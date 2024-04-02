就是這麼Chill！ 清邁Jungle De Cafe - 躺在瀑布邊的網床上喝咖啡、吃完下午茶還可以去玩叢林飛

相信喜愛泰國的朋友都有些自己在網路上看到以後就覺得非去現場感受一次的旅遊清單，比如說曼谷「ICONSIAM」的室內水上市場、北碧或大城可以在吉普車上跟長頸鹿合照的動物園、清萊的「白廟」⋯⋯等等，但除了這些以外，我自己還有一個非常想去朝聖一次的清邁景觀咖啡廳叫做「Jungle De Cafe」，這邊真的爆紅應該是在剛開幕的2017~2019那幾年⋯不過即使現在熱潮已不如當年，但景觀依舊沒有差太多，瀑布還是持續傾瀉而下，咖啡廳的網床也還在老位置，還是可以拍得出許多好看的照片喔！

基本資料（Jungle De Cafe）

地址：99/9 หมู่ที่ 2 Pong Yaeng, Mae Rim District, Chiang Mai 50180 Thailand

電話：+66-81-603-2180

營業時間：9:00 ~ 18:00

官方網站：https://www.jungledecafegroup.com/

Jungle De Cafe位於清邁的「Mae Rim District（湄林縣）」，從清邁古城區搭計程車過來的話大概需要一小時的車程，因為擔心回程比較不好叫車，所以我那天是選擇用「包車一日遊」的方式前往，沿途還安排前往一些鄰近的景點與餐廳，度過了非常充實的一天。

業者除了經營咖啡廳以外其實還有經營跟叢林冒險有關的一些活動，例如經典的「叢林飛行（aka叢林飛索，就是可以在很高的樹上用繩索盪來盪去的那種，這裡的最多有34個滑索平台可以讓你玩）」、叢林過山車（類似雲霄飛車，但還可以自己加速或減速）、叢林腳踏車（那整台腳踏車是直接懸掛在鋼索上這樣懸空踩的喔～），然後也有自己的渡假村，看是想住比較豪華的房型還是露營風的帳篷房型都應有盡有唷！

這次因為我們是「包車一日遊」，還有安排要跑其他的點，所以就沒有去體驗那些刺激的項目了⋯但從停車場步行前往咖啡廳的途中有看到很多軌道，也有看到好幾組飛來飛去的遊客。

那個叢林飛行其實大家如果沒玩過的話，我是還推薦你們可以體驗一次看看的，「Klook」和「KKDay」上面都可以訂到相關的方案，我自己覺得「Klook」的比較好一點，你可以自己選擇要玩哪些項目，不一定要一次全包。

這個就是剛才有提過的「叢林過山車」，雖然長度沒有像一般遊樂園的那麼長（一般過山車都是由好幾節所組合而成的），可是因為可以自己加速，所以玩起來是速度感十足，感覺也挺驚險刺激的！

「叢林腳踏車」算是相對比較溫和、速度感沒那麼快的活動，但對有懼高症的人來說應該也是蠻大的挑戰。（你們可以想像一下被懸掛在高空中踩腳踏車的感受）

再來回歸正題，我這次主要來這裡是想在咖啡廳的部份用餐以及拍照。

入內以後建議可以先整個繞一圈，看看自己比較想要坐在哪個順眼的好位子都可以。

趁人還不多的時候可以趕緊先擺Pose拍照，不然有客人一直進進出出的話拍起來會很尷尬。

這間咖啡廳最特別之處在於它的木地板平台整個是蓋在山坡、樹林邊，而且近在咫尺處還有一座瀑布，不但適合拍假掰的照片，而且用餐時還可以一面吸收芬多精，感覺非常Chill～♪

這種網床的座位可以讓客人直接躺上去休息，還提供了繽紛的彩色抱枕給客人，想打個盹都不會有人打擾你。

這些座位底下用了強化的鋼架以及安全索去支撐，目前沒聽說有發生過什麼意外，感覺應該是蠻安全的，然後上方都有遮陽板或大陽傘，其實就算太陽很毒辣或下小雨應該也是不太會影響心情。

不過有一區比較靠近瀑布的網床，業者可能因為不想遮蔽視野，所以上方就沒有做擋板，這一區如果下大雨的話就真的無法拍照了。

這個就是最靠近瀑布的網床了，通常來說如果有客人坐在這邊以後就會賴著不想走了⋯

所以業者特地設了一項規定，就是靠近瀑布這一區的網床是專門讓客人拍照用的，因為大家都會想在最佳的位置拍照，所以一組人馬就限制坐個5分鐘，接下來大家就識相點讓給其他客人拍吧！

不過其實那個5分鐘也不會真的有人在旁邊計時⋯反正業者的用意就是大家不要從頭霸佔到尾，有其他客人在旁邊也想拍的話記得要彼此禮讓就是了。

那天因為我們算是還蠻早到的，客人並不多，所以也沒碰到有其他客人站在旁邊排隊的情況，可以直接拍好拍滿。

雖然這瀑布的規模不是超級壯觀的那種⋯但免走什麼山路、直接躺著就可以欣賞到這樣的景觀還是讓人有小確幸的感覺。

躺在網床上聽著瀑布直瀉而下的嘩嘩水流聲，一時之間真的可以忘卻許多日常生活中的煩惱。

如果你們是一群朋友一起到清邁玩，其實這個地方可動可靜，如果有人覺得一直坐著拍照很無聊而且也不愛這種網美打卡點的話就請他上去玩叢林飛行，然後比較喜歡拍網美照的就待在這邊喝咖啡、聊是非、拍好看的照片，各取所需。

網路上也有看到有人評論說這裡是一個「照騙」的地方，自然感只是拍照角度營造出來的，飲料跟食物也沒特別好吃，但我覺得這種事見仁見智啦～好照片本來就是要抓角度才拍得出來的，不然身材高挑的型男、美女亂拍的話也是可以拍得像矮冬瓜，食物跟飲料我也覺得沒什麼大問題。

那天其實還拍了很多不同的角度，但po太多你們也會看膩，所以就幾張意思意思就好。

除了網床以外，這邊還有一區的座位是環繞在一顆高聳巨樹的周圍，坐在這邊喝咖啡也有很貼近大自然的感覺。

要用廣角鏡頭直的拍才能拍得出它的全貌。

通過這吊橋可以走到一個觀景台。

不過直接站在這吊橋上的View其實也不錯，可以居高臨下眺望瀑布以及溪谷的景色。

這個咖啡廳的結構其實有分為好幾層，像剛才我們拍一堆照片的網床區就是在最底下的那層。

抬頭的話可以看到很多樹上的木造平台，如果你們有報名叢林飛行的體驗活動的話，就可以順著滑索穿梭在那些平台之間，感受飛越在樹林間的快感唷～（我之前去普吉島有玩過類似的）

再來看到的是室內的用餐區，點餐櫃台也是在這裡。（一般客人都是選好座位以後就會先來這邊點餐）

其實裡頭的座位感覺還蠻舒適的，但因為外面的網床太有特色，所以絕大多數的客人還是會優先選擇坐在有網床的區域。（你們也可以在網床區先拍照以後再移駕到室內這一區慢慢坐）

餐點的部份這裡有販售像是豬排、魚排之類的主餐，也有薯條、沙嗲、炸雞翅之類的開胃菜，以景觀餐廳的標準來說我是覺得不算很貴啦...（但如果你跟夜市路邊攤比當然算比較貴）

飲料部份咖啡、茶類、冰沙、氣泡飲等選擇多元，想喝冷飲、熱飲都有，無酒不歡的話也有數款知名品牌的啤酒供應。

冷藏櫃裡有不少甜點可以選購，Google評論有人說還不錯也有人說不好吃⋯

也有賣一些可以帶回去當伴手禮的果乾、卷心餅、軟糖之類的。

這裡還有販售Jungle De Cafe的週邊商品，例如T恤和鴨舌帽，想做紀念的話可以買一下。

阿峯是買了兩個這種可以手提也可以肩背的托特包，一個159泰銖。

因為當天中午我們有安排要在其他地方吃午餐，但來這裡又不好意思只拍照、不消費（其實好像也不會有人發現），所以就點了一份沙嗲豬肉串跟兩杯飲料。

【Pork Satay 150泰銖】

現烤的沙嗲豬肉串我覺得口味OK，沒有特別驚豔但也不會雷。

【Mixed Berry Smoothie 120泰銖＆Butterfly Pea Coconut Milk 100泰銖】

再來這杯是冰涼清爽的綜合莓果冰沙跟顏色很美的蝶豆花椰奶，我覺得都還不錯喝。

我覺得大家來到這裡⋯簡單吃吃喝喝然後以拍美照為主要目的的話可以度過一段蠻愉快的時光，但如果是抱著要認真來給食物打分數（覺得自己是專業的美食評論員）的心態可能就會敗興而歸，因為在清邁市區絕對可以吃到CP值比這裡高的美食，但就是不會有瀑布、山林、網床這種用餐環境。

離開之前趕緊再補拍幾張照片，畢竟這裡離清邁市區有一段距離，有可能這一輩子都不會再來第二次了。

以上就是這次的分享，我自己是還蠻開心那天來到這裡解鎖了一項清邁的目標清單的，但不太建議你們專程搭計程車只來這裡拍美照（拍完以後可能會覺得有點空虛），比較建議可以像我一樣是安排「包車一日遊」，附近有「Mon Jam（夢境山）」、「Queen Sirikit Botanic Garden（詩麗吉皇后植物園）」等都是可以花好幾小時參觀的大景點，不然就是順便在這裡玩叢林飛行、叢林過山車也不錯！

Jungle De Cafe

地址：99/9 หมู่ที่ 2 Pong Yaeng, Mae Rim District, Chiang Mai 50180 Thailand

電話：+66-81-603-2180

營業時間：9:00 ~ 18:00

官方網站：https://www.jungledecafegroup.com/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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