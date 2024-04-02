全球遊客瘋節慶！ 4/10曼谷「暹羅天地潑水節」登場 潑水、遊行、浴佛體驗+超優惠折扣

【文・ttn網路編輯】

4月泰國開始迎接熱情奔放的熱季，其中最引人矚目的活動，莫過於掀翻全城的潑水節。為慶祝潑水節被聯合國教科文組織評為非物質文化遺產，今年泰國政府跨部門合作推廣，潑水節全面升級為世界級的大型慶典。2024年4/10~21活動期間，曼谷地標購物商場暹羅天地配合節慶，推出一系列包括遊行、浴佛、潑水體驗和超優惠折扣的活動，為全球遊客帶來最難忘的體驗。

2024年4/10~21在暹羅天地舉行2024年標志性潑水節。（圖片提供＝暹羅天地）

活動亮點多 優惠折扣滿足購物慾

備受矚目的宋幹節Mahothorndevi遊行，4/10~16期間，邀請7位知名女演員和藝術家以宋幹小姐身份，沿著湄公河畔大遊行，包括Aff Taksaorn、Pie Rinrada、國際知名泰國藝術家、韓國女團(G) I-DLE 成員Minnie等都受邀參加，以星光閃閃的華麗遊行吸引目光。

暹羅天地已從清邁省帕辛寺（Wat Phra Singh Woramahawihan）帶了”帕辛佛”佛像覆制品，會擺在ICONLUXE區G層1號出口。遊客可參加浴佛儀式，祈求祝福與凈化。人們認為這一傳統儀式會為參與者帶來好運與財富。

4/10~16在河濱公園（River Park）的潑水聖地享受潑水節。這里是泰國唯一以湄南河美景為背景的潑水體驗地。並且，4/10~21這裡會有Nont Tanont、MEAN、PROXIE、4EVE、ATLAS、BUS、LYKN等舉辦的小型音樂會，以及其他文化演出，更添節日氛圍。

暹羅天地x NaRaYa x Collector Project：為鼓勵泰國人在潑水節期間穿花襯衫，暹羅天地和藝術家Ek Thongprasert牽頭的NaRaYa and Collector Project合作，以泰國工匠制作的為臥佛寺佛塔和戒堂增輝的精美花卉圖案為靈感，創作獨特花襯衫。藝術家以”花開富貴”為設計理念，將這種圖案改造成了當代波普藝術風格，放到襯衫上。這一合作慶祝新年新開始，以及無與倫比的優雅與快樂。

2024年4/10~5/5潑水節活動期間，暹羅天地推出促銷和購物獎勵。4/1~21期間，在暹羅天地和暹羅高島屋（Siam Takashimaya）購買4,000泰銖的產品或服務，即可獲得價值990泰銖的ICONSIAM x NaRaYa x Collector Project花襯衫，或者每購買2000泰銖的產品，以400泰銖的價格換購一次襯衫，但僅限ONESIAM會員。另外，2024年4/10~16，在暹羅天地內消費3萬泰銖，即可獲得參加活動商店即贈送的價值2,000泰銖的禮品券。

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