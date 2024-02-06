2024越南旅遊攻略 富國島4天3夜行程推薦

越南富國島不僅是越南唯一免簽證的度假勝地，也是近年來非常熱門的旅遊選擇！這裡擁有超好玩的旅遊景點，從珍珠島樂園、野生動物園，甚至是潛水和浮潛的理想目的地。島上擁有清澈的海水和豐富的海洋生物，提供了絕佳的潛水和浮潛體驗。無論是探索古老寺廟還是沉浸在現代奢華飯店，越南富國島將為您帶來難忘的度假體驗。

富國島在哪個國家？

富國島是越南的一部分，主要是因為在歷史上，法國殖民時期將其納入了越南的統治區域。後來，越南獨立後保持了對該島的統治權。雖然富國島位於柬埔寨管轄區域，但歷史和國際法的原因使其成為越南的領土。簡單來說，富國島的歸屬與法國殖民歷史和越南獨立後的領土劃分有關。

富國島天氣：

當地主要以兩種季節為主：雨季和旱季，全年溫度相當穩定變化不大。

雨季時間：5月至10月，這段期間約有半個多月都會下雨，要記得攜帶好雨具。

旱季時間：12月至4月，相對較為乾燥，是更適合旅遊的最佳選擇。

富國島特色：

-是越南唯一免簽的地方

-2024開通台北到富國島的直飛航班，直飛3-4小時

-物價比台灣更便宜

-擁有世界最長跨海纜車、野生動物園和世界級樂園

交通方式：

有直飛和轉機兩種選擇，直飛的話雖然價格相較來說比較高，但是可以減少轉機花的時間。

如果沒有直飛需要轉機的旅客的話，那麼就需要在胡志明市或河內轉機，雖然比較麻煩但是價錢較前者低。

到了越南當地，普遍會選擇搭公車或是使用手機軟體叫車，較常見的叫車軟體包括Grab、Gojek、Bee。軟體內可以因應不同需求的人提供不同的服務，不管是汽車、摩托車和腳踏車等等都叫得到，相當方便。

下飛機後如果是有包車的人，舒適度會大幅提升，也不用擔心人擠人和叫不到車的窘境。

富國島五大熱門必去景點介紹：

1.太陽世界全景跨海纜車

圖片來源：美味異想世界

營業時間：09:30~17:00

富國島上的長達7899.9公尺的纜車是一段令人難忘的體驗，它直接連接到南邊的香島，整趟旅程只需約20分鐘。坐在纜車上，你可以盡情享受舒適寬敞的空間，從高空俯瞰著廣袤的海岸美景。這趟旅程中，纜車會在起伏的地形中穿梭，帶給你一份刺激的感受。當纜車進入太陽世界香島自然公園時，你將被眼前的風景深深吸引。值得注意的是，回程時請注意使用不同的纜車入口。

2.富國珍珠野生動物園

圖片來源：美味異想世界

圖片來源：美味異想世界

營業時間：09:00~16:00

富國島的野生動物園是越南最大的野生保護動物園，這裡居住著約3,000隻動物，包括150種來自世界各地的珍稀動物。不僅僅是一個觀賞性的動物園，富國島野生動物園還致力於科研和教育，特別適合帶著孩子一同前來。這裡提供一個寓教於樂的環境，讓孩子們了解如何參與保護和繁育瀕危野生動物的重要工作。

3.富國島珍珠樂園

圖片來源：kkday

營業時間：09:00~19:30

富國島珍珠遊樂園佔地17萬平方米，提供多樣刺激的水陸娛樂項目，適合不同年齡層的遊客，是全家人一同出遊的理想地點！遊樂場內包含豐富的水陸游戲，戶外遊樂區有UFO飛盤、翻天飛鷹、高空旋轉等多樣彩刺激的遊樂設施。

4.富國大世界

營業時間：24H

晚上去探索富國島大世界島北部的不眠之城。 “越南國粹”是富國聯合中心的每一位參觀者表達民族文化自豪感的傑作，提醒越南人我們豐富的歷史和傳統。 採用先進3D映射技術結合現代聲光系統，再現越南傳統文化的精髓，用最先進的技術和獨特的設備驚艷呈現的歷史文化故事中：水上舞台、可移動的建築、滑索、現代聲光特效的 3D 映射技術。

5.媽祖廟 Dinh Cau

營業時間：07:00~20:30（一～日）

富國島董東東鎮的媽祖廟坐落在西北角，成為當地人出海前祈求平安的聖地。寺廟背面緊臨大海，建在沙石堆上，提供絕佳的觀日落點，周邊沙灘適合悠閒散步，環境極為愜意。

6.胡椒生態農場

富國島所產的胡椒原為花椒樹之果實，是島上當地的經濟農作物之一。富國島上種植出的胡椒粒可是頂級農產品，佔全球胡椒出口約6成，供應世界各地的香料需求，每年出口高達400多噸的胡椒粒。

7.富國島魚露工廠

圖片來源：Khai Hoan Phu Quoc

圖片來源：Khai Hoan Phu Quoc

營業時間：07:00~19:00（一～日）

傳統的富國島魚露桶屋，參觀島上歷史悠久的傳統手工藝社區。魚露被視為越南最好的產品之一。這是一家已經生產魚露超過40年的地方。當您到達這裡時，您會看到巨大的木桶，魚在這些桶中逐漸發酵數個月，直到清澈的液體一滴一滴滴出，然後經過過濾後裝瓶。

8.葡萄酒製造廠Sim Son Phu Quoc

營業時間：07:00~18:00（一～日）

珍珠島不僅以魚露而聞名，而且以玫瑰桃金孃 (Sim) 果實製成的 Sim 酒而聞名。 Sim 可以在世界許多地方找到，尤其是亞洲的熱帶地區。 大自然賦予富國島茂密的森林，盛產這種特殊的水果。 在島上，桃金孃果實被製成一種深洋紅色的高檔葡萄酒。 這種飲料採用傳統發酵方法生產，具有桃金孃果實的典型氣味，以及甜而濃郁的精緻風味。

9.桑奈托日落海灘

桑奈托日落海灘是富國島目前最熱門的打卡景點之一，在風景如畫的海濱城市上空欣賞美麗的日落，無疑會是到最難忘的體驗。

10.地中海日落小鎮

圖片來源：美味異想世界

圖片來源：美味異想世界

營業時間：24H

地中海小鎮巧妙融合地中海風格的建築與富麗堂皇的設施，樓房繽紛且氣派，仿佛身處歐洲。更以其被譽為日落小鎮而聞名，為遊客提供欣賞迷人夕陽美景的極佳場所。若在富國島尋求浪漫地中海風情的愉悅體驗，這座日落小鎮絕對是不可錯過的理想選擇！

11.陽東夜市

圖片來源：google map

營業時間：17:00~00:00（一～日）

位於富國島中部陽東市區的陽東夜市，距離富國國際機場約20分鐘車程。雖然富國島夜間行程並沒有太多景點可遊覽，但陽東夜市卻是富國島最大的夜市，裡面有許多當地特色小吃非常吸引觀光客。營業時間從傍晚五點一直到凌晨十二點，成為遊客夜晚不可錯過的熱門景點！

富國島美食推薦：

1.Mango bay On the rock restaurant

圖片來源：trip.com

圖片來源：trip.com

營業時間：07:00~22:30（一～日）

電話：(+84) 2973 981 693 - 分機：102

這家餐廳坐落於沙灘旁，提供美味佳餚，並享受迷人的海灘美景。您可以坐在海邊的甲板上，欣賞無敵海景，讓食物更添風味。建議提早預訂，以確保在海岸邊的最佳位置。雖然價格較高，但在如此獨特的用餐環境中，絕對是一場難忘的美食之旅。

2.幸容餐廳 Hanh Nhung Luxury

圖片來源：trip.com

圖片來源：trip.com

營業時間：10:00~00:00（一～日）

電話：+84 947 820 820

強烈推薦想嘗試越南火鍋的話，務必造訪當地知名餐廳Hanh Nhung Luxury。這家餐廳場地寬敞，提供多樣化的經典越南菜色，讓您品嚐到地道美味。無論您是想品味當地風味，還是享受寬敞舒適的用餐環境。

3.陽東夜市｜Hải Sản Phú Quốc Deli

圖片來源：google map

營業時間：09:00~23:00（一～日）

電話：+84 919 678 222

夜市中的一家CP值極高的海鮮餐廳，供應新鮮的螃蟹、魚類等豐富海鮮選擇，讓您品嚐美味的海鮮料理。這家受到高度評價的餐廳以美味的調味和實惠的價格吸引了眾多食客，特別適合喜歡海鮮的朋友。絕對是夜市中的一大美食亮點！

4.陽東夜市｜Coconut ice cream

圖片來源：google map

營業時間：14:00~22:30（一～日）

這家椰子冰店位於富國島，是當地的一個知名小吃店。店內提供豐富的椰子相關產品，包括新鮮椰汁、冰淇淋、椰漿奶昔等多種口味，讓您有機會品嚐到正宗的越南椰子風味。口感清爽且具有濃厚的椰香，是一種消暑又美味的甜點選擇。

5.Bún quậy Kiến Xây

圖片來源：google map

營業時間：07:00~23:00（一～四）06:45~23:05（五～日）

電話： +84 383 722 247

富國島必吃美食之一就是小卷米粉，這道料理在富國島擁有多家分店，是觀光客必定會造訪的美味之地！小卷米粉是越南特色料理之一，以柔嫩的米粉捲搭配豐富的餡料，如鮮嫩的海鮮、香氣四溢的香料和獨特的辣椒醬，味道獨具一格。無論是當地居民或遊客，都愛上這道風味獨特的小卷米粉，成為富國島美食之一，絕對值得品嚐！

富國島四天三夜自由行V.S富國島旅行團

富國島4天三夜自由行（機加酒） 富國島旅行團 優點 1.時間自由有彈性 2.食宿品質自己選擇 3.花費金額能夠自己控制 4.能更深入的了解當地人文風情 1.行程旅行社為你安排好 2.交通都可無縫接軌，不浪費時間 3.食、宿品質有人把關 4.有導遊介紹景點歷史、當地文化等 缺點 1.行程規劃及要花比較多的時間跟精神 2.行前要做很多功課 3.旅途過程遇到困難都必須自己解決 4.餐廳跟住宿踩雷的機率較高 1.無法想去哪就去哪 2.安排的食、宿內容不見得是自己喜歡的 3.必須配合或等待其他旅客 4.因為時間短，所以無法深入了解當地

富國島行程推薦

活動 住宿 第1天 接機>自由活動 大世界飯店或同等級飯店 第2天 珍珠養殖場>胡椒園>桑奈托日落海灘 大世界飯店或同等級飯店 第3天 珍珠野生動物園>珍珠奇幻樂園> 富國大世界>威尼斯水舞燈光秀 大世界飯店或同等級飯店 第4天 送機 回溫暖的家

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