦，但一公斤要價上千元，想想真是吃不起（哭）退而求其次點了黑虎蝦，請店家做成蒜香奶油口味，依舊又鮮又好吃。

回程沒有特別叫車，夜市四周都是載客計程車，找到GRAB司機後直接談價，出價比APP還便宜一些。

富國島之旅的第三天超滿足，金剛超市購物、好吃的越式火鍋、絕美日落餐廳再加上陽東夜市，一整天行程滿檔卻逛得十分充實，期待第四天的行程～

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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