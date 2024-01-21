曼谷饕客的愛店！在舒適、優雅的環境享用必比登推薦「林老五魚丸麵」

對泰國米其林指南必比登推薦有涉獵的朋友，應該都對「林老五魚丸麵（Lim Lao Ngow）」不會太陌生，不過相信台灣應該還是很多朋友是第一次聽到，所以我這邊還是簡單介紹一下，林老五魚丸麵的本店開在曼谷的中國城，是以路邊攤的形式在經營，業者是早期從中國潮汕地區移民過來的，目前已經飄香超過八十年，招牌的魚丸麵傳承自祖傳的古法，不只是當地的華人愛吃，也非常受到泰國民眾跟觀光客們的親睞，但它的本店是路邊攤的形式，入夜以後通常都會大排長龍，所以我這次要分享給大家另外一個他們在BTS Chit Lom站附近開的新分店，這裡的用餐環境走中國風路線，但是是高雅、有質感的那一種，而且還有冷氣可以吹，若你們去曼谷自助旅遊也想吃吃看必比登推薦的美食，但又希望可以在比較舒適的環境享用的話，這裡算是不錯的選擇唷！

Lim Lao Ngow x Cloud Dragon

地址：เลขที่ 87 โครงการเวลา แอทสินธรวิลเลจ ห้องเลขที่ ซี 116/2 ซอยหลังสวน ลุมพินี Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand

電話：+66-85-140-9999

營業時間：10:30 ~ 20:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/limlaongowxcd

老實講我其實並不是一個特別會照米其林推薦、必比登推薦而專程大老遠跑去朝聖的那種人...但因為上次住在奇隆站附近的「LUXX Lang Suan」，而這間「Lim Lao Ngow x Cloud Dragon」就開在飯店附近的「Velaa Sindhorn Village Langsuan」這商場內，所以晚餐我們就想說就近來吃吃看。

路過的時候其實我還搞不太清楚它是什麼店，因為主要的店名是泰文的...後來翻閱一下菜單才驚覺原來就是傳說中那間很有名的「林老五魚丸麵」。

它從2018年就受到米其林必比登的推薦，我去的時候只拍到2021年的而已，後來其實連2022年都有被推薦，所以可以說是蟬聯五年的強者！

從門口就可以看到這裡餐點的照片，看起來都相當誘人，但...大家也要有心理準備，因為這種特別請攝影師拍的照片跟實體的呈現絕對是有落差的。（但我覺得口味好不好吃才是重點，賣相只要不要差到太誇張都可以接受）

進到店內以後翻開菜單，就可以看到中國城的路邊攤是長怎樣。（現在除了在曼谷吃得到以外，聽說清邁也開了一間分店）

入內以後，其實我覺得整間店的風格不會讓人覺得是賣魚丸麵的，反而有一種餐酒館的fu。

有一個打造得很美侖美奐的吧檯，裡頭那位個子很高的中年服務生幫我們點餐的時候看起來正經八百，可是後來回到櫃台以後卻會隨著音樂而手舞足蹈，非常有趣XD（店內播的是中文跟泰文的老歌）

裡面還有個樓中樓的用餐空間，不過一般客人入內並不會被引導上去坐，有可能是預留給團體訂位的客人，或者下面這一區都坐滿以後才會開放。

先秀一下「高級菜單」嚇嚇你們，一碗麵就賣三百多泰銖真的是有點誇張...但那個是有加入鮑魚的高級版本，你們可以不要點那種的啦～

這一頁的就是比較正常的菜單，一份餐點大概就是一百泰銖上下，跟你們說～這裡的定價其實比路邊攤的本店要貴上不少，但考量到整個用餐的舒適度，我是覺得這價格還可以接受啦！不過如果你們真的很無法接受...當然也可以專程搭車去中國城的本店或其他分店吃。

當天我們就是點了這樣一桌，吃完大約七、八分飽吧～他們的麵其實份量都不算超大碗，所以吃完不太會有撐到不行的感覺。（但我也沒有想每餐都吃超飽就是了）

【酸梅汁 75泰銖＆龍眼汁 75泰銖】

這兩杯是酸梅汁跟龍眼汁，酸梅是比較清爽的那種，不是重口味的烏梅，酸甜比較抓得很好，喝起來很順口，龍眼汁甘甜好喝，還吃得到龍眼肉，我也很喜歡。

攪拌棒上面還有很可愛的設計...

【古味魚丸粿條 109泰銖】

這一碗應該算是店家的招牌品項，雖然菜單上寫「粿條」，但底下有寫可以換成麵條、寬粉、細粉、粉絲，然後可以做成有湯或沒湯的版本，沒湯的會另外加其他醬汁，所以價格反而比有湯的還貴。

這一碗裡面吃得到海水魚的魚肉所製成的魚丸（沒有添加麵粉與化學成份）、有Q度的手工魚餃以及魚條，單論好不好吃的話，我覺得味道跟口感都是不錯的，魚丸又脆又嫩，魚餃的鮮甜滋味也很迷人，但值不值得一碗泰銖一百出頭，就見仁見智啦～我自己是覺得可以吃一次，反正也還不算什麼天價的美食。

我選的那個麵是雞蛋麵，吃起來的口感彈性還不錯，聽說也是業者手工製作的，然後湯頭是走清甜路線，應該是以大骨來熬製而成，如果你們不愛太清淡的湯，他們也有釀豆腐和泰式酸辣口味的湯頭可以選喔！

然後桌上也都有提供泰國餐廳常見的「調味四天王（魚露、白糖、辣椒粉、辣椒醋）」，大家可以酌量使用。（泰國人通常都是四種各加一些）

【清湯豬肉雲吞 135泰銖】

第二碗看到的是清湯豬肉雲吞，想來點泰味的話也可以換成泰式酸辣雲吞。

餛飩總共有六顆，因為湯沒有加到非常滿，所以吃的時候不會感覺整個皮被泡到爛爛的。

我覺得這裡的雲吞好吃，但在台灣也有很好吃的餛飩和雲吞，也不用硬分哪裡的比哪裡的好吃。（林老五主打的還是魚丸和其他魚漿製品，這雲吞是我朋友真的很想吃才點的）

咬開以後內餡紮實、略帶些彈性，然後基本上都是瘦肉，沒什麼油膩感。

【魚丸拼盤 145泰銖】

因為那碗魚丸麵裡的料完全不夠兩個人分著吃，所以我們又另外點了這盤魚丸拼盤，換算起來每一種食材平均11泰銖左右，好像價格也還可以接受～

旁邊附的是酸酸辣辣的那種海鮮沾醬，你們去很多泰式海鮮餐廳應該都有看過，愛吃辣的人通常都會愛不釋手。

【鮮蝦腐皮卷 165泰銖】

另外這一份是鮮蝦腐皮卷，其實跟我們在港式茶餐廳點到的那種大同小異，只是形狀不太一樣...

但反正看到了...想點來吃就點來吃，我覺得也不用一直想說台灣的港式餐廳就點得到，為什麼來泰國還要點這個。（我也不想去泰國的每餐都在吃打拋飯、蝦醬高麗菜、泰式酸辣湯）

雖然擺盤有一點虛～但吃起來的口味不錯，表面有一定的酥脆度，裡面也吃得到切碎的鮮美蝦肉，沾了冰梅醬感覺有一點點像是在吃月亮蝦餅的既視感。

【沙嗲豬肉串 240泰銖】

再來這個是大份的沙嗲豬肉串，有15串，另外也有賣10串的，售價是160泰銖，跟一般小吃店和路邊攤比絕對偏貴，但老話一句，這裡的裝潢跟店家一定花比較多錢，所以餐點售價高一些也是合理的。（你們去台灣一些比較高檔的餐廳點一杯可樂也會賣一百多）

這邊的沙嗲我覺得就是道地的那一種，每一串都烤得恰到好處，不會太焦，搭配的是用花生、椰奶、南薑、辣椒等調成的沾醬，還有放了小黃瓜、辣椒、紅蔥頭的酸甜糖醋汁。

我是覺得吃完魚丸麵不會太有飽足感，但又吃了一些鮮蝦腐皮卷和這沙嗲就還蠻滿足的了，這裡的沙嗲咀嚼起來還保有嫩度，而且感覺應該是現點現烤的，滋味很不賴。

【選湯圓 115泰銖】

餐後甜品我們點了一碗湯圓，湯圓的口味可以六選四，湯也有四種可以選，我那天選的是黑芝麻、碗豆花奶黃、芋頭、黑炭紅薯這四種口味的湯圓，搭配紫紅薯甜菜根豆漿，我覺得吃起來口味偏養生，那個湯也幾乎完全不甜，跟台式的甜湯不太一樣。

目前這間店的Google評價是4.3顆星，還蠻不錯的，林老五魚丸麵可以連續五年都被米其林必比登推薦想必也是有其過人之處，大家可以參考看看。

最後必須強調一件事，就是口味到底好不好其實很見仁見智，台灣也有不少被米其林推薦的餐廳被某些消費者給嫌棄，有被推薦不代表所有人去吃都會覺得好棒棒，同理，我覺得好吃的也未必所有人都覺得好吃（你們覺得好吃的我也未必認同），所以不要每次因為部落客寫說好吃然後你吃了覺得不合胃口就罵部落客騙人，我騙你來吃我也不會得到什麼好處，我只是純粹把自己吃了以後的感想寫來，謹此而已。

Lim Lao Ngow x Cloud Dragon

地址：เลขที่ 87 โครงการเวลา แอทสินธรวิลเลจ ห้องเลขที่ ซี 116/2 ซอยหลังสวน ลุมพินี Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand

電話：+66-85-140-9999

營業時間：10:30 ~ 20:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/limlaongowxcd

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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