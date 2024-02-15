想要奢侈到海島度假嗎？特搜8家峇里島villa推薦！讓美麗海景和極致服務幫你拋掉全部煩憂

每當提及海島度假，峇里島一直以來都是台灣人心中的首選之一，兩地之間不但設有直飛的固定航班，且幾乎全年氣候如夏，最重要的是島上遍佈壯麗遼闊的自然景觀，又有清澈見底的海洋生態。而旅客們在大開眼界之餘，也別忘了選擇一家最符合期望的度假村，打造出畢生難忘的旅途。

峇里島villa推薦

圖 / @ReadyGo

Karma Kandara

圖 / @ReadyGo

對於想在私人海灘放鬆度日的人來說，便建議參考建造在半山腰上的 Karma Kandara。高聳的地勢讓住客可以隨時俯瞰大海，若想浮潛或在沙灘散步，則可搭乘專屬的纜車，一邊飽覽美景、一邊緩緩抵達私人海岸，一窺水中悠遊的魚兒，結束後再到岸邊餐廳品嚐美食美酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖 / @ReadyGo 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

【Karma Kandara】

地址：Jalan Villa Kandara, Banjar Wijaya Kusuma, Ungasan, Bali

電話：+62-361-8482202

The St. Regis Bali Resort 峇里島瑞吉度假酒店

圖 / @ReadyGo

身為頂級的飯店集團，St. Regis 在這座海島上創造了仙境般的一方天地，就在細沙晶瑩剔透的 Nusa Dua 海灘邊，偌大的度假村內有兩間酒吧、印尼料理、多國料理，以及享譽盛名的 KayuPuti 餐廳。其在當地被稱為最佳的用餐環境，以新穎美味的手法、細膩流暢的服務以及舒適宜人的空間設計，讓人在旅途中享有極致的 Fine Dining 體驗。

圖 / @ReadyGo

【The St. Regis Bali Resort 峇里島瑞吉度假酒店】

地址：Kawasan Pariwisata, Nusa Dua, Lot S6, PO Box 44, Nusa Dua, Bali

電話：+62- 361-8478111

MĀUA Nusa Penida Bali

圖 / MĀUA Nusa Penida Bali官方網站

許多人可能都曾耳聞峇里島知名的恐龍灣以及鑽石海灘，其實這兩個堪稱此生必去的特色景點，都位於峇里島東南邊的 Nusa Penida 珀尼達島上，從本島搭船50分鐘左右即可抵達。此地的 MĀUA Nusa Penida Bali 假村內，從獨棟 Villa、餐廳、酒吧、游泳池、SPA 到圖書館應有盡有，在原始的小島上實屬難得。

圖 / @ReadyGo

【MĀUA Nusa Penida Bali】

地址： Sakti, Nusa Penida, Klungkung Regency, Bali

電話：+62-361-6208999

Adiwana Warnakali Resort

圖 / Adiwana Warnakali Resort官方網站

另一個在 Nusa Penida 珀尼達島的高級住宿地點，就是 Adiwana Warnakali Resort 了。由於是誕生於峇里島當地的精品飯店與度假村品牌，自然更能體現出原汁原味的東南亞風情、以及純樸真摯的待客之道。旅客可以從漂浮在泳池水面上的小船，拿取精心準備的新鮮美食與沁涼飲品，並在飽餐一頓之後出發前往鑽石海灘。

圖 / @ReadyGo

【Adiwana Warnakali Resort】

地址：Sakti, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali

電話：+62-361-6207000

InterContinental Bali Resort 峇里島洲際渡假酒店

圖 / 峇里島洲際渡假酒店官方網站

如欲在峇里島兼顧住宿的品質以及實惠的價格，便建議參考洲際渡假酒店。此歷史悠久的度假村剛經過大規模的整修，全面翻新的同時，仍然保留了建築物原本的異國風情，散發出罕為一見的古典歐式氣息，讓人一時之間彷彿置身於古代貴族的濱海別墅中，也為旅程增添了額外的樂趣。

【InterContinental Bali Resort 峇里島洲際渡假酒店】

地址：Jalan Uluwatu 45, Jimbaran, Bali

電話：+62-361-701888

Four Seasons Resort Bali at Sayan 峇里山妍四季渡假酒店

圖 / 峇里山妍四季渡假酒店官方網站

當旅遊觀光節目在介紹全球各地的奢華度假村時，向來都不會錯過這間四季渡假酒店。隱身於鬱鬱蔥蔥的山林之間，一座懸吊在空中的壯麗木棧橋就矗立旅客眼前，連接到高聳在偉岸樹木邊的蓮花池，以非凡的視覺震撼開啟旅行，旨在令每一位貴賓都永生難忘。

【Four Seasons Resort Bali at Sayan 峇里山妍四季渡假酒店】

地址：Sayan, Ubud, 80571 Bali

電話：+62-361-701010

Six Senses Uluwatu Bali 峇里島烏魯瓦圖六善酒店

圖 / 峇里島烏魯瓦圖六善酒店官方網站

就在遠近馳名的峇里島神廟旁，烏魯瓦圖六善酒店在此呈現出絕美的景緻，並貫徹 Six Senses 的理念，帶來涵蓋六感的全方位體驗。藉由靜謐怡人的環境、細緻精準的服務、以及寬敞舒適的客房，搭配多元化的水療按摩與休閒活動，交織成一段讓人煥然一新的假期。

【Six Senses Uluwatu Bali 峇里島烏魯瓦圖六善酒店】

地址：Jalan Goa Lempeh, Uluwatu, Bali

電話：+62-361-2090300

Puri Sebali Resort

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖 / Puri Sebali Resort官方網站 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。

Puri 擅長針對不同族群旅客的需求，量身打造獨一無二的住宿體驗。以這間 Puri Sebali Resort 來說，就推出了以廚藝、瑜珈、健身課程以及戶外活動為主題的專案。另一方面，也提供各種無需額外付費的活動，例如餐廳的免費下午茶，讓人無需步出飯店就能度過充實的時光。

【Puri Sebali Resort】

地址：Jalan Raya Sebali, Banjar Sebali, Desa Keliki, Ubud Bali

電話：+62-361-4792644

延伸閱讀>>香港自由行｜來香港不可錯過的10大超人氣行程攻略，你想要的歷史、自然與美食一次擁有！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」