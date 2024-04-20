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寧靜奢旅之選！來一場爪哇漫遊 踏上專屬「安縵齊和」旅程

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圖：Amanjiwo／提供
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乘坐豪華列車穿越爪哇，來一趟婆羅浮屠遺址之旅。　圖：Amanjiwo／提供
乘坐豪華列車穿越爪哇，來一趟婆羅浮屠遺址之旅。　圖：Amanjiwo／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】爪哇是印尼的文化中心，無數古老珍寶散落在蔥翠稻田、繁茂雨林與潔白沙灘之間。首都雅加達洋溢現代都市的活力，而安縵齊和（Amanjiwo）則偏安一隅，座落於梅諾雷山（Menoreh Hills）山麓，俯瞰聯合國世界文化遺址婆羅浮屠（Borobudur），在這片清幽私密而優美的土地上守護著「寧靜的靈魂」。

5/22~5/24是紀念佛陀誕生、成道、入滅（涅槃）的節日，若配合前往爪哇做靜心之旅，是很棒的體驗！乘坐豪華列車穿越爪哇，將可領略從都市到謐境等千島之國的多重風情，該旅程由安縵齊和與奢華列車運營商 PT Kereta Api Pariwisata 共同推出，將於2024年特定日期啟程。

▲普蘭巴南寺廟，印尼最壯麗秀美的印度教寺廟。　圖：Amanjiwo／提供
▲普蘭巴南寺廟，印尼最壯麗秀美的印度教寺廟。　圖：Amanjiwo／提供

專屬的安縵車廂呈現雋永優雅的美感與極致舒適享受，難忘的「爪哇穿越之旅」將從雅加達甘比爾火車站開始，溫暖的爪哇歡迎儀式將賓客迎入專屬休息室，稍作休息後上車，開始7小時的中爪哇省穿越之旅，活力都市的喧囂頃刻化為遙遠的記憶，取而代之的是車窗外樹木蔥鬱的山巒與散落其間的廟宇，每次山迴路轉都有新的故事即將開篇。

▲在安縵齊和有寬敞的戶外區域可俯瞰婆羅浮屠佛教聖地，享有壯麗景色。　圖：Amanjiwo／提供
▲在安縵齊和有寬敞的戶外區域可俯瞰婆羅浮屠佛教聖地，享有壯麗景色。　圖：Amanjiwo／提供

途中賓客將在瑰麗的私人車廂內享用精緻的安縵早餐與午餐，感受別具格調的旅行體驗。安縵齊和駐場人類學家 Patrick Vanhoebrouck 將全程陪同，為賓客講解當地璀璨的歷史與文化。午後，享受香檳相伴的下午茶，從容自在地抵達日惹圖古火車站，然後乘坐專車前往安縵齊和，車程約一小時。

▲入住安縵齊和，在齊備的休閒設施中進行身心合一的內在假期。　圖：Amanjiwo／提供
▲入住安縵齊和，在齊備的休閒設施中進行身心合一的內在假期。　圖：Amanjiwo／提供

安縵齊和選址優越，是探索當地風光的完美驛站，度假村由 Ed Tuttle 設計，坐擁克都平原與默拉皮火山的環繞式美景，36間茅草屋頂套房如兩彎新月分佈在中央圓亭兩側，大部分套房設有私密寧靜花園及私人泳池，度假村的餐廳、酒吧和露台均清幽靜谧，俯瞰連綿的火山群，石梯緩緩通往開闊的泳池；安縵齊和奉行身心合一的康養理念，提供融合了傳統爪哇療癒智慧的水療項目。此外，度假村還提供設施完備的健身套房、網球場和私人瑜伽課，幫助賓客尋得內在的寧靜。

▲在清晨時分，於距離度假村僅兩公里的婆羅浮屠，見證日出美景。　圖：Amanjiwo／提供
▲在清晨時分，於距離度假村僅兩公里的婆羅浮屠，見證日出美景。　圖：Amanjiwo／提供

賓客將在這逗留三晚，有充足時間感受安縵齊和充滿靈性的根脈，並進一步探索爪哇風土人情。距離度假村僅兩公里的婆羅浮屠是建於9世紀的人文奇觀，504座真人大小的佛像訴說著古老的秘密；通往附近村落的徒步路線穿越青山綠水，展露著煥然一新的生活方式。

下榻安縵齊和期間，每位賓客都將享受豐盛早餐和一次特別的安縵齊和體驗。例如在殖民風格餐廳內品嘗傳統的 Makan Malam 賞味晚餐；在普羅戈河畔體驗安縵野餐；日落時分一邊小酌馬天尼，一邊飽覽壯麗的美諾瑞山；無論您選擇何種體驗，都將與親友共賞奇景，親密相聚。

▲暫離塵囂，在鬱蓊的田野中與鄉村生活中釋放壓力。　圖：Amanjiwo／提供
▲暫離塵囂，在鬱蓊的田野中與鄉村生活中釋放壓力。　圖：Amanjiwo／提供

最後一天，早起飽覽絢麗日出，然後搭乘專車前往日惹圖古火車站。返回雅加達的途中回味旅程中的精彩點滴，在心中留下卓越安縵旅程的珍貴回憶。

2024年「爪哇穿越之旅」自3月～12月期間，皆有專屬日程，行程包括從雅加達甘比爾火車站到日惹圖古火車站的奢華列車之旅，並提供途中的早餐、晚餐、下午茶、酒精飲品，以及安縵齊和三晚住宿，含每日早餐、專車往返接送，及一次美食體驗。

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