新加坡4月10日開齋節 在市集享受美食的徹夜狂歡日

【旅奇傳媒/編輯部報導】在新加坡，開齋節稱為 Hari Raya Aidilfitri 或 Hari Raya Puasa，標誌著回教徒齋戒月結束。2024年開齋節為4/10，開齋節當天，新加坡回教徒齊聚一堂，歡慶齋戒月結束，祈求寬恕，宣揚友愛，並與家人親友共用美食。對回教徒而言，齋戒月是一段深刻反省和懺悔的時期，齋戒月會持續30天之久，從黎明到黃昏，信徒們虔誠禮拜，積極行善，並嚴格禁食。

▲在開齋節亮燈儀式上觀賞眾多文化表演。 圖：新加坡旅遊局（Visit Singapore Official Site）／來源

開齋節亮燈和芽籠士乃市集

▲齋月節期間的節日彩燈和熱鬧市集，讓芽籠士乃的街道煥發生機。 圖：新加坡旅遊局（Visit Singapore Official Site）／來源

開齋節來臨前的一個月，遊客可到芽籠士乃觀賞節慶亮燈美景。節慶活動通常在位於巴耶利峇、友諾士地鐵站之間，沿著沈氏道（Sims Avenue）和樟宜路（Changi Road）的路段舉行。此外，即日起至4/10期間的10:00~24:00（4/9當天，市集將一直營業到隔天4/10 06:00），將舉辦一場盛大的市集，屆時將有約500多個美食、飲料攤位，並舉辦豐富多彩的文化慶祝活動，遊客可親身參與其中，感受濃厚的節日氛圍。

在喜慶氛圍中省思

新加坡馬來族家庭會紛紛穿上全家大小同一色系的服飾，男子身著馬來寬鬆衣褲 Baju Melayu，女子則穿上寬鬆及膝的上衣長裙馬來套裝 Baju Kurung。

開齋節當天一大早，回教徒第一件事就是前往回教堂誦讀特別禱告詞，為一天的喜慶活動拉開序幕。接著是拜訪父母，因在回教徒的傳統觀念裡，孩子們會在這個時候請求長輩寬恕自己在過去一年中所犯的錯誤。之後是親友互訪，歡聚一堂共用自家烹製的美味大餐。

令人垂涎的美食

▲可口的傳統馬來美食為新加坡開齋節增添了更多歡樂氣氛。 圖：Singapore Tourism Board／來源

若有幸受邀與回教徒一同開齋，各色佳餚將讓人大飽口福，其中美食包括馬來辣燜牛肉（Beef Rendang），用椰奶和香料燜煮的肉類）、咖哩雜菜（Sayur Lodeh，香濃的椰汁煮雜菜）、參峇辣椒醬（Sambal）等，搭配鬆軟的白飯以及馬來飯團 （Ketupat）。

▲椰絲球。 圖：Singapore Tourism Board／來源

甜品也非常美味，尤其馬來糕點（Kueh，可一口吃掉的小吃或甜點）。一定要嘗嘗椰絲球（Ondeh-Ondeh），這種黏軟的丸子以甜蜜的椰糖入餡；還有馬來嘟嘟糕（Putu Piring)），是一種加入甜椰絲的蒸米糕。

▲品嘗芽籠士乃市集的眾多美食。 圖：新加坡旅遊局（Visit Singapore Official Site）／來源

色彩繽紛的文化節

▲女士們在選購製作馬來套裝 baju kurung 的布料。 圖：Singapore Tourism Board／來源

開齋節期間，傳統服裝成為一道亮麗的風景線。回教徒女性往往穿上 Baju Kurung（源自馬來半島的傳統服飾），有時還會搭配上相應的 Tudung（頭巾），展現出濃郁的民族風情。 這些服裝通常以絲綢製成，或手工印染峇迪布料 Batik（手繪圖紋絲綢），鮮豔的顏色、活潑的款式以及上衣領口上精緻的針腳，讓這些服飾成為一道令人讚歎的亮麗風景。由於這些服飾在新加坡溫熱氣候中穿起來非常舒適且實用，至今仍是馬來婦女常穿的傳統服飾。

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