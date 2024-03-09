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潑水節來襲 ！ 朝聖曼谷一級戰區5間「精選新飯店」 進出來回泰方便

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／Klook 提供
圖／Klook 提供

【文・ttn網路編輯】

有史以來為期最久的「泰國潑水節」即將來襲！今年宣布由3天延長至5天以刺激觀光，於​​4/12～16盛大舉辦，加上5/10前台灣旅客至泰國更享有免簽，絕對要趁機衝一波！Klook特別精選5間座落於曼谷，2022～2023年全新開幕的星級飯店，讓旅客不僅能朝聖最新飯店打卡，還能輕鬆來回潑水節一級戰區。

「察殿曼谷大飯店」設有40公尺長的泳池及池畔酒吧，提供旅客天堂級度假享受。 圖／Klook 提供
「察殿曼谷大飯店」設有40公尺長的泳池及池畔酒吧，提供旅客天堂級度假享受。 圖／Klook 提供

5間精選新飯店，包含搭乘飯店接駁3分鐘可至潑水一級戰區、擁有氣派泳池與池畔酒吧的「察殿曼谷大飯店」，及LHMH集團斥資20億泰銖打造、享曼谷百萬夜景的「曼谷素里翁格蘭德中心點飯店」等，皆網路話題居高不下、值得一訪！此外，即日起至3/31止，每週一上Klook訂飯店，輸入指定限量優惠碼更享9折優惠，實在「泰」超值，更多詳請可參考活動官網

察殿曼谷大飯店

– 飯店接駁只要3分鐘 快速抵達潑水熱點暹羅商圈

矗立於暹羅市中心的兩大棟金紅相間建築，是泰國察殿酒店集團旗下新的「察殿曼谷大飯店」，於2022年11月開幕；擁有著名Thann Sanctuary水療中心，透過創新鹽療法及招牌按摩，協助旅客釋放壓力，而40公尺長的泳池及池畔酒吧，更提供天堂級度假享受！搭乘飯店接駁車僅需短短3分鐘，即可至潑水節熱點暹羅商圈盡情狂歡，或步行5分鐘，也能抵達販售傳統泰式服裝的水門市場、參拜熱門的愛侶灣四面佛！

入住「察殿曼谷大飯店」，搭乘飯店接駁車僅需3分鐘，即可至潑水節熱點暹羅商圈盡情狂歡。 圖／Klook 提供
入住「察殿曼谷大飯店」，搭乘飯店接駁車僅需3分鐘，即可至潑水節熱點暹羅商圈盡情狂歡。 圖／Klook 提供

Best Western Click Sathorn 11 Bangkok

– 設計新潮 步行15分鐘至潑水戰場席隆路

去年10月開幕的「Best Western Click Sathorn 11 Bangkok」設計新潮，周邊有許多質感咖啡店，飯店也設有寬廣的高空戶外泳池，讓旅客放鬆暢游；從飯店步行15分鐘至席隆路，搭乘空鐵25分鐘抵暹羅商圈，可輕鬆到達兩處潑水節熱點，方便十足！

【左圖】「Best Western Click Sathorn 11 Bangkok」設計新潮，周邊有許多質感咖啡店。【右圖】「Best Western Click Sathorn 11 Bangkok」也設有寬廣的高空戶外泳池，讓旅客放鬆暢游。 圖／Klook 提供
【左圖】「Best Western Click Sathorn 11 Bangkok」設計新潮，周邊有許多質感咖啡店。【右圖】「Best Western Click Sathorn 11 Bangkok」也設有寬廣的高空戶外泳池，讓旅客放鬆暢游。 圖／Klook 提供

易思廷大飯店帕亞泰

– ２座無邊際泳池 空鐵15分鐘到消防車灑水超嗨戰場

去年5月開幕的「易思廷大飯店帕亞泰」，設計融合現代與泰式宮廷風，不僅能於兩座無邊際游泳池大拍質感網美照，更擁有絕佳交通優勢，從機場搭乘曼谷機場快線，30分鐘便輕鬆直達飯店，空鐵15分鐘可至席隆路，參與有消防車灑水的超嗨潑水節；而熱愛逛街的旅客，搭乘空鐵10分鐘也可至百貨林立的暹羅商圈，盡情於暹羅百麗宮和暹羅中心滿足購物慾！

【左圖】「易思廷大飯店帕亞泰」座落市中心樞紐地帶，空鐵15分鐘可至席隆路，參與有消防車灑水的超嗨潑水節。【右圖】「易思廷大飯店帕亞泰」座落市中心樞紐地帶，空鐵15分鐘可至席隆路，參與有消防車灑水的超嗨潑水節。 圖／Klook 提供
【左圖】「易思廷大飯店帕亞泰」座落市中心樞紐地帶，空鐵15分鐘可至席隆路，參與有消防車灑水的超嗨潑水節。【右圖】「易思廷大飯店帕亞泰」座落市中心樞紐地帶，空鐵15分鐘可至席隆路，參與有消防車灑水的超嗨潑水節。 圖／Klook 提供

曼谷素里翁格蘭德中心點飯店

– LHMH集團重金打造 景觀落地窗享百萬夜景

2023年11月開幕，位於曼谷中央商務區的「曼谷素里翁格蘭德中心點飯店」，是LHMH集團斥資20億泰銖打造的五星級飯店，不僅獲獎無數的Let’s Relax Spa進駐，29樓的無邊際泳池及房內偌大的景觀落地窗，亦提供旅客尊享曼谷百萬夜景；於Klook可預訂豪華雙人房、行政雙人房等多元房型，搭乘空鐵半小時可達潑水節一級戰區暹羅商圈，白天瘋玩潑水節，晚上續攤夜生活。

【左圖】於Klook可預訂「曼谷素里翁格蘭德中心點飯店」豪華雙人房、行政雙人房等多元房型。【右圖】LHMH集團斥資20億泰銖打造「曼谷素里翁格蘭中心點飯店」，無邊際泳池尊享曼谷百萬夜景。 圖／Klook 提供
【左圖】於Klook可預訂「曼谷素里翁格蘭德中心點飯店」豪華雙人房、行政雙人房等多元房型。【右圖】LHMH集團斥資20億泰銖打造「曼谷素里翁格蘭中心點飯店」，無邊際泳池尊享曼谷百萬夜景。 圖／Klook 提供

曼谷艾拉飯店

– 泰國皇室典雅裝潢 沈浸大型海水露天泳池

取名自印度教天神白象坐騎的「曼谷艾拉飯店」於2022年7月開幕，採用泰國傳統皇室裝潢，從飯店標誌、建築外牆的拱形窗、室內拱門，無處不見由大象轉化而成的符號意象，風格鮮明，更設有飯店少見的海水露天泳池；搭乘空鐵20分鐘可達潑水節一級戰場的暹羅商圈、40分鐘抵水門市場，且透過Klook預訂每晚最低價只要2,000元出頭，非常划算。

【左圖】取名自印度教天神白象坐騎的「曼谷艾拉飯店」，無處不見由大象轉化而成的符號意象。【右圖】透過Klook預訂「曼谷艾拉飯店」每晚最低價只要2,000元出頭。 圖／Klook 提供
【左圖】取名自印度教天神白象坐騎的「曼谷艾拉飯店」，無處不見由大象轉化而成的符號意象。【右圖】透過Klook預訂「曼谷艾拉飯店」每晚最低價只要2,000元出頭。 圖／Klook 提供

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