超Chill曼谷景點！「CHANG CHUI飛機市集」真實巨大飛機.文青風佈置 有如泰版駁二特區

曼谷的CHANG CHUI飛機市集（飛機夜市），裡面真的有一台大飛機！超巨大超壯觀的飛機就在身旁，必須把握機會大飽眼福！市集裡面的藝術造景都極度好拍，餐廳也美的很誇張！建議大家可以傍晚來，趁著還有日光來拍拍美照，進入夜晚後就能開始享用美食美酒了～～其實逛最後面，會覺得CHANG CHUI飛機夜市有點像是泰版的審計新村、華山文創、駁二特區的感覺～都是走文青風格，然後充滿藝術裝置，超級無敵好拍照。

CHANG CHUI飛機市集 / 交通

CHANG CHUI飛機市集就是ChangChui Creative Park，也有很多人稱它為CHANG CHUI飛機夜市～因為市集的營業時間到晚上11點，所以還蠻多人會特地把它當夜市來逛的。

CHANG CHUI飛機市集的交通比較不好抵達，周遭沒有MRT和BTS，所以建議大家直接搭計程車是最方便的。

CHANG CHUI飛機市集 / 介紹

CHANG CHUI飛機市集算是很新穎的市集，這邊有超多文創商品、特色美食和咖啡酒吧，因此深受年輕人喜愛，而我們如此YOUNG當然也要來踩點囉～

這個超可愛～～隔空跟8米高的吉善女擊掌！

CHANG CHUI飛機市集 / 大飛機

CHANG CHUI飛機市集最有看頭的，莫過於這架大飛機了，許多人都是為了它而來，尤其是飛機迷和航空迷，眼睛裡都流露出閃閃發光的興奮眼神呀～

這台大飛機是一架退役飛機，以前是真的有飛在天上的，現在則搖身一變，機艙變成了酒吧，而且每到假日時，還會有樂團或街頭表演喔～～超有氣氛的。

在機身的後方，居然連接了旋轉溜滑梯！這也太好玩了吧！

平常根本不可能有機會站在飛機下方，來到這裡一定要抬頭好好欣賞一番。

可惜我們來的太早了，晚一點飛機會打上燈光更浪漫～～

CHANG CHUI飛機市集 / 各種好拍

CHANG CHUI飛機市集的環境非常棒，十足的文青風，到處都有藝術裝置，許多你覺得不可能會出現在這裡的東西，也都合理化地現身了，像是屋頂上的直升機⋯⋯

好有復古氛圍的酒吧，晚上坐在這裡小酌一定超Chill。

感覺在沙灘才會出現的躺椅，怎麼出現在這裡也如此無違和～紅藍的配色很有活力，太喜歡這樣的佈置了啦！

鐵皮牆面也能弄出一個超巨大的彩繪，你們說說泰國人的創意與美感是不是無極限。

整個市集充滿各種美食小攤，難怪大家會把它當作夜市在逛，晚上來這裡吃吃喝喝真的很不錯。

不過⋯⋯大家看照片裡的陽光就知道，我們來的時間太早了，還有很多攤販還沒開始營業，所以拍到不少照片都是大門深鎖的狀態～～好可惜。

我愈逛愈覺得這裡跟台灣其實有些相似，有種台中的審計新村、台北的華山文創、高雄的駁二特區的感覺～都是走文青風格，然後充滿藝術裝置，超級無敵好拍照這樣。

哇！！有大象耶！

歡迎來到藝術風動物園，今天的動物有大象、麋鹿和獅子喔！

我的天啊！骷顱頭就這樣展示在草地上，小孩不會嚇瘋嗎～～

突然跑出來一面鏡子，應該是讓大家可以借位拍照，玩出不一樣的拍照效果。

以上簡單紀錄我們在CHANG CHUI飛機市集的遊記，分享給大家，建議大家可以傍晚過來，趁著還有日光來拍拍美照，進入夜晚後就能開始享用美食美酒了～～

CHANG CHUI飛機市集 / 常見問題

Ｑ：CHANG CHUI飛機市集要怎麼去？

Ａ：CHANG CHUI飛機市集的交通比較不好抵達，周遭沒有MRT和BTS，所以建議大家直接搭

計程車是最方便的喔

Ｑ：CHANG CHUI飛機市集的營業時間？

Ａ：營業時間： 11:00~23:00

Ｑ：CHANG CHUI飛機市集可以停留多久？

Ａ：如果有用餐的話，大概可以待上2~3小時喔

CHANG CHUI飛機市集｜FB

所在地址：460/8 Sirindhorn Rd, Bang Phlat, Bangkok 10700泰國

營業時間： 11:00~23:00

景點電話：+66 81 817 2888

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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