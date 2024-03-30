清邁高空酒吧新地標！清邁美平洲際酒店餐廳及酒吧開幕 川、粵、台菜三重奏

清邁也有高空酒吧！去年甫開幕的清邁美平洲際酒店，從聲譽卓著、深受旅客喜愛的前傳奇酒店–皇家美平大酒店改造，成為清邁最新的代表性酒店，現在清邁首家頂級中餐廳—Hong's 中餐廳及高空酒吧，也於3月29日開幕，位於頂樓的高空酒吧成為清邁旅客的打卡新地標。

清邁美平洲際酒店的Hong's 中餐廳及高空酒吧正式開幕。圖片來源｜©洲際酒店集團

清邁美平洲際酒店（InterContinental Chiang Mai The Mae Ping）的Hong's 中餐廳及高空酒吧正式開幕，也是清邁首家頂級中餐廳開幕。Hong’s 中餐廳及高空酒吧由主廚 Chong Li 管理，為食客準備了豐富的頂級美味佳餚，包括滋味誘人的川菜、精緻時令的粵菜，以及色香味俱佳的臺灣菜，提供美妙的舌上三重奏。

Hong’s 中餐廳設計元素向自蘭納王朝時期開始中泰兩國之間悠久的貿易歷史致敬。圖片來源｜©洲際酒店集團

Hong’s 中餐廳的裝飾優雅迷人，運用吉祥的色彩和富有象徵意義的設計元素，向自蘭納王朝時期開始中泰兩國之間悠久的貿易歷史致敬。餐廳位於酒店 16 樓的最佳位置，客人可以一邊欣賞素帖山和整座城市的無際風光，一邊品嘗主廚的招牌菜，包括龍蝦麻婆豆腐、糖醋松子魚、芥末黑虎蝦球、川香碳烤牛肋排及各色地方美食。

Hong's 中餐廳的龍蝦麻婆豆腐。圖片來源｜©洲際酒店集團

除了提供烤肉、爆炒海鮮、點心、麵條和米飯等豐富的精選佳餚外，Hong's 中餐廳還向本地食客和旅行到訪清邁的美食家提供一種喜歡共享的中式共用餐桌美食體驗，非常適合家庭聚會和公司活動等各式需求的貴賓。

位於頂樓的高空酒吧成為清邁旅客的打卡地標。圖片來源｜©洲際酒店集團

位於頂樓的高空酒吧也將成為清邁旅客的打卡地標，尤其是在傍晚時前往，便可以看到清邁壯麗的天際線與遠方城市的霓虹燈相互呼應、閃爍。同時，酒吧的調酒師將完美呈現洲際集團於調酒上的專業技術，以當地的農產品、文化和傳統變化出的多款創意調酒，還有不可缺少的佐餐小點，如酥炸芋頭鴨和牛肉炸蘑菇玉米捲餅、川味蟹肉卷等。現場的DJ將播放精選音樂，為旅客到訪的夜晚打造出最令人難忘的輕鬆氛圍。

Hong’s 中餐廳及高空酒吧由主廚 Chong Li 管理。圖片來源｜©洲際酒店集團

大廚Chong Li曾在全球首屈一指的酒店和餐廳累積了超過十年的工作經驗，他的廚師之旅始於中國，在學校主修中式料理，畢業後到上海和杭州的柏悅酒店磨練廚藝。接著，他踏出舒適圈前往卡達的文華東方酒店工作，學習如何滿足來自世界各地不同顧客的口味。之後他前往馬爾地夫，擔任中餐主廚，並融會過往經驗打造屬於自己風格的獨特菜系。

「中餐講究的是平衡和對比，如果烹飪得當，各種風味將在口中完美融合地無可比擬，這就是我們說的口感。」Chong Li 大廚分享：「Hong’s 中餐廳要讓客人在品嚐佳餚時，在口中感受到各式豐富香料和食材共舞；一方面我們勇於嘗試創新，但同時我們不偏離中餐的根基和傳統。」

高空酒吧調酒 Smokey old fashion。圖片來源｜©洲際酒店集團

Hong's 中餐廳及高空酒吧有兩層空間，可容納 168 位客人，每天供應晚餐。

清邁美平洲際酒店官網：www.intercontinental.com/chiangmai

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300933