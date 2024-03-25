曼谷親子景點「古董車主題網美咖啡廳」，超放電兒童遊戲區太讚了！

曼谷推薦網美咖啡廳再一間，也是曼谷的親子景點哦～Folktales Cafe & Bistro是一間以古董汽車和摩托車為主題的親子餐廳，有玩沙區、彈跳床、溜滑梯、攀爬等兒童遊樂設施，來到這邊大家都瘋狂了，因為爸爸能沉浸式欣賞古董車，小孩能盡情跑跳放電，媽媽則能悠哉地拍網美照，非常適合帶小孩來的曼谷自由行的家庭，只要在Folktales Cafe & Bistro待一下午，晚上大家都好睡喔～～

Folktales Cafe & Bistro/交通

曼谷知名的親子餐廳～Folktales Cafe & Bistro也是一間曼谷的網美咖啡廳哦！Folktales Cafe & Bistro位在曼谷郊區，請直接搭計程車來是最省時省力～～

Folktales Cafe & Bistro/外觀

會想要專程來訪曼谷的Folktales Cafe & Bistro，是因為被IG的美照燒到，這裡最大的特色，就是擁有一輛又一輛的古董汽車和摩托車，每台車車都好有特色，很難得有機會能一次欣賞到

而且它的佔地好大，真的太適合帶小孩來訪了！！

還沒進去餐廳又忍不住一直拍拍拍了，我老公一直受不了我這一點。

這台鵝黃色的小汽車好可愛呀！

不只展示汽車，連維修廠都有！這裡是真的有在運作的。

Folktales Cafe & Bistro/兒童遊戲設施

你有看過汽車結合兒童設施的餐廳嗎？我覺得曼谷的Folktales Cafe & Bistro的定位太奇妙了，但很能抓住客人的心耶~這裡有超多兒童遊戲設施，而且範圍很廣，從學爬學走的BABY，到活蹦亂跳的小學生都很適合來。

設施看起來都好好玩，我也忍不住開玩了 ，但大白天真的蠻熱的，先去另一區玩沙才不會曬昏。

就是這區比較適合白天來玩，爸媽們看到這邊，想必已經開始拍手叫好，大力讚嘆餐廳了，畢竟這些設施都太讓孩子放電，身為家長的我們，等的就是極為珍貴的休息時光呀。

沙坑、盪鞦韆、溜溜車…都是小小孩的最愛，感覺一玩就能玩很久耶！

另外這個是室內的BABY區，還有用圍欄圍起來，環境也都很乾淨喔。

Folktales Cafe & Bistro/各種車車超好拍

店家的招牌也是用車子為主題，車頭上寫著Folktales～～可可愛愛好喜歡。

這區就是古董車展示區了哦！

不能讓汽車專美於前，摩托車也超級吸睛的！仔細一看這台摩托車可是名牌呢，大家千萬只能用眼睛看，一旦摸了有損壞可是賠不起的。

我家老公從餐廳外面就一路讚嘆到裡面，瞧他興奮的樣子，男生真的對車子情有獨鍾～我對車子一竅不通，老公一直講零件什麼的，那些的專業術語我完全聽不懂，但我卻忍不住覺得這些車子超帥的！

不過沒關係，我只要負責把現場復古又美美的車子紀錄下來，分享給大家~~這就是我的主要任務。

Folktales Cafe & Bistro/室內環境

因為整家店都是車子的東西，包含車子本身，以及車子周邊物品滿滿的都是，所以視覺上會覺得比較擁擠和雜亂，不過這也是Folktales Cafe & Bistro的特色，既然來了就好好享受吧～

這櫃子裡的東西就跟車子比較不相關了，感覺應該是老闆個人的收藏品。

令小男孩們為之瘋狂的小車車模型，真的好迷你~~喜歡的話是可以購買的哦～

戶外室內都有座位可以坐，有2人桌也有多人大桌，怕熱的我們當然是選室內吹冷氣囉！

但室內座位不多哦！如果假日會比較難搶～平日就還好沒什麼人。

Folktales Cafe & Bistro/餐點

正值下午時分，今天就來點罪惡下午茶，點了一份小Pizza和雞塊，用美式的食物來跟這裡的美式古董車車們致敬。

餐點口味的部分普普通通，就不特別推薦了，也可能我們沒吃到招牌菜吧，不過消費很便宜，這樣吃下來還不到台幣450元。

整體來說我很推薦Folktales Cafe & Bistro，因為是間闔家大小都能Enjoy其中的親子餐廳，爸爸能沉浸式欣賞古董車，小孩能盡情跑跳放電，媽媽則能悠哉地拍美照，待在這裡一個下午的時間很快就過了，大家各自擁有美好時光，晚上再回飯店睡個好覺～～超棒的啦～

這天我們跑了附近的三個咖啡廳，一間是古董車主題親子餐廳Folktales Cafe & Bistro，還有一間是有巨大地球工業風的Rolling Roasters，另一間就是婚禮風格的Take a Breath café & eatery，這三間的距離很近都超廌，我們選擇直接從飯店搭計程車來，附近還推薦可以去空叻瑪榮水上市場 (假日才有)

Folktales Cafe & Bistro/常見問題

Ｑ：Folktales Cafe & Bistro怎麼去？

Ａ：Folktales Cafe & Bistro位在曼谷郊區，請直接搭計程車來是最省時省力~~

Ｑ：Folktales Cafe & Bistro的營業時間？

Ａ：營業時間： 10:00~19:00

Ｑ：Folktales Cafe & Bistro可以刷卡嗎？

Ａ：可以的～

Folktales Cafe & Bistro｜FB

所在地址： 9 Bang Waek Rd, Khlong Khwang, Phasi Charoen, Bangkok 10160泰國

營業時間： 10:00~19:00

景點電話：+66 65 626 9515

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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